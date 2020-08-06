Курганские инсайды: отставка из-за стеклопакетов

С Днем кошек, курганцы! Соцсети

Курганский политбомонд занят конфликтами. Рост числа недовольных авторитарным стилем работы губернатора Вадима Шумкова может сорвать его планы на предвыборную кампанию в Курганскую облдуму, переговариваются в регионе. Конфликт главы аппарата губернатора Оксаны Куташи и управделами правительства Евгением Семеновым из-за установки новых окон привел к отставке последнего. А курганские застройщики придумали как выжить нового конкурента-москвича.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Противники Шумкова могут вмешаться в выборы

Выборы в Курганскую областную думу могут пойти по незапланированному властями сценарию. Все из-за большого числа недовольных авторитарным стилем управления губернатора Вадима Шумкова, говорят злые языки. Слухачи отмечают, что число недовольных накануне выборов растет как в Кургане, так и в районах области. Это и пострадавшие от оптимизации муниципальные чиновники, и сторонники «старой гвардии», которую любыми путями стараются не допускать к выборам.

«Тот же [экс-замгубернатора Валерий] Миронов. В Кургане много возмущенных тем, что его фамилия пропала из списка кандидатов. При этом среди недовольных — достаточно влиятельные люди», — переговариваются в кулуарах. «Конечно, власти будут пытаться привести на выборы бюджетников. Но среди них тоже много недовольных всевозможными оптимизациями, поэтому сейчас нет никакой уверенности, что бюджетники проголосуют за нужных власти кандидатов» — рассуждают в регионе.

Гостиница курганских властей стала домом для соратницы Шумкова

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская гостиница «Зауралье», которая принадлежит властям региона, по слухам, работает в последнее время только ради руководителя аппарата губернатора Оксаны Куташи. Ее, напомним, считают приближенной к губернатору Вадиму Шумкову. «В гостинице давно нет других постояльцев. Почти все помещения заняла Куташи, ее ребенок и мать. Получается, что весь персонал работает только на ее семью», — злословят сплетники.

Кроме того, злые языки говорят, что по требованию Куташи в гостинице поменяли все окна, несмотря на то, что бывший управляющий делами правительства Евгений Семенов был против, ссылаясь на отсутствие денег. «Вероятно, это стало одним из поводов для разногласий Куташи с Семеновым. Поэтому он и уволился», — рассказывают в кулуарах.

Исламов по ошибке перевел деньги Кафееву…

Слухачей на днях удивили данные облизбиркома о перечислении средств на предвыборные счета кандидатов в депутаты. Так, компания Марата Исламова «Кургансемена» перечислила на счет главного курганского единоросса Евгения Кафеева 200 тысяч рублей. Как оказалось, ошибочно. «Депутаты-одномандатники от „Единой России“ договорились на общеорганизационные расходы, связанные с питанием врачей второй городской больницы, инфекционной больницы и другие расходы сброситься по 200 тысяч рублей. Просто Марат Нуриевич ошибочно отправил их на избирательный счет Кафеева», — пояснил инсайдер.

… или это плата за карьеру сына?

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

По другой из версий, Исламов перевел деньги на избирательный счет Евгения Кафеева, который выдвигается по Кетовскому округу, совсем не случайно. «На округе вторым номером в списке „Единой России“ идет его сын Артем. Шансы попасть в облдуму у Исламова-младшего есть в том случае, если первый номер в этом списке, Сергей Лисовский, станет сенатором. Таким образом, фирма Исламова-старшего косвенно спонсирует кампанию сына, потому что одномандатник Кафеев работает в тесной связке со списочниками», — считают в регионе.

Кроме того, выделение денег могло стать своеобразной оплатой Исламова-старшего за свое выдвижение по одномандатному округу, несмотря на третье место на праймериз. «Получается, Марат Исламов работает на одном округе в связке с [Сергеем] Муратовым, который претендует на пост сенатора, но сам заинтересован, чтобы сенатором стал Лисовский», — усмехаются сплетники.

Курганские главы районов копируют Шумкова

В политических кругах Курганской области обсуждают публикации глав Шумихинского и Куртамышского районов в соцсетях, в которых они по разным поводам упрекали местное население. «Берут пример с [губернатора Вадима] Шумкова, который припоминал курганцам нытье и безделье. Может быть, так они хотят выслужиться перед губернатором?» — поделился мнением источник, близкий к властям.

24 июля глава Шумихинского района Сергей Максимовских был недоволен местными жителями, которые критиковали администрацию из-за отключений воды. 31 июля глава Куртамышского района Андрей Гвоздев упрекнул жителей района в том, что они неправильно выносят мусор. Инсайдер также припомнил, что замгубернатора Владимир Архипов, когда был главой Кетовского района, одним из первых начал использовать в соцсетях похожий с Шумковым стиль общения с жителями.

Опальные бизнесмены уехали в Москву

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Владелец ООО «Курганпарк» Александр Рыбин и его жена Наталья, бывший гендиректор этой компании, переехали в Москву, говорят инсайдеры. Супруги-бизнесмены стали известны в Кургане после череды скандалов с городским садом и платной зоной отдыха на Голубых озерах — эти объекты они арендовали у администрации Кургана по заниженной стоимости. «Рыбины проиграли все суды. С таким негативным бэкграундом построить бизнес в Кургане будет крайне сложно, поэтому и уехали», — говорят источники.

Курганские застройщики скрестили пальцы за неудачу конкурента

Приход на курганский рынок федеральной строительной сети, по слухам — курируемой Сергеем Собяниным, не обрадовал курганских застройщиков. «Компания активно развивается. Начали строить дом. Организуют свой отдел продаж. Собираются впервые в Кургане внедрить квартирный trade-in [в счет оплаты брать старое жилье]», — пояснил один из инсайдеров. Чтобы мирно внедриться в устоявшуюся в регионе отрасль, местных застройщиков берут на аутсорсинг (передают часть функций).

Другой инсайдер уверяет, что федеральную компанию не вполне устраивают цены на рынке жилья. «Для них наши цены кажутся крайне низкими. Поэтому курганские застройщики настроились переждать — надеются, что компания увидит, что рост цен на жилье в регионе невозможен, и покинет рынок», — считает он.

В курганские села некому поставлять газ

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Проблемы с газом в баллонах в отдаленных селах Курганской области возникли из-за того, что в прошлом году не был подписан договор с единственным поставщиком «Газэнергосеть Оренбург», говорят инсайдеры. «Ежегодно заключался контракт о поставках, но в конце прошлого года такой договор не заключали, поэтому оренбургская компания уже не обязана поставлять газ», — рассказал источник. В результате курганцы получают сжиженный газ в баллонах с перебоями. При этом в ряде районов вообще нет компаний, которые имеют право снабжать людей топливом.

Ранее жители отдаленных сел региона сообщили, что им не привозят баллоны с газом. В правительстве региона существование проблемы подтвердили. Гендиректор компании «Газпром газораспределение Оренбург» Дмитрий Бородин объяснял, что курганский филиал компании на грани банкротства.

В колонию на Просвет съехались проверяющие

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В колонию под Курганом на станции Просвет съехались проверяющие. Поводом стало недовольство осужденных привилегированными условиями содержания одного из осужденных, который оказывает финансовую помощь исправительному учреждению. «В течение двух дней кто только ни побывал в колонии. И руководство УФСИН, и прокуратура, и вольные в гражданке, и уполномоченный по правам человека [Борис Шалютин]», — сообщают инсайдеры. С их слов, в обход администрации осужденные подали несколько жалоб. По мнению источников, после публикации в СМИ власти обратили внимание на нарушение прав осужденных. «Хотя проблеме много лет», — считает инсайдер.

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