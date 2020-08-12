Собянин начал новую борьбу с Мишустиным за влияние в регионах

Мэр Москвы Сергей Собянин на месяц прервал заседания рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом, а 11 августа возобновил их Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мэр Москвы Сергей Собянин снова начал конкурировать с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, пытаясь управлять работой губернаторов. Градоначальник выходит за рамки совещаний по борьбе с COVID, трактуя главам регионов поручения президента Владимира Путина и делясь с ними своим опытом в других сферах, сообщают очевидцы. Таким образом мэр Москвы поднимает свой авторитет до уровня руководства правительства РФ, уверены наблюдатели.

Градоначальник провел новое заседание рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом 11 августа — впервые за последний месяц. За несколько часов до этого Владимир Путин совещался с членами правительства, и Собянин повторил почти все основные темы, которые глава государства поднимал на своей ВКС. Были обсуждены ситуация с коронавирусом, начало нового учебного года и организация горячего питания в школах, говорится в сообщении пресс-службы правительства Москвы.

Для регионов такие конференции важны: позже губернаторы проводят аналогичные ВКС с мэрами и передают им свежие вводные Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Собянин впервые за долгое время разговаривал с губернаторами на актуальные темы, отметил источник URA.RU в правительстве одного из регионов УрФО, присутствовавший на совещании. В начале лета ВКС стали проводиться гораздо реже (один раз в неделю, а не несколько), а месяц назад мэр Москвы публично признал рекомендательный характер решений рабочей группы и перестал ее проводить. Наблюдатели посчитали это капитуляцией в аппаратной борьбе с премьером Михаилом Мишустиным. В разгар пандемии мэр вступил в противостояние с главой правительства и наращивал свое влияние над региональными властями за счет заседаний рабочей группы. Но в июле Мишустин усилился, получив новый инструмент влияния на регионы — корректировки нацпроектов.

«Теперь Собянин снова активен: обратил внимание регионов на то, чтобы сохранялись резервные койки для зараженных коронавирусом, отругал Крым и Кемеровскую область за плохую статистику по COVID-19. Также он поручил привить от гриппа не менее 75% граждан из группы риска и не менее 60% учителей», — пояснил инсайдер.

В Крыму (по состоянию на 12 августа) зарегистрировано 1 557 больных, а в Кузбассе — 4 638. Оба региона пошли в рост по числу зараженных с 1 августа: если в начале месяца на полуострове регистрировали по 28 новых зараженных в день, то теперь — по 40. В Кемеровской области число новых случаев за этот же период выросло в среднем с 75 до 95.

В заседании также участвовали глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр науки и высшего образования Валерий Фальков, продолжает инсайдер. Вместе с ними Собянин давал распоряжения губернаторам о начале учебного года: к примеру, обязать учителей и студентов носить маски, а питание в школах организовать так, чтобы не было очередей.

Таким образом мэр Москвы дополнил поручения Владимира Путина, объяснив губернаторам, как их выполнять, считает директор Центра стратегического консалтинга Роман Ларионов.

Владимир Путин одинаково держит в повестке и Мишустина, и Собянина, считает Роман Ларионов Фото: kremlin.ru

«Собянин выступает надсубъектным актором, поэтому часто выходит за рамки эпидемии и экстраполирует ее на другие темы, прежде всего социальные. Москва — это регион-лидер, задающим тон всем остальным, и Собянин теперь закрепляет свой статус передового главы, который обладает уникальным опытом управления», — пояснил Ларионов.

Вторая волна COVID-19 и начало нового учебного года актуализировали борьбу Собянина с Мишустиным, уверен директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Губернаторам удобнее и проще взаимодействовать с мэром Москвы, чем с премьером: ему можно задать вопросы, попросить поделиться опытом. Собянин, можно сказать, уже поднял свой авторитет до уровня Мишустина и стал кем-то большим, чем просто мэром столицы», — сказал политолог.

Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов, напротив, не верит в версию о противостоянии Мишустина и Собянина: «У Собянина накоплен огромный опыт по борьбе с коронавирусом и следующими за ним экономическими и социальными проблемами. У него есть большой базис инструментов для борьбы с последствиями COVID-19, который может пригодиться другим главам регионов. Но мэр Москвы действует исключительно на своем горизонте — да, это политик с федеральными перспективами, но сейчас он работает только на дополнительную помощь Мишустину».

URA.RU направило запросы в Роспотребнадзор, в управления ведомства в Кемеровской области и в Крыму, а также в пресс-службу правительства Москвы. Также запрос на предоставление информации направлен в пресс-службу правительства РФ. Ответы на момент публикации не поступили.

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