Тюменские инсайды: программа «Сотрудничество» умирает

А вы куда поедете в отпуск? Соцсети

Говорят, что мэр Тюмени Руслан Кухарук вскоре уйдет на повышение, слухачи уже выяснили, кто может занять его пост. Власти пытаются избавить Тюмень от обидного эпитета «столица деревень» с помощью скандальной стройки, медики мечтают, чтобы пандемия коронавируса никогда не заканчивалась, а программа «Сотрудничество» постепенно лишается финансирования.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор выдал «прогрессивное» задание мэру Тюмени

В курилках мэрии Тюмени шепчутся, что губернатор Александр Моор поставил перед главой города Русланом Кухаруком задачу — все же построить 25-этажный небоскреб у ЦУМа, проект которого был заморожен под давлением общественности в 2018 году. «Губернатор явно намерен избавиться от ярлыка «Тюмень — столица деревень. Высотка должна символизировать новую областную столицу, прогрессивную. А Кухаруку придется взять огонь критики на себя», — утверждают источники.

Моор возродит правительственную структуру

Ходят упорные слухи, что тюменский губернатор Александр Моор решил все-таки воссоздать в новом виде пресс-службу, которой фактически не существовало более года — с момента ухода из жизни последнего пресс-секретаря главы Андрея Осипова. «С начала пандемии в правительстве работает оперативный штаб, который отрабатывает все каналы связи — начиная от мессенджеров и заканчивая общением с профессиональными СМИ. Эксперимент признан удачным и этот опыт будут применять при формировании новой пресс-службы. А вот вопрос о том, кто станет пресс-секретарем и появится ли такой человек вообще — пока решается. Изменения в этой структуре ожидают уже этой осенью», — передают слухмейкеры.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Проект привлечения в Тюмень молодых талантов забуксовал

В региональном правительстве обсуждают затянувшуюся паузу в реализации проекта строительства общежития Тюменского госуниверситета в логе реки Тюменки. Его инициировал ректор университета Валерий Фальков, в начала 2020-го ставший министром науки России. В момент инициирования, за стройку выступал губернатор области Владимир Якушев, который впоследствии стал министром ЖКХ России. Патриот своей области, он рассчитывал, что новый кампус сделает ТюмГУ еще более привлекательным для талантливой молодежи из разных регионов, и позволит Тюмени развиваться дальше. Но сначала возмущение экоактивистов, а теперь переключение внимания власти исключительно на борьбу с COVID, остановили реализацию задуманного. «Никто в Тюмени не хочет брать на себя ответственность», — заключают сплетники, и ждут, что будет дальше. Мечтая, конечно, о вмешательстве министра.

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Программа «Сотрудничество» оказалась под угрозой

Есть информация, что из-за экономического спада на фоне коронавируса под угрозой оказалось главное детище бывших тюменских губернаторов Сергея Собянина и Владимира Якушева — программа «Сотрудничество». «В сентябре все субъекты „тюменской матрешки“ будут сокращать бюджет, и одними из первых пострадают направления не первой необходимости. Под сокращение финансирования могут попасть такие статьи программы, как строительство и развитие инфраструктуры. Конечно, „Сотрудничество“ не исчезнет, но выделение бюджетных средств на нее сократится существенно. Впрочем, некоторые объекты — такие как больница-долгострой в Нижневартовске, это уже не затронет», — сообщают инсайдеры.

В Тюмени будет новый градоначальник

Поговаривают, что рейтинг Руслана Кухарука позволяет ему в среднесрочной перспективе рассчитывать на высокий пост в федеральных структурах. Пока губернатор Моор якобы не хочет отпускать мэра, поскольку в Тюмени нужно решить несколько важных вопросов. Но в будущем он не против пролоббировать интересы земляка в Москве. «А вот сменит Кухарука его заместитель, бывший руководитель аппарата губернатора Артем Дяченко. Просто так из правительства в мэрию не переводят», — рассуждают слухмейкеры.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Экс-депутат может выйти из СИЗО

Ходят слухи, что благодаря федеральной повестке экс-депутату гордумы либерал-демократу Мурату Тулебаеву, арестованному по подозрению в выводе бюджетных средств, могут смягчить меру пресечения. «Партия ЛДПР в ситуации с арестом их участника, хабаровского экс-губернатора Сергея Фургала, пошла на договоренности и заняла приемлемую для федерального центра позицию. Руководство партии поддержало политику Кремля и больше не высказывается в поддержку соратника. Благодаря этому ЛДПР получило поддержку в уголовных делах, открытых против членов их партий. Так что Тулебаева теперь вместо СИЗО ждет либо домашний арест, либо и вовсе подписка о невыезде», — утверждают слухачи. Срок содержания Тулебаева в спецприемнике истек 30 июля, никакой информации о его последующей судьбе пока никто не сообщал.

Тюменским чиновникам не дают уволиться

Говорят, что новый глава Тобольского района Леонид Митрюшкин столкнулся с массовыми попытками увольнения подчиненных. «Неожиданно заявление об увольнении решили написать чуть ли не половина сотрудников администрации. Митрюшкин якобы отказывается принимать заявления — иначе работать там будет некому. Подчиненные же недовольны изменениями, которые он принес с собой как руководитель, и не намерены поддаваться уговорам», — удивляются слухмейкеры.

Оппозиция решила «слить» довыборы в облдуму

Ходит слух, что парламентская оппозиция не будет претендовать на место в областной думе, которое стало вакантным после назначения Валерия Фалькова главой Минобрнауки РФ. Якобы КПРФ, ЛДПР и эсеры дадут выиграть единороссу Юрию Баранчуку практически без усилий. Говорят, за это оппозиционерам пообещали хорошее представительство у городских думах Тобольска, Ишима и Заводоуковска, новый состав которых выберут 13 сентября. «Этим и объясняется тот факт, что предвыборной борьбы за мандат областного депутата по сути нет. Все ведут себя тихо, все уже решено», — передают слухачи.

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Врачи не хотят, чтобы пандемия заканчивалась

Инсайдеры от медицины сообщают, что тюменские врачи якобы очень не заинтересованы в скорейшем окончании пандемии COVID-19, потому что за каждого коронавирусного больного они получают неплохую доплату. Это, кстати, опровергает теорию о том, что настоящее число зараженных скрывается. «Специалисты готовы рисковать здоровьем из-за денег. В обычной жизни им столько не заработать», — говорят сплетники.

Тюменский «вайнштейн» остался без работы

Тюменский фотограф Сергей Русанов, по слухам, не смог найти работу на Ямале. В Тюмени Русанова обвиняли в домогательствах к начальнику управления массовых коммуникаций областного правительства Илоне Гимпелевич, после чего карьера фотографа пошла на спад. В июне опальному «вайнштейну» якобы нашли место директора дворца культуры в Красноселькупе, но и тут его ожидала неудача. «Говорят, тюменские власти предприняли все усилия, чтобы опорочить Русанова в глазах ямальского работодателя. Поэтому в должности ему отказали, он вернулся в Тюмень, где сидит без работы», — сообщают слухачи.

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