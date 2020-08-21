Свердловские инсайды: губернатора прячут от танков

Результаты популярного приложения Gradient (делает шуточный прогноз будущего по фото) для губернатора Евгения Куйвашева Соцсети

Свердловский политбомонд готовится к новому политическому сезону. Потому спикер заксобрания Людмила Бабушкина боится уйти в отпуск и тщательно выбирает сменщика, нештатный советник полпреда УрФО Алексей Багаряков примеряет роль «серого кардинала», а свердловским коммунистам и эсерам не хватает места.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Свердловского губернатора прячут от танков

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Участие свердловского губернатора Евгения Куйвашева в Параде Победы, который состоится в Нижнем Тагиле 12 сентября, под вопросом, утверждают источники, знакомые с подготовкой торжества. На старте сомнений в том, что глава региона посетит мероприятие во втором городе региона, не возникало, но позже стало понятно, что танковый парад, который будет принимать Куйвашев, неизбежно напомнит об утерянной выставке Russian Expo Arms. «Обещания Куйвашева вернуть мероприятие в регион в той или иной мере уже забылись, а так придется оправдываться вновь. Проще не ехать», — объясняют инсайдеры причины, по которым губернатор может проигнорировать мероприятие.

Врио губернатора Орлова опозорили перед культурной элитой

В «Белом доме» обсуждают неловкую ситуацию, в которой оказался врио губернатора региона Алексей Орлов. Инцидент произошел на финальном концерте фестиваля Green Royal, на котором выступал пианист Денис Мацуев. «Концерт завершен, люди аплодируют стоя, несут к сцене букеты — и тут ведущий объявляет, что букет Мацуеву передает временно исполняющий губернатора Алексей Орлов. После чего два мужика тащат даже не букет, а целый газон цветов. Неловко было всем, особенно музыканту», — рассказывают очевидцы. Чиновник, знают слухмейкеры, уже в курсе инцидента и установил излишне ретивого ответственного.

Объявлен кастинг на пост главы департамента внутренней политики

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава департамента внутренней политики Антон Третьяков, который пережил без взысканий относительно слабые результаты голосования по поправкам в Конституцию, рано расслабился, утверждают слухмейкеры. На его место уже идет кастинг кандидатов — и это при том, что занять расстрельную должность перед большой кампанией готовы только самые смелые. Среди претензий к Третьякову называют топорные методы работы с бюджетниками и слабое понимание новых технологий работы в соцсетях.

Бабушкина сделала неожиданную ставку

Спикер свердловского парламента Людмила Бабушкина долгое время решает, кого назначить исполняющим обязанности на время своего отпуска. Знающие детали процесса в аппарате заксо слухачи говорят, что в последний момент вместо Виктора Шептия решено оставить Виктора Якимова. Аппаратный сигнал расценили так: вопрос перед Людмилой Валентиновной стоял важный — начинается бюджетный процесс.

От имени губернатора ведут переговоры, о которых он не знает

Пиарщики Ринат Хазеев и Аксана Панова представляются переговорщиками от губернатора Евгения Куйвашева и обсуждают возможные конфигурации кампаний. Правда, уверяют хорошо осведомленные источники, сам губернатор не в курсе происходящего, а в профессиональном сообществе не слишком уверены в полномочиях Хазеева и Пановой вести переговоры на столь щепетильные темы, как прохождение в Госдуму.

Ионин выпал из обоймы…

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сложная ситуация складывается для депутата Госдумы от «Справедливой России» Дмитрия Ионина. Как говорят слухмейкеры, в Москве принято окончательное решение, что первое место в списке на выборах в федеральный парламент займёт нынешний руководитель регионального отделения Андрей Кузнецов. Для Ионина это печально, так как больше проходных мест в списках нет, да и денег на выборы в одномандатном округе — тоже.

…, а Ивачев распродал будущие мандаты

Наблюдательные слухачи видят несколько иную ситуацию в свердловской ячейке КПРФ. Рассказывают, что лидер отделения Александр Ивачёв распродал так много мест, что не оставил никаких шансов на попадание в следующий состав заксобрания идеологу местного отделения Александру Ладыгину. «Это грозит расколом в местном отделении», — прогнозируют эксперты.

Колбасный король идет в заксобрание

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Говорят, что бизнесмен Александр Карамышев, основатель одноименной фабрики колбасных изделий намерен выдвинуться на выборы в свердловское заксобрание по Сысертскому одномандатному избирательному округу №25. В этом случае на праймериз «Единой России» Карамышев пополнит целый пул свердловских VIP. Ранее обсуждалась возможность участия в них экс-главы департамента молодежной политики Ольги Глацких, спикера местной думы, сына владельца загородного клуба «Белая лошадь» Ильи Тугбаева. Кроме того, инсайдеры не исключали выдвижения в Сысерти вице-губернатора Азата Салихова, которого называют одним из вероятных кандидатов на пост спикера заксобрания. Интересно, что Илья Тугбаев является преемником Карамышева на посту спикера — «колбасный король» вынужденно покинул это место из-за предъявленного ему обвинения в мошенничестве, которое затем развалилось в суде.

Депутаты вынуждены вернуться к народу

Депутаты Госдумы, которые радостно рассказывали избирателям, как теперь можно жаловаться в WhatsApp и Viber, вновь открывают приемные. Народные избранники в кулуарах признаются, что на фоне открытия ТРЦ и ресторанов тоже вынуждены сделать это, пусть и без особого восторга. «За приемные не только платить надо — там еще очереди, странные просьбы, вирусы опять же. А тут все было в цифровом виде, куда эффективнее», — делится наболевшим федеральный парламентарий.

Чиновников Екатеринбурга начали вызывать на допросы

По информации инсайдеров, на этой неделе начальник городского департамента информполитики Алексей Редин и директор радиостанции «Город FM» Инна Боева были вызваны на «разговор» в прокуратуру. Предполагается, что интерес силовиков может быть связан с нарушениями, которые ранее выявила Счетная палата Екатеринбурга, и расходованием бюджетных средств во время кампании по продвижению поправок в Конституцию РФ. Сообщается, что Редин прибыл по вызову в сопровождении сразу четырех адвокатов. «Все они наверняка поместились в его новом джипе», — злорадствуют в кулуарах мэрии. Известно, что сотрудники надзорного ведомства хотят опросить и вице-мэра Екатерину Куземку. «Ее вызывали на беседу еще до ухода в отпуск, но она пока не была в прокуратуре», — делится статусный силовик.

Тунгусову скучно и он возвращается к делам

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Серый кардинал» Екатеринбурга Владимир Тунгусов, который удивил наблюдателей своим долгим отсутствием в публичном пространстве и прохладным отношением к свердловской политике, якобы решил вернуться в люди. Поговаривают, что он решил оживить сеть своих информаторов и тайных агентов, в результате чего резко возросло количество контактов экс-чиновника с людьми из разных структур власти и политический партий. Такую активность связывают с тем, что улететь отдыхать за рубеж Тунгусов не может, а сидеть сложа руки на Урале ему скучно.

Экс-мэр Артемовского может возглавить пансионат

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ходят слухи, что бывший глава Артемовского Андрей Самочернов может возглавить одно из социальных учреждений Каменск-Уральского, подведомственных областному министерству социальной политики. Конкретное учреждение инсайдеры не называют. В Каменск-Уральском находится 8 соцучреждений, подведомственных министерству, но везде должности руководителей заняты. По данным собеседников URA.RU, в настоящее время Андрей Самочернов находится на отдыхе и покинул регион. Дума Артемовского городского округа приняла отставку главы 14 августа.

Медицинские элиты не поделили статусный поселок

После ухода в отставку главы регионального минздрава Андрея Цветкова в его окружении рассказывают комичную историю из биографии чиновника. Якобы родственник бывшего чиновника живет в статусном поселке рядом с кровным врагом — главой влиятельного медицинского клана, главным врачом ГКБ № 40 Александром Прудковым. Смотреть друг на друга с балконов известный медик и опальный министр, конечно, не могут, а вот столкнуться на вечерней прогулке — вполне, иронизируют наблюдатели.

Мэров отправят рекламировать банк

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кураторы проекта «Единая социальная карта Свердловской области», который презентовали на этой неделе, признаются: работа над ним только началась. Запуск проекта носил не только экономическую, но и идеологическую составляющую, карта должна стать доказательством заботы властей о народе, а для этого необходимо, чтобы ее получило как можно больше людей. «Выход в свет Алексея Орлова, который получил карту под прицелами камер — первая ласточка. Когда процедура выдачи будет реализована в области, ждите парад мэров, которые пойдут массово получать ее», — иронизируют чиновники.

Козловских попал в коронавирусную ловушку

Говорят, что глава свердловского управления Роспотребнадзора не знает, что делать с выстроенной системой по сбору сведений о заболевших коронавирусом. Слухмейкеры в разных больницах Свердловской области жалуются, что были обязаны передавать в Роспотребнадзор все извещения о ковид-пациентах, причем, на одного по нескольку штук сразу. «В период войны с [свердловским министром здравоохранения Андреем] Цветковым это увеличивало статистику заражаемости. Извещения попадали в имеющуюся в РПН базу данных, которая без фильтрации дублирующих сообщений, выдавала некорректный результат. Например, об одном и том же пациенте порой сообщалось трижды-четырежды», — рассказывают инсайдеры. По словам, одного из них, в той борьбе с минздравом это было довольно эффективным оружием, указывая на рост заболеваемости и «недоработки» минздрава. Сейчас, в «мирное время», созданная система вредит как новому министру Андрею Карлову, так и самому Козловских.

Транспортный генерал возвращается в Москву

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Говорят, что в Москву уезжает начальник управления на транспорте МВД России по УрФО генерал Александр Востриков, что может произойти уже до ноября 2020 года. Слухмейкеры называют уход повышением — Вострикову прочат пост замначальника главного управления на транспорте МВД РФ. «И это не удивительно, ведь начальник всей транспортной полиции МВД России генерал-лейтенант Дмитрий Шаробаров давно известен как патрон Вострикова», — говорит инсайдер. Он уточняет, что нынешний главный транспортный полицейский УрФО приехал из Москвы на Урал за генеральскими погонами, чего и добился. Правда, в процессе получения звезды генерал-майора из уральского главка ушли на пенсию руководители основных служб главка: по борьбе с хищениями грузов, антикоррупционной и уголовного розыска. Оценивается это, естественно, по-разному, но уральцы, говорят, очень обижены на москвича.

Глава свердловского Интерпола пристроил племянника

Кадровые перестановки произошли в УМВД по Екатеринбургу. Уволился со службы начальник отделения по борьбе с мошенничеством Игорь Каргаполов. На его место назначен старший лейтенант Александр Черников. По словам сослуживцев последнего, он получил высокую должность благодаря своему дяде полковнику Андрею Черникову, который возглавляет отдел Интерпола в ГУ МВД по Свердловской области. «Дядя оказывает протекцию племяннику, который как сыщик пока „нулевой“. Сам Александр пытается скрывать свое родство с полковником, чтобы коллеги лишнего не подумали», — говорит инсайдер.

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