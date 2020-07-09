Путин сохранил Памфилову для досрочных выборов в Госдуму

Элла Памфилова распространит технологии летного голосования на осенние выборы Фото: Антон Белицкий © URA.RU

статья из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Президент России Владимир Путин обозначил, что не собирается отправлять в отставку председателя Центризбиркома (ЦИК) Эллу Памфилову, несмотря на распространяемые о ней слухи. Более того, после голосования по поправкам в Конституцию доверие к методам главы ЦИК оказалось на таком уровне, что российский лидер позволил ей провести радикальные изменения в выборной системе. Также в политической среде обсуждают, что именно Памфиловой будут доверены досрочные выборы в Госдуму-2020, если они состоятся.

Во время онлайн-встречи с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой президент Владимир Путин усыпал ее благодарностями за качественную организацию голосования по поправкам в Конституцию. Глава государства подчеркнул, что проводить кампанию приходилось в особых условиях из-за пандемии коронавируса, но: «Работа была организована по-современному, очень качественно, на высоком уровне, создавала возможности для людей высказать откровенно свою позицию по поправкам в Конституцию, и в высшей степени демократически было все организовано».

Общение Владимира Путина с Эллой Памфиловой проходило в режиме ВКС Фото: Kremlin.ru

Путин заострил внимание на «идеальном» обеспечении безопасности участников и организаторов голосования от коронавируса. Одним из главных вызовов плебисцита был риск вызвать новую волну инфекции в стране, но, как заявил президент, таких последствий удалось избежать. «После всех этих мероприятий 1 июля, очевидно, это и специалисты с докторами отмечают, что никаких ни вспышек у нас нет, ни роста заболеваемости, а наоборот, продолжается дальнейшее снижение, — добавил Путин. — Поэтому я хочу поблагодарить и вас, Элла Александровна, и, как в таких случаях говорят, в вашем лице всех ваших коллег по всей стране».

Элла Памфилова, воодушевленная комплиментами от президента, сама не устояла от ярких эпитетов. Прошедшее голосование она охарактеризовала, как «концентрированное выражение прямой демократии», а тех, кто критиковал плебисцит, глава ЦИК назвала «очень странными людьми». Доказывая свой успех, председатель Центризбиркома привела цифры. За ходом голосования на протяжении семи дней следили 900 тысяч членов избиркомов, 526 тысяч наблюдателей, 11 тысяч журналистов, в 81 регионе было организовано видеонаблюдение. «Не знаю, какие можно вообще предъявить претензии. И вот, как результат, низкое число нарушений. Всего было выявлено и предотвращено 33 нарушения», — отметила Памфилова.

Если выборы осенью продлятся несколько дней, то власти нужно будет решить, как быть с днем тишины и данными экзитполов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Путин в ответ улыбнулся и напомнил главе Центризбиркома, что «надо готовиться» к Единому дню голосования в сентябре, когда пройдут выборы различных уровней в 83 регионах. На это Памфилова сообщила о планах ЦИК применить осенью одну из находок голосования по Конституции — растянуть выборы на несколько дней. «Конечно, не на 7 дней — это не реально. Но может быть стоит рассмотреть возможность не одного дня, а двух или трех. Эти меры позволят обеспечить безопасность людей и дадут им возможность голосовать».

Президент не озвучил аргументов против и лишь уточнил, нужна ли Памфиловой его помощь или поддержка в подготовке к сентябрю. Та ответила, что пока справляется сама, но в любой момент готова воспользоваться возможностью прямого контакта с главой государства.

URA.RU писало, что перед голосованием по поправкам в Конституцию против Эллы Памфиловой была развернута масштабная информационная кампания. В телеграм-каналах был запущен слух о скорой отставке председателя ЦИК. Одновременно оппозиционеры наводили панику, что голосование проводить опасно из-за эпидемии, а коммунисты тем временем прогнозировали низкую явку и критиковали электронную форму голосования.

Ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин полагает, что сегодняшним совещанием Путин показал, что не собирается менять председателя ЦИК.

Более того, вариант с продлением сентябрьских выборов до двух-трех дней говорит о грядущем изменении всей системы выборов, и Памфиловой в процессе будет отведена важная роль.

«Голосование с точки зрения Кремля прошло удачно, и Памфилова действительно будет продолжать работать. У власти нет причин упрекать ее — результат достигнут, серьезных протестов нет. Но атаки на нее все равно продолжатся, это важная часть работы оппозиции по дискредитации выборов». — сказал URA.RU Карягин.

Сохранение Памфиловой до осенних выборах означает, что именно ей придется заниматься и досрочными выборами в Госдуму, если они действительно состоятся, полагает Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. По слухам, голосование может пройти осенью, либо в декабре 2020 года вместо сентября 2021-го. «К сентябрьскому Единому дню голосования замены точно не произойдет, как и к декабрю, если досрочные выборы состоятся. Менять главу ЦИК за три месяца до крупнейших выборов — сомнительный ход. Новому человеку за это время просто не успеть войти в управление столь мощной организации», — объяснил URA.RU Солонников.

При этом в декабре власть может столкнуться с уникальными трудностями при проведении выборов. В депрессивное время года условия для кампании будут разительно отличаться от июля или сентября. «Зимой люди будут более скептично настроены по отношению к власти. Особенно в ситуации, когда надо готовиться к Новому году, а денег на празднование меньше, чем в прошлом году. Все это стимулирует на не самые оптимистичные мысли и усиливает раздражение в обществе, — сказал URA.RU вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. — Второй момент — это пандемия. Кто-то говорит, что будет новая волна, кто-то говорит, что у людей уже выработается иммунитет. Еще специалисты говорят, что это один из самых сложных месяцев по гриппу. Очень сложно что-то планировать в ситуации такой неопределенности».

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