В Екатеринбург возвращается точечная застройка и беспредел строителей

Мэр будет опротестовывать решение областного суда, которое дает большие свободы застройщику Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловский областной суд принял решение, способное кардинально изменить ситуацию на строительном рынке Екатеринбурга. Его вердикт отменил статью Правил землепользования и застройки города. Оспоренная норма обязывала согласовывать с мэрией облик новых многоэтажных жилых комплексов и его соответствие существующей окружающей застройке. Без согласования разрешение на реализацию проектов не выдавались.

Законность действовавшей много лет практики оспорило малоизвестное ООО «Специализированный застройщик „Парк Победы“». Оно было создано в сентябре 2019 года, спустя месяц включено в реестр микропредприятий и успела получить разрешение на строительство только одного комплекса зданий в квадрате улиц Кировградская — Бакинских Комиссаров — пер. Сосновый. Собеседники «URA.RU» предполагают, что фирма действовала при поддержке более влиятельных участников рынка, входивших ранее в зону влияния бывшего заместителя свердловского губернатора Владимира Тунгусова.

Аффилированные с Тунгусовым фирмы по сей день контролируют строительный рынок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Команда мэра Александра Высокинского начиная с осени 2018 года планомерно боролась с монополизмом строительных структур Тунгусова. В частности, мэрия активно использовала отмененную судом норму для борьбы с проводившейся этими структурами точечной застройкой. Большинство подобных проектов нарушало облик существующих микрорайонов, что становилось поводом для отказа в выдаче разрешений на их реализацию.

Суд посчитал, что тем самым представители городской власти превышали свои полномочия. В вердикте облсуда говорится, что власти вправе регулировать внешний вид новостроек только в исторических поселениях, в список которых Екатеринбург не входит.

Один из полученных Владимиром Крицким отказов напоминал анекдот Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Действия чиновников критикуют и руководители строительных фирм. Глава девелоперской компании «ЛСР Недвижимость Урал» Владимир Крицкий рассказал «URA.RU», что часто согласование градостроительного облика будущих объектов затягивалось по необъективным причинам. Например, внешний вид одной из новостроек компании был забракован из-за того, что он не учитывал «колористику окружающей застройки». При этом дом был первым в будущем микрорайоне, вокруг него были лишь пустыри.

«Конечно, мы (застройщики) не имеем права строить сараи. Современный внешний облик — одна из главных ценностей на рынке. Но при этом все согласования должны проходить за минимально возможный промежуток времени. Они не должны быть заградительной мерой и срывать графики работ. Реализацию национального проекта „Жильё и городская среда“ никто не отменял. Все чиновники должны стремиться выполнять поставленные президентом задачи», — подчеркнул Крицкий.

В администрации Екатеринбурга не согласны с судебным вердиктом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Представители городской власти намерены отстаивать свое право и далее регулировать строительный рынок в ручном режиме. Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам капстроительства и землепользования Алексей Бирюлин заявил «URA.RU», что решение областного суда будет опротестовано. Подробные комментарии по сути вопроса Бирюлин обещал дать позднее.

Другой статусный представитель мэрии подчеркнул, что соблюдение отмененной судом нормы — единственный путь для сохранения единого градостроительного стиля Екатеринбурга: «Без нее мы придем к тому, что каждый будет строить то, что хочет. Мы вместо архитектуры увидим винегрет.

Одни застройщики решат построить замки, другие начнут везде втыкать дешевые и коммерчески выгодные им аналоги «хрущевок».

Согласование облика новостроек — наша функция, предоставленная нам федеральным законодательством».

Председатель комиссии думы Екатеринбурга по городскому хозяйству (эта комиссия была профильной в ходе разработки в 2019 году новой редакции правил землепользования и застройки) Александр Колесников призвал чиновников и участников рынка учиться работать в новых условиях: «До принятия областным судом решения согласование архитектурно-градостроительного облика было обязательным для получения разрешения на строительство. Сейчас же из инструмента влияния администрации на внешний вид города перейдет в разряд рекомендаций для застройщика. Работа рассматривавшей строительные проекты комиссии должна быть продолжена, но необходимо работать над её составом и критериями принятия решений для соблюдения баланса между интересами застройщиков и городского населения».

Дозвониться и получить комментарий мэра Александра Высокинского не удалось.