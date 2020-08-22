Как протесты в Беларуси устранили митинги в Хабаровске

Число людей на митингах в Хабаровске падает вместе с интересом к ним Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Протесты в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на Дальнем Востоке становятся все менее масштабными. Внимание оппозиционно настроенных россиян переключилось на митинги против президента Беларуси Александра Лукашенко. Новости о белорусских демонстрациях почти полностью вытеснили события в Хабаровске. Однако есть условие при котором протесты могут возобновиться.

Сейчас число протестующих продолжает падать. Сразу после ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, 12 июля, на митинге присутствовали около 12 000 человек, сообщало местное УМВД. В субботу 22 августа за Фургала вышло рекордно низкое количество демонстрантов, только 1500, сообщает администрация Хабаровска. Выходит, что от изначального числа протестующих осталось 12,5%.

От 12 000 протестующих осталось только 1500 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Статистика поисковых запросов «Яндекса» говорит о снижении интереса к дальневосточным митингам. Пик активности по запросу «протесты в Хабаровске» в «Яндексе» пришелся на 13—19 июля. Тогда число показов в поиске составило 83 871. Спустя месяц такой же запрос в «Яндексе» показали только 26 702 раза. В это же время «протесты в Беларуси» взлетели до 90 654 показов.

Аналогичную статистику показывает Google Trends. 19 июля популярность запроса о хабаровских демонстрациях достигала максимальных 100 баллов. Через месяц, 13 августа, его популярность упала до 9 баллов. При этом, 10 августа, Google Trends заявил о 100-балльном интересе к Беларуси. Угасание хабаровских митингов связано именно с началом митингов в Беларуси, рассказал URA.RU директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

«Внимание граждан переключилось. Когда в повестке почти нет проблем Хабаровска, то интерес людей к этой теме падает. Тогда и желание выходить протестовать тоже снижается. Информационная повестка управляется и Беларусь сейчас наиболее логичное событие, которое отвлекает внимание от Хабаровска», — говорит Орлов.

Однако политолог из Хабаровска Илдус Ярулин считает, что спад числа демонстрантов связан в первую очередь с сезоном отпусков. Он поделился таким мнением в разговоре с URA.RU.

«Я бы пока не стал говорить о резком и значительном снижении протестов. Протест не затухает, он тлеет. Отвлекает то, что на Дальнем Востоке наступает время отпусков. На побережье рядом с Владивостоком устанавливается хорошая погода. Традиционно люди уезжают туда отдыхать. Поэтому такой спад. Это не значит, что проблемы исчезли. Ну и сказалась усталость. 41 день ходить на митинги это сложновато», — объяснил политолог. В то же время Ярулин заметил, что в Хабаровске появились митингующие с белорусскими флагами.

Хабаровский политолог считает, что людей стало меньше из-за начала сезона отпусков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Другой политолог, ведущий эксперт аналитического управления центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов опроверг слова хабаровского коллеги. Он уверен, что на количество протестующих повлияло то, что Беларусь стала более популярна в СМИ. Эксперт рассказал URA.RU, что переключить фокус внимания в регионе удалось во многом с помощью мягких действий врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Беларусь помогла врио губернатора переключить внимание граждан на другие события, объяснил эксперт. Исход митингов сейчас зависит от Дегтярева. У врио губернатора есть все шансы купировать протест, считает Абзалов.

Тем не менее, митинги все еще могут возобновиться. Демонстранты снова выйдут на улицы, если у них появится свой лидер, заявил в разговоре с URA.RU директор центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.

«Протест в Хабаровске буксует, поскольку он безлидерский. Чтобы протест приобрел новое дыхание должны быть новые смыслы, должен быть лидер, который покажет людям точку, к которой они должны идти и путь, по которому они должны идти», — заключил Салин.