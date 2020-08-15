Собянин снова вводит запреты в России

Позиция Сергея Собянина по 1 сентября оказалась выигрышной Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин возвращает Россию к жестким методам борьбы с коронавирусом. Его позицию учитывают даже в правительстве РФ. После того, как глава столицы объявил об отмене школьных линеек, Минросвещения, заявившее сначала о начале учебного года в «нормальном» режиме, за сутки перешло к политике запретов и ограничений в отношении нового учебного года. Собеседники URA.RU всерьез заговорили об усилении мэра Москвы.

Министр просвещения Сергей Кравцов на прошедшем 11 августа совещании с президентом Владимиром Путиным объявил о возобновлении учебного года в школах 1 сентября «в нормальном, очном режиме». Но уже 13 августа мэр Москвы Сергей Собянин первым среди остальных глав субъектов заявил об отмене школьных линеек. Установки Минпросвещения РФ после этого менялись на глазах. В тот же день Кравцову пришлось объяснять, что регионы смогут сами выбирать формат празднования Дня знаний. А уже 14 августа ведомство наложило запрет на массовые мероприятия в школах до января 2021 года.

Регионам, задумавшим проведение линеек 1 сентября, придется менять планы Фото: Анна Майорова © URA.RU

При этом ситуация с коронавирусом в стране не позволяла делать такие заявления: с 11 по 14 августа общее число зараженных россиян снизилось с 179 до 174 тысяч человек. Метаморфозы, происходящие с вводными от министерства, связаны с позицией, которую занял Сергей Собянин, полагает эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. «Собянин ­— приверженец жестких мер борьбы с коронавирусом, — сказал Карягин. — Как только будут возникать решения, которые требуют согласования нескольких акторов, все стороны должны договариваться. Иначе мы будем видеть в паблике подобные вещи. Безусловно, по итогу консультации с Собяниным были проведены».

Такое влияние на политику борьбы с COVID в стране Собянин не оказывал уже полтора месяца. URA.RU рассказывало, что в разгар пандемии коронавируса мэр Москвы на заседаниях рабочей группы Госсовета по коронавирусу (он ей руководит) задавал тренды в борьбе с инфекцией всем регионам. Но рост влияния политика привел к аппаратной борьбе с премьером Михаилом Мишустиным, из которой Собянин капитулировал. Мэр Москвы публично публично признал рекомендательный характер принимаемых на совещании решений и месяц на проводил ВКС. Первым сигналом о возобновившейся активности Собянина стала ВКС, состоявшаяся 11 августа. Она была посвящена теме нового учебного года. Как писало URA.RU, Собянин во время совещания раздавал поручения по койкам, вакцинации, ругал глав Крыма и Кемеровской области за рост числа больных.

Дистанционное обучение — вызов для школьной системы Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Федеральный центр по сути признал адекватность решений Собянина по поводу школьных линеек. Губернаторы — народ не глупый, они прекрасно умеют читать между строк. Они видят, что министерство сначала заняло одну позицию, а затем изменило ее, когда Собянин занял другую. Это значит, что фигура Собянина более определяющая», — заявил политолог Дмитрий Журавлев. Он считает, что осенью Собянин вновь станет ролевой моделью поведения для глав регионов.

Источники URA.RU в регионах рассказывают, что ограничения могут стать значительно шире, чем запрет на школьные линейки. К примеру, в Тюменской области, сильнейшее влияние на которую имеет Собянин, среди чиновников активно расходятся слухи о том, что после 1 сентября дети не будут ходить в школу еще две недели — до 14 сентября. «За это время станет понятно, сколько школьников и учителей подхватили инфекцию в День знаний, чтобы принимать дальнейшие решения по форме обучения», — рассказал источник агентства.

Собеседник агентства в руководстве еще одного из регионов Урала ожидает стремительный переход с очной формы обучения школьников на дистанционную: «Пройдут 1,2 сентября, а затем всех отправят по домам». Для системы школьного образования это станет вызовом. Прошлый учебный год, который заканчивался в дистанционном формате, выявил острую нехватку техники для онлайн-уроков и неготовность к ним учителей. Занятия срывались из-за взломов трансляций и перегрузки специализированных сервисов.

Сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий заявил URA.RU, что не видит предпосылок к возвращению дистанционной формы образования: «Рособрнадзор назначил на 14 сентября Всероссийские проверочные работы, они заинтересованы, чтобы ВПР были проведены».

Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу правительства Москвы и министерства просвещения, ответ пока не поступил.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.