Собянин готовится вернуть дистант в школы

Сергей Собянин провел второе за месяц кадровое изменение в департаменте образования Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Правительство Москвы занялось подготовкой столичных школ к переходу на дистанционное обучение. Это необходимо в случае, если в стране начнется вторая волна коронавируса. Для этого в мэрию был назначен профильный чиновник, который решит проблемы с дистантом, выявленные прошедшей весной, рассказали собеседники URA.RU. В политической среде считают, что полученный опыт придется перенимать регионам.

Мэр Москвы Сергей Собянин 21 августа обновил состав департамента образования столицы. Заместителем главы ведомства была назначена Наталья Киселева — она входит в топ-50 лучших учителей мира, в последние годы работала замминистра образования Московской области. За последний месяц это уже вторая значительная кадровая перестановка в департаменте. 22 июля здесь сменился глава — вместо 69-летнего Исаака Калины должность занял 40-летний Александр Молотков.

Вторая волна коронавируса — вызов для школьной системы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Как стало известно URA.RU, в правительстве Москвы Наталья Киселева займется вопросами цифровизации школьного образования. В числе ее главных задач — подготовка школ к возможному переходу на дистанционное обучение, рассказала URA.RU директор института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина, знакомая с Киселевой. Карантин, который пережила страна прошлой весной вскрыл серьезные проблемы в такой форме преподавания. Их необходимо решить, чтобы в случае второй волны коронавируса избежать проблем, проявившихся этой весной.

«Многие прогнозируют новые эпидемиологические сложности. Хочется верить, что они не будут такими серьезными, как было весной. Но стоит продвигаться в интеграции оффлайн и онлайн-образования. Развиваться в сторону дистанта, чтобы обеспечить качественность и доступность программ», — сказала агентству Абанкина.

Школьников обещают не возвращать к дистанту, но в регионах такой уверенности нет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В числе нерешенных проблем дистанционного образования представитель ВШЭ назвала нехватку компьютеров и гаджетов в московских семьях: «Одно дело, когда вся семья на работе и ребенку надо через планшет на месяц подсоединиться к занятиям, а другое дело, когда всем необходимо учиться и работать в домашних условиях, а гаджет один на всех». Абанкина отметила, что компетенции Киселевой как раз подходят для решения таких задач — чиновница имеет большой опыт работы учителем информатики, закончила магистерскую программу «Управление образованием» и начала онлайн-обучение по той же теме в Гарварде.

Минпросвещения РФ ранее заявляло, что учебный год в школах начнется в «нормальном, очном режиме». Однако, как писало URA.RU, Сергей Собянин — приверженец жестких мер борьбы с пандемией — имеет значительное влияние на антиковидную политику в стране. В разгар пандемии он в безапелляционной форме давал губернаторам вводные о том, как противостоять коронавирусу. А в августе на волне слухов о второй волне распространения инфекции, как считается, повлиял на решение минпросвещения РФ о запрете сентябрьских линеек. К этому моменту в российских регионах уже разошлись слухи о скором возвращении дистанта.

Политолог Дмитрий Журавлев считает, что новые идеи правительства Москвы по улучшению дистанта будут транслироваться Собяниным в остальные регионы: «Он создает некую идеальную матрицу, которые затем остальные субъекты повторяют. Конечно, повторяют по-разному, в зависимости от своих возможностей и специфики территорий. Опыт Собянина, скорее всего, не просто будет воспринят членами правительства, а напрямую распространен губернаторам, с которыми мэр Москвы проводит рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом».

Политолог Михаил Карягин при этом заявил URA.RU, что в Москве нет таких серьезных проблем с онлайн-обучением, как в регионах, поэтому назначение Киселевой вряд ли было продиктовано подготовкой к дистанту. Также эксперт не верит, что в случае второй волны ковида россиян вновь отправят на изоляцию, так как эти методы вызовут в обществе «серьезные негативные настроения». Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу правительства Москвы, ответ пока не поступил.

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