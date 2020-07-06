Застройщикам разрешили возводить больше зданий на участках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Комиссия по землепользованию и застройке Екатеринбурга согласовала изменения градостроительных правил, на которых настаивал крупный бизнес. Это стало результатом тяжелых переговоров предпринимателей с мэрией, которые длились несколько недель, рассказывают источники URA.RU, знакомые с ходом дискуссии. Последняя из восьми встреч бизнесменов с мэром Александром Высокинским прошла с участием бывшего главы Екатеринбурга, а ныне сенатора Аркадия Чернецкого.

В разговоре с URA.RU Чернецкий подтвердил свое присутствие на встрече, состоявшейся утром 23 июня перед отчетом Высокинского перед гордумой. По словам политика, его участие в дискуссии — согласованное решение мэра и застройщиков. Результаты встречи он комментировать отказался.

Наиболее существенное изменение, которое в итоге удалось пролоббировать бизнесменам, — увеличение коэффициента использования участка. Как следует из решения первого заседания нового состава городской комиссии по землепользованию и застройке, в отношении зон Ц-1 и Ц-2 (общественно-деловые зоны), а также Ж-4 и Ж-5 (жилая застройка) установлен коэффициент 4 вместо 3 (который действует сейчас). «Теперь на участке в две тысячи квадратных метров можно будет строить восемь тысяч», — объяснил URA.RU один из застройщиков.

Кроме того, городская комиссия подняла процент застройки в зонах Ж-4 и Ж-5 с 80% до 100%, а также отменила минимальный отступ от границ земельного участка (сейчас это три метра). Последние изменения позволят компаниям возводить больше зданий на одном земельном участке и в более сжатые сроки — это увеличивает прибыльность проектов (речь идет о сотнях миллионов рублей).

«Говорить о том, что мы теперь застроим весь город, несправедливо — федеральные нормы по противопожарной безопасности, дворовым, спортивным площадкам и так далее никто не отменял», — объяснил в разговоре с URA.RU руководить крупной строительной компании. В решении комиссии также говорится об отмене согласования облика зданий, строящихся в зонах Ц-4 (зона крупных торговых центров) и Ж-5. Ранее за отмену этой нормы с городской администрацией судился глава строительной компании PRINZIP Геннадий Черных.

Принятые изменения должны пройти через общественные обсуждения и рассмотрение депутатами гордумы. Предполагается, что они вступят в силу осенью. В разговоре с URA.RU Высокинский отметил, что администрация «находится в полном консенсусе со строителями». «У нас есть перечень мер, чтобы строителям помогать в этой непростой ситуации», — отметил глава города. Получить комментарий главы Ассоциации строителей Урала Вячеслава Трапезникова (формальный лидер группы переговорщиков от бизнеса) не удалось.