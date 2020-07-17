Курганские инсайды: война губернаторов

В Кургане стоит аномальная жара Коллаж: URA.RU

Курганские элиты переговариваются, что губернатор Вадим Шумков при подготовке к выборам в облдуму лично редактировал партийные списки не только «Единой России», но и некоторых оппозиционных партий. Так, в списках пропала фамилия одного из близких соратников экс-губернатора Олега Богомолова. При этом своего предшественника Шумков якобы успел обвинить во вмешательстве в выборы.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Соратника Богомолова не пустили на выборы

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывшему заместителю губернатора Курганской области Валерию Миронову, соратнику экс-губернатора Олега Богомолова не удалось стать кандидатом в депутаты облдумы. Инсайдеры говорят, что он планировал выдвигаться от «Справедливой России», его согласовали в Москве и утвердили на партийной конференции. Но Миронова исключили из списков по надуманным основаниям — якобы вместо оригинала его заявления о регистрации в пакете документов оказалась ксерокопия. Слухачи утверждают, что Миронову отказали в регистрации по команде губернатора Вадима Шумкова, который потребовал любой ценой убрать неугодного кандидата из списков.

Шумков обвинил своего предшественника во вмешательстве в выборы

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На фоне скандала с исключенным из списков «Справедливой России» Валерием Мироновым среди курганских элит усилились разговоры о конфликте между бывшим и действующим губернаторами Олегом Богомоловым и Вадимом Шумковым. Слухачи утверждают, что Шумков обвинил Богомолова во вмешательстве в выборы в Курганскую областную думу. Возмущение главы региона вызвало не только выдвижение Миронова, но и телефонный разговор Богомолова с одним из местных предпринимателей. «Когда Шумков узнал об этом разговоре, позвонил в руководство Россельхозбанка (Богомолов входит в наблюдательный совет банка, — прим.ред.) с просьбой повлиять на члена наблюдательного совета», — заявил инсайдер. Также в регионе ожидают новую волну негативных публикаций и разоблачений Богомолова в СМИ, подконтрольных действующей власти.

Перед выборами курганцам расскажут о добрых делах Шумкова

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Единая Россия» перед выборами в Курганскую областную думу, по словам инсайдеров, будет активно афишировать, что ее поддерживает губернатор Вадим Шумков. «Шумков официально не является членом партии, но посещает партийные конференции, его фотографии единороссы публикуют на первой полосе своей газеты», — рассказал собеседник агентства. По его словам, в ближайшее время «Единая Россия» планирует запустить проект, в рамках которого расскажет о 45 добрых делах Шумкова на посту губернатора. «Напомнят о введенных налоговых послаблениях, льготах, например, о так называемом „курганском гектаре“. То есть о тех мерах, которые вводились в основном перед выборами. Ну и бесплатных поросят с телятами, скорее всего, вспомнят», — пояснил инсайдер.

Кандидаты в облдуму уходят в соцсети

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Основная агитация на предстоящих выборах в облдуму будет проводиться не через СМИ, а при помощи соцсетей. Слухачи говорят, что практически все партии, претендующие на места в новом составе регионального парламента, настоятельно рекомендуют своим кандидатам заводить аккаунты в соцсетях. «Если у кандидата уже есть аккаунт, требуют внимательно его проверить и удалить все лишнее», — рассказывают собеседники URA.RU. В первую очередь, речь идет о соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Так, источники, близкие к партии власти, рассказали, что единороссам рекомендуют отслеживать в местных пабликах споры по злободневным темам, оставлять свои комментарии, при этом ненавязчиво рассказывать о собственной позиции и действиях. Инсайдеры предполагают, что резкий рост активности в соцсетях представителей местной политики ожидается только на два ближайших месяца: «Как показывает практика, большую часть таких аккаунтов после выборов забрасывают».

В Кургане муниципальные предприятия массово берут кредиты

Администрация Кургана будет согласовывать кредиты на погашение зарплат всем муниципальным предприятиям. На это ее подтолкнула огласка проблем МУП «Бытовые услуги», сообщил источник, близкий к городской администрации. «Теперь всем будут давать согласие», — рассказал он. 13 июля мэрия согласовала кредит для МУП «Бытовые услуги» на погашение зарплат работникам. После этого аналогичный кредит разрешили взять МУП «Комбинат питания».

10 июля руководство МУП «Бытовые услуги», отвечающее за городские бани, заявило, что не может платить своим сотрудникам, так как их предприятию запрещено работать в период пандемии коронавируса. На следующий день сотрудники организации заняли приемную главы города Андрея Потапова. После этого случая о проблемах с зарплатами стали заявлять работники других муниципальных предприятий Кургана.

Шадринские единороссы тайно поддержат самовыдвиженцев

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Злые языки говорят, что некоторых самовыдвиженцев, которые заявились на выборы в городскую думу Шадринска, на самом деле поддерживает местное отделение «Единой России». «Это не спойлеры, которые должны только оттягивать голоса конкурентов. Эти кандидаты реально могут стать депутатами, которые будут лояльны партии власти», — рассказывают сплетники. Они объясняют это желанием партийцев «подстраховаться» на случай, если их основных кандидатов не поддержат избиратели. По понятным причинам, такая поддержка публично не афишируется.

В курганском селе затягивается строительство из-за смены планов власти

Жители села Звериноголовское Курганской области недовольны тем, что затянулось благоустройство центральной площади. Обновление не может начаться из-за того, что областным властям не понравился вариант, который выбрали местные жители, говорит инсайдер. «В итоге, стройка так и не начата», — рассказал он. При этом к строительству планировали приступить в начале лета. Несмотря на то, что одобренный жителями проект благоустройства уже прошел госэкспертизу, власти приняли решение разработать новый, уже третий по счету, согласно которому единственная площадь в селе должна превратиться в ландшафтный парк. Однако этот проект до сих пор не прошел госэкспертизу, заявил источник.

У истории с ядами на Шуховском полигоне будет продолжение

Вскрывшаяся под Курганом экологическая катастрофа с захороненными на Шуховском полигоне ядохимикатами не последняя из череды громких разоблачений. Неожиданным станет и цепочка, которую силовики потянут к бывшим высокопоставленным чиновникам. Незаконная деятельность муниципального предприятия с управленцами — бывшими силовиками — становятся все очевиднее. Слухачи заговорили о том, что полигон не брезговал принимать опасные отходы с предприятий соседних областей, где местные полигоны отказывались утилизировать отраву.

Также говорят, что один из курганских заводов «крышевал» сотрудник правительства. По его указанию на полигон ТБО привозились отходы, которые там не имели права принимать. «Это сотни тонн жидкостей. Все это попадало в сточные воды. Экологическая катастрофа становится очевиднее», — считает инсайдер. С его слов, дело взяли на контроль сотрудники ФСБ. «Уверен, что виновных накажут. Надо прекратить наплевательское отношение к природе», — сказал источник.

Общественники недовольны распределением грантов

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В 2020 году впервые ни одна национальная диаспора Курганской области не получила из регионального бюджета грантов, предназначенных для поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций. Инсайдеры утверждают, что диаспорам отказали по надуманным основаниям. «Во-первых, в этом году условия отбора были более жесткими, чем даже на получение президентского гранта. Во-вторых, изменения в эти условия вносились уже во время приема заявок», — говорят собеседники URA.RU. «В итоге, из 23 национальных общественных организаций никто не получил ни копейки», — удивляются в регионе.

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