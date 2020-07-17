Свердловские инсайды: Сердюков работает на Екатеринбург

В Екатеринбурге — беспрецедентная жара Коллаж: URA.RU

В свердловском политбомонде — всплеск активности. Мэра Екатеринбурга атакует обиженный застройщик, появляются новые сильные кандидаты на выборах в заксобрание-2021. Топовые сотрудники мэрии Екатеринбурга наслаждаются домашним режимом работы, а еще на город теперь влияет экс-главы Минобороны Анатолий Сердюков.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Губернатор хочет взять под контроль стройки Екатеринбурга

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ходят слухи, что в резиденции губернатора обсуждается идея принять генеральный план развития Екатеринбурга областным законом. Это позволит уйти от постоянных конфликтов между городскими депутатами и главой, а губернатор получит возможность с большей эффективностью влиять на жизнь столицы Урала.

Экс-глава Минобороны Сердюков замечен в екатеринбургской политике

Говорят, что бывший глава Минобороны РФ Анатолий Сердюков применяет свои связи, чтобы повлиять на екатеринбургскую политику. Роль скандально известного экс-министра пока загадочна, столь же загадочен бенефициар. Одни инсайдеры считают, что Сердюков оказывает поддержку мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому, взявшему шефство над атомной подлодкой «Екатеринбург». Другие рассказывают, что бывший министр работает на стороне врагов мэра, и патриотика вокруг ВМФ не причем — только деньги.

Министр ненавидит министра

Злые языки говорят, что у министра здравоохранения России Михаила Мурашко непростые отношения с коллегой из свердловского минздрава Андреем Цветковым. Уже не все помнят причину нелюбви и ее детали, но в медицинской тусовке помнят, как два действующих начальника ссорились, имея общие интересы в Екатеринбурге. Рассказывают, что в свое время Цветков в чем-то отказал Мурашко, а последний, будучи начальником Росздравнадзора, ответил симметрично. Якобы стычки были не редки, поэтому в свердловском минздраве очень напряглись, когда Мурашко стал федеральным министром.

Бондарев продолжает управлять минсельхозом

Фото: Анна Майорова © URA.RU

По мнению наблюдателей, реальным руководителем министерства сельского хозяйства до сих пор является его бывший руководитель, а сейчас — депутат заксобрания и директор компании «УГМК-Агро» Илья Бондарев. Говорят, что ни одного значительного решения нынешний министр Дмитрий Дегтярев не принимает без согласования с депутатом (и даже коронавирусом они переболели одновременно). Сплетники предлагают: уж пусть уже Бондарев вернет на старое место.

Депутатам надоело заседать впустую

Злые языки говорят, что среди депутатов областного парламента зреет глухое недовольство. Дело в том, что последние заседания стали совершенно пустыми, повестка заканчивается уже к середине дня, а на предложения депутатов директоров крупных предприятий и бизнесменов собираться реже спикер Людмила Бабушкина отвечает категорическим отказом. Сплетники утверждают: если дела так будут идти и дальше, депутаты могут потребовать отставки руководителя аппарата Сергея Демакова.

Терешков атакует Высокинского за «Атомстройкомплекс»

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Говорят, что на совете свердловского заксобрания председатель комитета по бюджету Владимир Терешков обрушился с критикой на мэра Екатеринбурга Александра Высокинского. Последний не согласовал документы на присвоение наград сотрудникам ООО «Атомстройкомплекс». А согласование мэра является обязательным требованием для присвоения наград законодательного собрания.

Фирма Валерия Ананьева не впервые нападает на мэрию Екатеринбурга. Руку «Атомстройкомплекса» видят за многими дискредитирующими городские власти конфликтами по поводу реконструкции городских скверов, таких как «Зеленая роща», парк XXII Партсъезда. Кроме того, застройщика подозревали в раздувании протестов в сквере у екатеринбургского Драмтеатра, где в 2019 году планировалось построить храм святой Екатерины. Однако причастность «Атомстройкомплекса» доказать не удалось.

В Березовском появится сильный кандидат от оппозиции

У депутата Заксобрания и бывшего главы Березовского Вячеслава Брозовского может появиться серьезный конкурент от «Справедливой России», предупреждают слухачи. Это директор местного автосалона Евгений Бартков. Содействие ему, скорее всего, окажет депутат Госдумы Дмитрий Ионин. «Если связка сработает, и к тому же Барткову поможет нынешний глава Березовского Евгений Писцов, у кандидата от СР серьезные шансы», — шепчутся в муниципалитете.

Высокинский заблокировал переезд гордумы в торговый центр

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский наложил вето на передачу гордуме новых помещений в Центральном универмаге, сообщают в кулуарах представительного органа. Предполагалось, что это произойдет уже летом, однако вопрос отложили на неопределенный срок. Истинные причины этого неизвестны, однако в депутатской среде уверены: мэр не хочет ссориться с лояльными ему депутатами, которые выступают против переезда.

В мэрии Екатеринбурга отказались от разбора полетов

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чиновники мэрии Екатеринбурга так и не дождались обещанного разбора полетов по итогам голосования по поправкам в Конституцию. Поскольку многие подразделения и отдельные чиновники провалили мобилизацию на участки, муниципальным служащим обещали жесткий разговор в начале недели. «Мы готовились к разносам, но так ничего и не было. Видимо, все окончательно отпустили ситуацию», — уверен источник агентства.

Вице-мэру нашли замену…

Слухачи утверждают, что на место вице-мэра Екатеринбурга по социальным вопросам вместо Дмитрия Баранова придет нынешний руководитель департамента образования Екатерина Сибирцева. В этом случае за ее текущую должность развернется борьба, в которой обязательно поучаствуют городские депутаты, уверены в кулуарах мэрии.

…, но начальнику департамента образования в этом отказано

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Руководитель департамента образования мэрии Екатеринбурга Екатерина Сибирцева не сможет рассчитывать на кресло вице-мэра по соцполитике Дмитрия Баранова в случае его отставки, уверены другие источники. Слухмейкеры делятся, что несколько лет назад, когда нынешнему главе города Александру Высокинскому было необходимо решить вопрос личного характера, Сибирцева отказала ему в помощи. «С тех пор отношения у них не очень. Глава, например, долго не продлевал ей контракт в свое время. Поэтому рассчитывать на что-то сейчас — проблематично, хоть Сибирцева и достойный специалист», — рассказывают в «сером доме».

Куземка подписывает бумаги на дому

В кулуарах мэрии Екатеринбурга продолжают обсуждать необычный формат работы замглавы города Екатерины Куземки. Рассказывают, что чиновница отказалась от отпуска, но решила отдохнуть. Она якобы просит привозить ей документы на согласование прямо домой. «В мэрии она сейчас практически не появляется, хоть и не ушла в отпуск. И сейчас за подписью приходится ездить прямо к ней домой. Не очень, конечно, удобно, но что поделать», — сетуют подчиненные.

Коронавирус спас чиновника Екатеринбурга от увольнения

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рассказывают, что к началу пандемии коронавируса начальник транспортного комитета мэрии Екатеринбурга Игорь Ощепков получил более пяти представлений от надзорных органов (для увольнения достаточно двух). Однако большинство из них так и остаются нерассмотренными судом, поскольку инстанции только-только возобновили обычную работу. «Пока будут вынесены решения, пока они будут, возможно, обжаловаться, пройдет столько времени, что срок давности претензий истечет», — объясняет инсайдер.

Директору «Гортранса» Екатеринбурга не могут найти замену

После аварии в центре Екатеринбурга, когда автобус врезался в дерево, в кулуарах гадали, последует ли за резонансным происшествием показательная отставка директора «Гортранса» Сергея Нугаева. Не произошло это просто потому, что Нугаеву долгое время не могут найти замену. «А назначать кого? Сейчас проблемы с управленческими кадрами», — объясняет наблюдатель в «сером доме».

Вице-мэра Екатеринбурга отчитали за игнор депутата…

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубунов нарвался на критику со стороны мэра Александра Высокинского на одном из совещаний по вопросам транспортной отрасли. Как сообщают инсайдеры, Бубнов забыл пригласить на встречу депутата гордумы Михаила Вечкензина (считается политическим союзником Высокинского), который должен был участвовать в нем как представитель отрасли. «Высокинский ему высказал, что нельзя игнорировать депутатов, тем более когда они представляют бизнес», — рассказывает источник.

…, но коллеги его поддерживают

При этом коллеги Бубунова (даже те, с кем он не в очень хороших отношениях) поддерживают его. В мэрии до сих пор не понимают статус Вечкензина как транспортника. «Вроде, он официально не состоит ни в каких организациях, не значится в числе учредителей каких-либо компаний. Как в таком случае он представляет отрасль? В качестве кого? И зачем его звать?» — задаются вопросом слухмейкеры.

Преемника нового главы Октябрьского района выберет авторитетный бизнес

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Преемник нового главы Октябрьского района Игоря Костенко на посту замруководителя Верх-Исетского района по ЖКХ определится по итогам переговоров авторитетных бизнесменов, контролирующих коммунальный рынок Екатеринбурга, с мэром. По уверению инсайдеров, коммунальное лобби давно присматривало на эту должность своего человека (Костенко таковым не являлся). «Сейчас обсуждаются возможные кандидатуры. Пока точно не известно, кто зайдет на это место», — осторожно замечают в коридорах власти.

Полиция в шоке, что день ВДВ совместят с марафоном

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Поговаривают, что администрация Екатеринбурга придумала оригинальный ход: традиционный марафон «Европа-Азия» она решила провести в один день с праздником десантников — 2 августа. Больше всего от такого решения, по слухам, в шоке правоохранительные органы. Они сейчас решают, как обеспечить безопасность на многочисленном спортивном мероприятии, и не упустить из виду беспокойных и иногда даже слишком активными «голубых беретов». Однако, как уверяют сплетники мэр Екатеринбурга Александр Высокинский отмахнулся от сомневающихся: «Это их проблемы».

Ионин теряет шансы на переизбрание

По мнению слухачей, несмотря на активность депутата Госдумы Дмитрия Ионина, в целом у «Справедливой России» в Свердловской области печальные перспективы. Говорят, что глава регионального отделения «СР» Андрей Кузнецов никак не может найти солидных спонсоров. Желающие вроде есть, но они требуют права жестко контролировать избирательную кампанию и особенно финансовую часть, но на это Кузнецов не соглашается.

Свердловская полиция меняет госномера на машинах

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По распоряжению начальника ГУ МВД по Свердловской области Александра Мешкова полиция больше не будет использовать на автомобилях номера старой милицейской серии. ЕСЕ, ЕАЕ и ЕАА. Номера этой серии уже начали выдавать обычным автолюбителям. Старые полицейские машины, которые имеют номера этих серий, будут ездить с ними до списания. Новые же машины, поступающие в полицию, будут снабжены госномерами новой серии.

Томограф в поликлинике ГУ МВД берегут для генералов

Сотрудникам ГУ МВД по Свердловской области запрещено делать компьютерную томографию на аппарате, имеющемся в ведомственной поликлинике. В частности, подозрение на коронавирус возникли в отношении двух подполковников из областного полицейского главка. Они пытались сделать КТ, поскандалили в поликлинике, но так ничего и не добили. В итоге прошли КТ за свои деньги в частной больнице. У одного из сотрудников диагноз подтвердился. В поликлинике объяснили, что держат аппарат КТ чистым для генералов, если вдруг симптомы коронавируса появятся у кого-то из руководителей.

Кызласов мстит врагам

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сплетники рассказывают, что вышедший из-под ареста руководитель «Титановой долины» Артемий Кызласов жаждет мести. Якобы он активно собирает информацию о том, кто выступал против него, пока он находился в СИЗО, и предлагает своим кураторам отрезать всех врагов от любого финансирования и контрактов.

Уральских полицейских меняют на чужаков

Инсайдеры констатируют, что в правоохранительных органах Урала наметилась устойчивая тенденция ухода местных кадров. Они отмечают, что перестановки все чаще касаются не только руководителей, но и среднего звена. «Если дело так дальше пойдет — все постовые будут из средней полосы», — шутят старожилы органов внутренних дел.

В Свердловской области ростом COVID добиваются стадного иммунитета…

По мнению врачей, участвующих в борьбе с коронавирусом, резкий рост заболевания в Свердловской области спровоцирован искусственно. У 70-80% заболевание протекает бессимптомно без особого вреда для здоровья в последующем. Таким образом, чем больше людей сейчас переболеют коронавирусом, тем быстрее среди жителей области сформируется коллективный иммунитет.

… и боятся закупок лекарств против коронавируса

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские врачи обсуждают новое лекарства от коронавируса и с опасением ждут разрешения на его использование. Речь идет о препарате афивавир, который вместе парой аналогов вот-вот начнут закупать за большие бюджетные деньги. Проблема в том, что японские ученые обнаружили неэффективность препарата против COVID-19 и массу побочных эффектов, а также дороговизну. Впрочем, смеются инсайдеры, дороговизна — совсем не проблема, а даже польза. Как минимум для тех, кто уже хочет заработать на этом. Говорят, что бенефициарами закупок будут те же чиновники, что и заработали на продвижении «Арбидола».

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