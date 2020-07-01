Враги мэра Екатеринбурга начнут сносить его уже завтра

Александр Высокиснкий понесет персональную ответственность за низкую явку в Екатеринбурге, уверены инсайдеры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

К седьмому дню голосования по изменениям в Конституцию России в свердловском истеблишменте консенсус: низкие результаты явки связаны с провалом голосования в административном центре — Екатеринбурге. Это дает шанс оппонентам мэра Екатеринбурга Александра Высокинского дать старт кампании по его отставке уже завтра. Работа может быть эффективной: в начале июня прошлая попытка увольнения была остановлена практически у финальной черты.

По данным на 17:00 30 июня, по поправкам в Конституцию в Екатеринбурге проголосовали 27,4% избирателей. Это ниже результатов соседнего города-миллионника Челябинска (36,5% на вечер 29 июня), который ближе к соблюдению вводных от федеральных властей в 55% явки. Явка в Екатеринбурге ниже и схожей по либеральным традициям Перми (35%). Статистика в Екатеринбурге ухудшает общеобластные показатели: за пять дней в Свердловской области проголосовали 32% избирателей. «Без Екатеринбурга явка была бы на уровне 44%, что ближе к общероссийской цифре (45%)», — жалуются организаторы выборов.

В Екатеринбурге проголосовали меньше 30% избирателей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Если 1 июля ситуация не изменится, политические оппоненты главы города предпримут реванш в операции по его отставке, считает источник агентства. Уволить его пытались прошлым летом, переговоры с кандидатами были и нынешней весной. Отставка должна была случиться во время режима самоизоляции, но именно подготовка к голосованию по изменению Конституции сорвала эти планы: было принято решение не менять власть в городе накануне важного федерального события.

Собеседник агентства утверждает, что голосование стоит трактовать, как оценку эффективности работы местной власти, насколько она управляет вверенной ей территорией, и в такой интерпретации ясно, что руководство города-миллионника нужно менять. Представитель администрации губернатора подтвердил, что ответственность за случившееся будет персональной — в начале подготовки к голосованию мэрия фактически взяла ответственность на себя. «[Вице-мэр Екатерина] Куземка в резиденции убеждала, что администрация проведет кампанию по мобилизации самостоятельно — с собственными технологиями и агитацией. И область самоустранилась от ситуации в городе — только бы был результат», — рассказывает городской чиновник.

В Екатеринбурге видно четкое разделение на районы с низкой и очень низкой явкой График URA.RU

В итоге, администрация Екатеринбурга вопреки позиции области массово использовала шатры для голосования, запустила собственные газету и брошюру (на нее потратили 22 миллиона рублей), а также систему мобилизации бюджетников с участием не волонтеров, как в области, а городских чиновников. Член штаба по организации голосования считает, что власти не смогли «докрутить» собственную повестку, не имели плана действий и по заведенной в мэрии традиции «свалили в кучу все», реализовав федеральные вводные и по организации лотереи (розыгрыш автомобилей, квартиры и других призов, устроенный Ассоциацией строителей), и сбору подписей за звание «Город трудовой доблести». «Это показывает, что организаторы были в истерике, а горожане теперь не понимают, куда и зачем им идти», — считает областной чиновник.

Как следует из предоставленных в редакцию данных, в областном центре с самого начала стало видно четкое разделение на районы с низкой и очень низкой явкой. «Вовремя среагировав, отстающие районы можно было подтянуть, но этого не было сделано», — отмечает инсайдер. По данным агентства, на совещании в мэрии 30 июня главы отдельных районов не могли объяснить Высокинскому, почему результаты по явке именно такие. А плана, как в последний день голосования сделать ситуацию управляемой, у мэрии на текущий момент нет, знает источник в городской администрации. «Предыдущие дни показали, что мобилизация в ее нынешнем виде — со схемами наподобие „1+2“ (один чиновник приводит двоих избирателей — прим. ред.), установлением четкого расписания, кто и когда голосует, и QR-кодами — не работает. Остается только надеяться на сознательность горожан», — сетуют в мэрии.

«Действия городских властей тянут показатели Свердловской области вниз в общероссийском рейтинге, за конечный результат будут спрашивать с губернатора. Хотя неспособность контролировать город, работать с бюджетниками показывает именно Высокинский. Он и должен нести ответственность за результаты двухлетней работы», — возмущается источник агентства в областной власти. Он считает, что губернатор, весной остановивший процедуру отставки мэра, теперь может согласиться с аргументами противников Высокинского. Аргументов в защиту может не оказаться и у других бизнес- и политических покровителей мэра: «Одно дело поддерживать общие рассуждения о перспективах развития города, а другое публично продемонстрированное отсутствие контроля за городом».

Собеседник агентства считает, что у мэра «заначены» ритуальные жертвы в лице глав нескольких районов и собственных заместителей по направлениям, в том числе, может пострадать и Екатерина Куземка. «Но этого мало. За провал областного кандидата на выборах мэра Екатеринбурга в отставку ушел и сам кандидат — глава администрации губернатора, и его первый зам, — напоминает депутат Заксобрания, просивший сохранить его анонимность. — Сейчас речь идет не о Екатеринбурге, а о провальных результатах Свердловской области в масштабе страны, по самому важному голосованию в последнее время. Здесь и уровень ответственности выше. Спрашивать будут с областного руководства, а оно не сможет отчитаться наказанием никому неизвестных персон».

Областные власти усомнились в обоснованности размещения шатров во дворах Екатернибурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Другой источник URA.RU в резиденции главы региона уверен, что увольнения Высокинского по итогам голосования 1 июля ждать не стоит: «Как талантливый бюрократ Высокинский еще за месяц до старта голосования обошел все кабинеты и вбросил мысль, что выше 40% явка в Екатеринбурге не поднимется, учитывая специфику города (явка на выборах в гордуму в 2018-м — 26,6% — прим. ред.) и политическую обстановку — два года он не мог настроить систему из-за противостояния с думой, которое завершилось только три недели назад». Накануне мэр, подтверждая этот тезис, публично попытался снять с себя ответственность на случай провала, заметив, что на мэрии — лишь оргвопросы плебисцита.

Губернатор Евгений Куйвашев, комментируя для URA.RU вопрос реакции на низкую явку, поддержал эту логику и отметил, что руководство региона не будет наказывать мэров и, в частности, Александра Высокинского: «Голосуют же люди, а задача органов власти — обеспечить безопасность прохождения голосования. Люди если хотят идти — идут, не хотят — не идут, голосуют „за“ или „против“, это выбор каждого человека и гражданина». На момент публикации получить комментарий самого Высокинского и Куземки не удалось — они не ответили на звонки корреспондента.

В разговоре с URA.RU политолог Александр Козенцев допустил, что в отношении градоначальника будут сделаны оргвыводы. «На пандемию тут кивать не следует, мы все на одном поле работаем. Но большой расчет был на придомовые голосования, а погода повлияла на эту историю. Интернет-работа должна быть переформатирована, чтобы правильно позиционировать тот или иной нужный контент. Полагаю, будут выводы будут сделаны и в отношении мэра тоже — [политический блок администрации] все равно его подчиненные. Нужна правильная оптимизация действий», — сказал эксперт.