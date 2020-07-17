Почему губернатор Махонин уволил технолога за 2 месяца до выборов

Избирательной кампанией врио губернатора Дмитрия Махонина займется новая команда и новые идеолог Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

статья из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Из-за слабой работы избирательного штаба врио губернатора Прикамья Дмитрия Махонина пермская кампания пополнила список сложнейших для Кремля в 2020 году. Поэтому за два месяца до выборов 13 сентября глава региона принял решение уволить руководителя штаба, политтехнолога Алексея Трубецкого (Кошмарова). Источники URA.RU говорят, что команда Трубецкого уже покинула Пермь. Туда едут другие политтехнологи с новым планом кампании.

Решение об отстранении Алексея Трубецкого принято в первую очередь, чтобы не допустить протестного голосования, сообщает источник URA.RU. В 2020 году в России уже проходят две сложные для Кремля губернаторские кампании. В Иркутской области, которой руководил коммунист Сергей Левченко, сильны протестные настроения. В Архангельской области массовое недовольство возникло из-за идеи местного врио Александра Цыбульского об объединении региона с Ненецким автономным округом.

В Пермском крае могло произойти протестное голосование: электорат против не врио, а ситуации в стране Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Третьей сложной для Кремля кампанией стал Пермский край, сообщает инсайдер: «Федеральные кураторы губернаторских выборов вынуждены были заниматься голосованием по Конституции, борьбой с коронавирусом. А когда вернулись к кампаниям, было обнаружено, что в Перми трудности». По оценке наблюдателя, складывалась ситуация, что электорат голосовал бы не против лично Дмитрия Махонина (он наращивает доверие избирателей), а против текущей ситуации в стране. «Из-за бездействия штаба Трубецкого выборы губернатора Пермского края превращались в референдум об отношении к происходящему в стране. Возникал риск второго тура», — говорит собеседник URA.RU, знакомый с ситуацией.

По его словам, осознавая риски, руководитель Пермского края согласовал с администрацией президента РФ отказ от услуг Алексея Трубецкого. Как рассказывало URA.RU, Дмитрий Махонин нанял команду Трубецкого по рекомендации своего бывшего начальника, главы ФАС России Игоря Артемьева.

Одной из главных причин провала Трубецкого в Прикамье является непонимание специфики региона, считает URA.RU политтехнолог Марат Баширов. Он убежден, что Трубецкой не учел прикамский менталитет и местную специфику при генерации идей.

Пермский политтехнолог Олег Борисенко приводит пример: «Кошмаров привел свою команду, которая даже не знает географию региона. Они Добрянку пытались присоединить к Горнозаводску». По его мнению, совмещать их не пришло бы в голову ни одному пермскому технологу: расстояние между городами — 160 километров.

Собеседники URA.RU в краевых органах власти говорят, что идеи Трубецкого были абстрактными и не применимыми для Пермского края. Так, появился «Манифест общественного согласия», который должен был объединить народные массы во главе с губернатором, а в итоге вызвал недоумение и непонимание, как в глазах общественности, так и истеблишмента. Так же непонятой оказалась идея Трубецкого с созданием некого «Центра управления будущим Пермского края». «На фоне житейских проблем, когда люди заняты выживанием в период пандемии, предлагать какие-то абстрактные вещи — это явно не то, что было нужно», — добавляет Борисенко.

Абсолютно все собеседники URA.RU убеждены, что ситуация с пермской кампанией вовремя была скорректирована. Они предсказывают Махонину победу в первом туре.

Дмитрий Махонин считается ставленником вице-премьера правительства РФ — полпреда в ДФО Юрия Трутнева Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Источник, знакомый с ситуацией, говорит, что в Пермь из Москвы будут направлены кураторы по разным направлениям. Они займутся электоральной сетью, социальными сетями, пропагандой и контропропагандой. По информации URA.RU, на следующей неделе будет определено, кто будет координировать этих кураторов в администрации президента РФ. «Схема рабочая, применялась в Приморье на выборах Олега Кожемяко [в 2018 году, губернатор в сложном регионе набрал 61,88%]», — добавляет инсайдер.

Собеседники агентства убеждены, что в предвыборный штаб также обязательно должны войти и пермские технологи, которые знают местную специфику. «Сейчас важно, чтобы появилась идеология и программа, которые приведут к победе в первом туре», — добавляет собеседник URA.RU в краевой администрации.

Выборы губернатора Пермского края пройдут 13 сентября в единый день голосования. Сейчас на пост главы региона претендует восемь кандидатов: Ксения Айтакова от КПРФ, Евгений Козлов от партии «Патриоты России», Дмитрий Махонин в порядке самовыдвижения, Андрей Михеев от партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт», самовыдвиженец Павел Панков, Олег Постников от ЛДПР, Александр Репин от «Справедливой России» и Филипп Чернышев в порядке самовыдвижения.