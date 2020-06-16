Борьба за план премьера Мишустина захватит Россию на полтора года

Элиты получили повод для конфликта до конца 2021 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Двухнедельная доработка национального плана по восстановлению экономики не положит конец спорам вокруг документа — дискуссия будет идти до конца 2021 года. Нацплан неизбежно будут ждать корректировки, считают эксперты. Поэтому лоббисты продолжат бороться за учет их интересов, а внутри правительства сохранится противоборство взглядов на стратегию выхода из кризиса.

Президент России Владимир Путин 2 июня отправил представленный ему правительственный план по выводу страны из кризиса на доработку. Через неделю премьер Михаил Мишустин заявил, что правительство переделает документ к 19 июня и назначил ответственным за доработку документа Минэкономики РФ. Недостатки первой версии плана сегодня в ответ на вопрос URA.RU обозначил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал представленный президенту документ «рамочным» и отметил, что его нужно «насытить конкретными предложениями, конкретными пунктами, в том числе основываясь на результатах отраслевых совещаний, которые проводятся у президента».

Объем документа в первой редакции — 140 страниц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Текущая редакция плана по восстановлению экономики показывает, что некоторые его пункты были позаимствованы из других документов и не являются реакцией на кризис, считает глава Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. По его словам, блок плана о цифровизации государства и экономики во многом повторяет положения доклада «Государство как платформа» Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, который был опубликован еще в 2018 году. По словам экономиста, документ вторичен и в части других пунктов.

«Нельзя сказать, что план — это абсолютно новый документ, написанный исключительно в рамках антикризисных мер, — отмечает Владимир Климанов.

— Даже если посмотреть небольшой [три страницы — прим. ред.] раздел взаимоотношений с регионами, то из обозначенных в нем инициатив две трети связаны с действиями, которые и так были запланированы.

Например, продолжение поддержки регионов, показавших лучшие результаты, или помощь регионам, отстающим в развитии. Аналогично с действиями, связанными со снятием регуляторных ограничений [для бизнеса]».

Попадание компании в антикризисный план сулит финансовые преференции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Даже если эти недочеты будут устранены в новой редакции плана, для споров вокруг документа останутся другие причины. Первая — противостояние интересантов получения поддержки. «Вокруг плана идет очень серьезная борьба, — говорит политолог Марат Баширов. — Со стороны деловых сообществ и крупных холдингов ведется лоббистская работа. [На кону] огромные преференции в части финансовых и налоговых взаимоотношений. Идет борьба за пирог, который не безразмерный».

Вторая причина — отсутствие общего видения выхода из кризиса внутри правительства, считает руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. «В верхах спорят: в какой мере государству нужно вмешиваться, чтобы перезапустить экономику, — отмечает экономист. — Первоначальная редакция плана исходила из того, что подтолкнуть [экономику] нужно не очень сильно. Другая позиция, сторонником которой является [куратор экономического блока, вице-премьер] Андрей Белоусов — государство должно больше вмешиваться в экономику, выстраивать новые производственные цепочки, проводить протекционистскую политику. Такая стратегия не всем нравится: здесь сталкиваются интересы компаний, банков, высшей бюрократии и тех, кто вывез свои деньги на Запад».

Андрея Белоусова называют сторонником большего участия государства в экономике Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Василий Колташов прогнозирует, что план будет меняться в течение всего периода своего действия — до конца 2021 года. Владимир Климанов полагает, что для доработки плана появятся и объективные причины: «План придется пересмотреть исходя из того, как ситуация будет развиваться в течение 2020 года. Большую неопределенность задает возможность второй волны пандемии. Кроме того, на ситуацию влияет фактор цены на нефть».

Марат Баширов не исключил, что новую версию документа, дорабатываемую сейчас правительством, могут отправить на очередную переделку сразу же после презентации главе государства. «То, что [первую версию плана] отправили на доработку, говорит о том, что он не имел той глубины погружения, которую ожидал увидеть президент. Если план будет вновь не принят президентом, то разрабатывать его будут уже другие люди». Политолог пояснил, в первую очередь, не справляются со своей частью работы над документом глава Минэкономики Максим Решетников и глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

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