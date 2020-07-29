Как играют свадьбы во время карантина

Свадебные торжества, возвращаются после карантина, но уже в новой форме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

статья из сюжета Урал. Новые возможности

В регионах Урала постепенно ослабляют ограничения, введенные из-за коронавируса: к работе возвращаются кафе, спортзалы, кинотеатры и другие заведения. Свадебные торжества, тоже постепенно возвращаются, но несколько видоизменившись. Невесты произносят заветное «Да» в кружевных защитных масках, а рестораны просят не отмечать рестораны в социальных сетях. Шесть историй от пар, которые решились на свадьбу в карантин — специально для спецпроекта «Урал. Новые возможности».

Что интересно, изменилось отношение людей к свадебным фотографиям. Если до пандемии новобрачные спешили опубликовать свои снимки во всех соцсетях, то теперь они стараются не афишировать прошедшее торжество, боясь санкций со стороны властей и Роспотребнадзора — практически все наши молодожены, ставшие героями публикации, просили не называть их имена и отказались предоставить фотографии.

Екатерина и Виталий

«Предложение будущий муж сделал мне в декабре 2019 года. Свадьбу решили провести 13 июня 2020 года. Определились с местом проведения и в марте наняли организатора, обсудили все детали и отдали предоплату.

Молодоженов просят надевать маски во время церемонии бракосочетания. Некоторые из пар стараются подобрать средства защиты в тон к наряду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Через неделю Путин объявил нерабочую неделю. Это слегка напрягло. Шел апрель, а подготовка встала, как и все в этом мире на тот момент. В середине апреля, организатор сказала, что может вернуть деньги. В мае пытались подать заявление на регистрацию брака через Госуслуги, но это оказалось невозможным. Смогли подать заявление только в июне на 31 июля.

В итоге мы решили поделить свадьбу на две части. Утром 31 июля после регистрации в ЗАГСе, мы поедем на дачу, и будем отмечать это событие с родными. Ближе к вечеру мы вернемся в Екатеринбург, оставив родственников за городом, чтобы отметить с друзьями.

Зато у нас сократился бюджет праздника, не в разы, конечно, но значительно. Главное, получилось все организовать по-новому, пусть и собственными силами. Будем своим детям рассказывать, как «весело» у их родителей шла подготовка к свадьбе».

Мария и Владислав

Несмотря на карантин и социальную дистанцию не всем во время праздника удается соблюдать противоэпидемиологические правила Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Наша свадьба должна была состояться 25 апреля. До последнего момента надеялись, что праздник все же пройдет в назначенную дату, хотя с каждым днем тревога нарастала. Сначала переживали, что наши гости из США не смогут приехать, потом — что не смогут приехать гости из Москвы и других городов России. В итоге переживания сошлись к тому, состоится ли свадьба вообще.

Когда президент объявил о карантине, мы перенесли празднования на июль, но сразу успокоились — появилась определенность. Все подрядчики и ресторан с пониманием согласились на перенос даты, цены никто не повышал и не понижал.

Из-за карантина у нас появилось время еще лучше подготовиться к свадьбе, продумать до мелочей программу, образы жениха и невесты, подготовить украшение зала, гости успели придумать интересные поздравления. А еще праздник прошел летом, погода была теплая и сухая.

В итоге день регистрации и день празднования оказались разделены, а это, как мы поняли в последствие, имеет очень много плюсов. Во-первых, мы устали гораздо меньше, смогли подольше поспать утром в день свадьбы, во-вторых, мы получили вдвое больше эмоций! В апреле, в день регистрации, некоторые присылали цветы курьером, все нас поздравляли по видеозвонкам. Это было очень неожиданно и душевно!»

Будущие невесты столкнулись с проблемой поиска наряда на свадьбу — большинство специализированных магазинов оказались закрытыми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Марина и Алексей

«Свадьба в пандемию — это реально! Много минусов, но и плюсы есть. Благодаря пандемии на свадьбе смогли присутствовать те гости, которые изначально не могли приехать из-за работы и учебы.

Пандемия вынудила нас готовиться к свадьбе в дистанционном режиме. Невеста заказала через интернет пошив платья, туфли, бижутерию, белье и все свадебные аксессуары. Работа с подрядчиками тоже шла в режиме онлайн. Читали в интернете что делать, если ресторан не откроют, вернут ли предоплату в ресторане. Была неопределенность. В итоге терпеливо ждали и не решались начинать разборки по поводу возврата предоплаты, потому что пандемия это форс-мажор и никто ничего никому не должен. Но все обошлось.

За месяц до мероприятия узнали, что ресторан работает. Он сдает площадку в аренду, а вся ответственность лежит на молодоженах. Выбора не было — подписали договор. В итоге все прошло отлично».

Дарья и Эльдар

Большинство пар отказались от пышных торжеств и решили отмечать главный праздник семьи в узком семейном кругу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Мы начали планировать свадьбу еще в конце 2019 года. Хотели провести торжество в Екатеринбурге (внесли предоплату ресторану и ведущему), но в начале марта передумали. Это не было связано с начавшейся пандемией. Просто большинство гостей были со стороны невесты — они проживают в Удмуртии. Решили перенести празднование свадьбы в Ижевск. В ресторане предоплату вернули, а ведущий отказался, сославшись на проблемы с поиском клиентов из-за пандемии.

Также начали искать свадебных специалистов и место в Удмуртии. Переживали из-за ресторана. В регионе они открылись только 15 июня, поэтому разослали приглашения гостям только после того, как владелец заведения заверил, что ресторан проводит банкеты без ограничений. Каждый раз, когда продлевали ограничения, мы жутко волновались: думали, что свадьбу придется перенести.

Но мы столкнулись с другой проблемой — уже после свадьбы мы заболели коронавирусом. В больницу попали папа невесты, друг семьи — в реанимации, в чуть более легкой форме переносят болезнь еще несколько родственников. Никто не предполагал, что это может произойти. Мы очень жалеем о том, что не попросили гостей воздержаться от объятий и поцелуев».

Организаторы свадеб остались без работы из-за пандемии. Они с трудом соглашаются на возврат предоплаты за подготовку к празднику Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Оксана и Максим

Когда начали планировать свою свадьбу, самоизоляционные меры были уже введены, соответственно, столкнулись с трудностями бронирования даты и времени регистрации — портал Госуслуг банально не выдерживал наплыва посетителей.

Вторая проблема — будут ли вообще на нашей свадьбе гости и если будут, то каким образом будет проходить мероприятие. Решили сократить количество гостей и разделить потоки, проведя два банкета: для родителей и для друзей. Оба на открытом воздухе. Таким образом, этот день разделят с нами только самые-самые близкие люди.

Управляющие заведений не идут на уступки при бронировании, ссылаясь на тяжелую финансовую ситуацию. По поводу ведущих и музыкантов: решили отказаться от них, так как они могли контактировать с зараженными. До последнего момента было непонятно, заработают ли рестораны, что вносило определенную нервозность в ситуацию, но все решилось практически в последний момент.

Безусловно, организация свадебного мероприятия самостоятельно в момент пандемии — забавный опыт, есть свои нюансы, плюсы и минусы. Среди положительных находок — практически все заведения города свободны для броней, так как мало людей сейчас планируют массовые мероприятия. Да и именно в такие моменты можно оценить важность своего круга общения, и понять самых дорогих людей в жизни, расставив приоритеты. К счастью, мы не унываем и надеемся, что все пройдет как по маслу.

Заведения готовы проводить торжества в пандемию. Единственное условие — не указывать на снимках геотеги в социальных сетях Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Юлия и Владимир

Мы начали подготовку к свадьбе заблаговременно — за 8-9 месяцев. Все подрядчики были забронированы, предоплата была внесена еще до Нового года, но уже с марта мы сидели как на пороховой бочке. Особенно переживала невеста, которая работает в медицине, и понимает ситуацию в стране и городе.

Было страшно: отменялись свадьбы, переносились даты. Единственное что оставалось — ждать послабления режима. В июне мы были готовы перенести дату свадьбы. Везде сообщалось о вспышках заболевания коронавирусом. Мы помогали друг другу справиться с переживаниями, надеялись на лучшее и готовились к празднику. Свадьбу ждали больше не столько мы, сколько родители. У них переживаний было гораздо больше.

В итоге к середине июля в регионе полностью разрешили отдых на летних верандах ресторанов. У нас была забронирована загородная площадка и открытая территория. Решились провести свадьбу.

Представители ресторана попросили всех гостей выкладывать снимки в социальные сети без геотегов. Заблаговременно провели опрос среди приглашенных по их самочувствию. Но коронавирус все равно затронул нашу свадьбу. За сутки до празднования стало известно, что у одного из ведущих подтвердили заражение. Дуэт ведущих у нас распался.