В начале года власти Екатеринбурга лишились инструментов для блокирования точечной застройки в городе. Вернуть их могут помочь недовольные горожане Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В ближайшее время в Екатеринбурге возникнут два новых повода для митингов. Причина — возвращение в город точечной застройки, которой не может противостоять мэрия. При этом, по мнению источников URA.RU, волнения горожан сыграют на руку горадминистрации: поскольку власти не имеют юридической возможности тормозить уплотнение участков, за них это сделают недовольные жители, вышедшие на улицу.

Первая из проблемных зон расположена под окнами областных властей — рядом с заксобранием, свердловским правительством и отелем Hyatt. Рассказывают, что компания TEN приобрела земельный участок на улице Февральской революции, под которым располагается подземный паркинг. В ее планы входит возведение на этой площади жилой высотки. Напротив находится многоэтажка, и после строительства, по опасению властей, между зданиями практически не останется расстояния, что может вызвать недовольство местных жителей.

Строительство высотки в центре города идет вразрез с проектом «Екатеринбург-Сити» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кроме того, намерения TEN’а идут вразрез с проектом по строительству делового квартала «Екатеринбург-Сити», инфраструктуру которого на этом месте готовят более десяти лет. Инвестором этого проекта является УГМК, к гендиректору которой — Андрею Козицыну — городские власти относятся с пиететом. «Сейчас мэрия пытается заморозить проект TEN’а, но оснований для этого не так уж много. Поэтому рано или поздно стройка начнется», — описывает ситуацию городской чиновник.

Вторая проблемная зона — улица Победы на Уралмаше. Собеседники агентства в структурах власти рассказывают, что один из крупнейших застройщиков Екатеринбурга — компания «Форум-групп» — выкупил детскую площадку рядом с группой зданий, из-за своего расположения называемых «Пентагоном». На ней готовится строительство высотки, которая перекроет рядом стоящие объекты. По данным URA.RU, в настоящий момент проект находится на согласовании, власти осознанно медлят с выдачей разрешения на проведение работ. На момент публикации получить комментарии представителя TEN не удалось, в пресс-службу «Форум-групп» направлен запрос на комментарий.

Ранее застройщики добились частичной отмены нормы о согласовании облика зданий Фото: Анна Майорова © URA.RU

До 2020 года мэрии Екатеринбурга под руководством Александра Высокинского удавалось блокировать подобные стройки — с горадминистрацией нужно было обязательно согласовывать внешний облик зданий. «Эта норма позволяла контролировать ситуацию в Екатеринбурге, останавливать откровенно вредные проекты. Хотя — справедливости ради — часто правило использовали для борьбы с неугодными бизнесменами», — рассказывает источник URA.RU на строительном рынке.

В январе руководитель строительной компании PRINZIP Геннадий Черных через суд лишил администрацию этого инструмента, добившись отмены правила по согласованию облика в зоне Ж-5 (многоэтажная жилая застройка). Таким образом, сейчас юридических оснований для отказа в согласовании стройпроектов, способных привести к волнениям в городе, у мэрии меньше (но они есть). Хотя руководство мегаполиса не оставляет попыток помешать застройщикам точечно возводить высотки — надеясь на гражданскую позицию горожан, сообщает инсайдер.

Протесты против точечной застройки в городе — только на руку мэрии, уверены источники Фото: Анна Майорова © URA.RU

Как только компании выведут рабочих на эти стройплощадки, горожане начнут митинговать, уверен источник URA.RU во властных структурах: «Тема застройки после протестов в сквере на Октябрьской площади стоит очень остро. Подтверждение этому — ситуация в парке за Дворцом молодежи, где активисты протестуют против проекта благоустройства». В качестве примера в коридорах администрации также вспоминают недавнюю историю со строительством 26-этажного дома на улице Крестинского — на расстоянии одного метра от детского сада. Жители соседних домов тогда писали в городскую администрацию и депутатам, обращались в суд, а также выходили на митинги.

«Когда горожане потянутся на улицы, чтобы протестовать, администрация будет только наблюдать: какой с нас спрос? Это же областной застройщик (считается, что Черных благоволит свердловский губернатор Евгений Куйвашев — прим. ред.) сделал так, чтобы у нас были связаны руки», — объясняет источник агентства в Екатеринбурге. Его коллега подтверждает: «По сути, горожане помогут бороться с точечной застройкой. Или ситуация просто вернется на круги своя: нам дадут возможность ввести новые правила».

В этой связи в адрес мэрии уже начали возникать подозрения. Один из статусных застройщиков Екатеринбурга уверен, что за будущими протестами будут стоять промэрские активисты. «Их будут использовать, чтобы бороться с нами, поскольку юридических, формальных инструментов воздействия на точечную застройку стало значительно меньше», — предположил он. При этом бизнесмен считает, что проблема является надуманной: «В городе единичные случаи точечной застройки, они составляют в объеме всего строительства в Екатеринбурге до пяти процентов. И в бизнес-среде сформировалось мнение, что точечная застройка — это метод из прошлого».

В пресс-службе городской администрации URA.RU заявили, что у мэрии «нет плана противостоять точечной застройке». «Есть градостроительная политика, которая подразумевает, что каждый проект проходит процесс согласования. И по поводу каждого конкретного проекта администрация выскажет свою позицию. Я надеюсь, что возобновится работа градостроительного совета, что в процессе разработки нового Генплана появятся какие-то решения по этому поводу», — заявила представитель администрации Виктория Мкртчян.