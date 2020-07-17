Кремль вмешался в выборы пермского губернатора

Избирательный штаб врио Дмитрия Махонина возглавит новый лидер, которого определят в администрации президента РФ Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Московский политтехнолог Алексей Трубецкой, который возглавлял предвыборный штаб врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, оставляет свой пост. Источники URA.RU сообщают, что такое решение было принято в администрации президента России. И сейчас политические администраторы из Москвы ищут для Перми нового куратора.

«Кампания для врио губернатора была разработана вялой, штаб дезориентирован, существуют риски протестного голосования. Поэтому Трубецкой уволен», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что риски протестного голосования связаны не с кандидатурой Махонина, а с текущей социально-экономической ситуацией в стране. В частности, падением доходов населения, усталостью людей, связанной с ограничениями из-за коронавируса, а также отсутствием четкого понимания перспектив.

Источник: отношение Трубецкого к подготовке общероссийского голосования по поправкам в Конституцию также повлияло на его отстранение Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Сам Трубецкой рассказал URA.RU, что он и не входил в избирательный штаб Махонина, соответственно, не может из него и выйти. «Политика и, особенно, выборы, более сложная конструкция и процессы, нежели ее пытаются представить некоторые журналисты, эксперты и технологи», — уточнил он.

Источник URA.RU сообщает, что 17 июля в администрации президента пройдет совещание, где будет определен новый лидер избирательного штаба Махонина. Ему предстоит приехать в Пермь и успеть за полтора месяца (выборы намечены на 13 сентября) «разогнать» кампанию Махонина. При этом в команде врио продолжит работать директор департамента внутренней политики администрации губернатора Александр Смертин, но у него изменятся полномочия.

«Вина за текущий провал избирательной кампании также лежит на плечах Смертина. Вместо того, чтобы заниматься своей работой, он с Трубецким бился за внимание врио», — рассказали URA.RU собеседники, знакомые с ситуацией.

Александр Смертин до своего нынешнего назначения был секретарем краевой избирательной комиссии Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Трубецкой информацию о неприязненных отношениях со Смертиным назвал слухами. «Александр Николаевич много лет проработал в избирательной комиссии Пермского края, специалист в области избирательного права, а любые личные отношения в работе, я имею в виду политику и выборы, считаю непрофессиональным», — уточнил он.

Смертин на звонок корреспондента URA.RU не ответил, также без ответа остались вопросы в мессенджере. В пресс-службе администрации губернатора Пермского края данную информацию оставили без комментариев.

URA.RU рассказывало, что в середине июня президент фонда «Российский общественно-политический центр» (Росполитика) Трубецкой (Кошмаров) был назначен советником губернатора Пермского края по вопросам государственного управления и внутренней политики. В Перми он начал работать с Махониным уже с мая, а о том, что именно ему придется руководить избирательной кампанией врио, стало известно в феврале. Трубецкой известен в первую очередь тем, что одним из первых стал использовать на выборах кандидатов-двойников, а в 1996 году помог одержать победу Владимиру Яковлеву над Анатолием Собчаком на выборах мэра Санкт-Петербурга.