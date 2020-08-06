Тюменские инсайды: смелое послабление карантина

С Днем кошек, тюменцы! Соцсети

Говорят, что «Икею» в Тюмени все-такие построят, если к делу подключиться министр Якушев. Высокопоставленные тюменские силовики ополчились на коллегу, который не хочет увольняться с работы, а чиновники открыли охоту на коллег-оппозиционеров.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Губернатор удивил всех смелостью

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В тюменском правительстве поговаривают, что губернатор Александр Моор, который во время онлайн-пресс-конференции не стал отрекаться от дружбы с судимым тюменским отельером Алексеем Гоцыком, своим решением заставил краснеть всю тюменскую элиту. Обычно на верхах от таких знакомств принято открещиваться, ссылаясь на ошибки молодости.

«Многие представители тюменской элиты даже фотографии со старыми знакомыми из соцсетей удаляют. Вдруг что, а тут на тебе — компромат. А губернатор не стал отрицать факт знакомства с Гоцыком. Наоборот — назвал его лучшим другом. Смелое решение», — резюмировали слухачи.

В дело со строительством «Икеи» в Тюмени вмешается министр Якушев

Губернатор Александр Моор заявил, что шведский гипермаркет мебели в Тюмени строить не будут. Но знающие люди уверены, что после карантина этот вопрос снова поднимется. И заниматься его решением будут уже не тюменские власти, а министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. «Правительство Тюменской области настроено решительно. Будут задействованы все рычаги в Москве. Возможно, подключится не только Якушев, но и московская мэрия», — сообщают инсайдеры.

Высокопоставленные тюменские силовики разозлились на коллегу

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Ходят слухи, что силовую верхушку Тюмени начал раздражать Александр Селюнин, который не хочет добровольно покидать пост начальника областной ГИБДД. Инсайдеры сообщают, что кресло под ним пошатнулось после прихода нового руководителя УМВД Леонида Коломийца, который четко дал понять Селюнину, что в его команде ему места нет. «Селюнин пытается с помощью старых знакомых удержаться в кресле. Он поднял все свои связи для того, чтобы остаться при должности. Но Коломиец настроен решительно. Селюнину уже откровенно намекнули на то, что «ему пора», — утверждают источники.

Тюменские власти открыли охоту на оппозиционеров в департаменте культуры

Говорят, что в департаменте культуры Тюменской области началась охота на потенциальных оппозиционеров. Якобы глава департамента Елена Майер запретила подчиненным участвовать в программах международных организаций и проектах антироссийской направленности. Разнарядку спустили во все подведомственные учреждения. «Почему оппозиционеров пытаются найти именно в депкульте — большой вопрос. Сомневаюсь, что коллектив какого-нибудь сельского клуба вообще что-то знает о международных организациях и проектах, которыми там занимаются», — ехидничают слухачи.

Несостоявшийся кандидат в депутаты облдумы впал в депрессию

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В правительственных курилках поговаривают, что несостоявшийся кандидат на довыборы в тюменскую областную думу Александр Черепанов впал в депрессию из-за недостатка внимания к себе. Инсайдеры утверждают, что в былые времена Черепанов мог вызвать общественный резонанс одним своим заявлением о намерении принять участие в выборной кампании. И даже получить неплохие отступные. А теперь никто его не боится и отступных не предлагает. «Пикеты, которые он организовывал после отказа в регистрации на довыборы не помогли. Его уже никто не боится и как реального политического оппонента не рассматривает. Забыли старика», — уверены собеседники агентства.

Тюменское отделение КПРФ возглавит варяг из Москвы

Источники сообщают, что секретарю тюменского обкома КПРФ Тамаре Казанцевой начали искать замену. Якобы Москве не нравится, что тюменское отделение партии имеет третью фракцию по количеству депутатов в областной думе. Казанцеву решили заменить до начала выборного цикла 2021 года. «Ей будут искать замену, в первую очередь, среди московских коммунистов. Если там достойных кандидатов на это кресло не найдется, переключатся на регионы», — сообщают инсайдеры.

Тюмень раньше всех в стране откроет театры

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В культурной среде Тюмени ходят слухи о том, что городские театры снова откроются примерно через две недели. Якобы решение о новых послаблениях карантина в правительстве уже принято. «Актерам, режиссерам и постановщикам надоело сидеть не только без работы, но и без денег. Тюменские театралы недовольны тем, что рестораны и кафе открыли, а им работать по-прежнему нельзя. Если ситуация с коронавирусом не ухудшится, то первые концерты начнутся ближе к 18 августа», — уточняют инсайдеры.

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