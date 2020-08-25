Бездействие курганского правительства привело к росту тарифов

Суммы в квитанциях за свет увеличатся. Сильного роста тарифа можно было избежать Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Энерготарифы в Курганской области выросли на 5%. Уже в ближайшее время жители беднейшего региона УрФО получат квитанции с возросшими суммами. Хотя рост платы за свет мог быть меньше. Энергетики объясняют ситуацию бездействием областных властей, которые не исполнили предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

По закону антимонопольщики для каждого субъекта устанавливают предельные уровни тарифов, а профильный департамент региона с учетом этих цифр утверждает тариф. «Для населения Курганской области были установлены пределы от 3,43 до 3,49 рубля/кВтч. В конце 2019 года департамент госрегулирования цен и тарифов области вразрез с решением ФАС России на период с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года установил тарифы для населения на уровне 3,32 рубля/кВтч. Этот показатель в регионе не меняется с 2018 года», — пояснили URA.RU в ЭК «Восток» (компания — гарантирующий поставщик электроэнергии в Зауралье).

Михаил Мишустин поручил разобраться с курганскими тарифами Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Установленный департаментом тариф не был экономически обоснован. Несмотря на это, в лояльных правительству СМИ еще в прошлом году была запущена кампания против энергетиков.

В феврале Курганскую область посетил премьер-министр России Михаил Мишустин. В спорном вопросе о тарифах он поручил разобраться специальной рабочей группе, в состав которой вошли представители контролирующих органов федерального уровня. В результате весной 2020 года ФАС признала действия тарифного департамента незаконными и обязала местных чиновников к 1 апреля установить тариф, соответствующий предельным уровням. Однако это до сих пор не сделано.

«В соответствии с законодательством, в случае отсутствия тарифов гарантирующие поставщики обязаны применять максимальный уровень, определенный ФАС России для региона», — заявляют в энергокомпании. По этой причине ЭК «Восток» придется выставить населению счета за август по максимальной цене — 3,49 рубля/кВтч, а также сделать перерасчет за июль.

«В этом случае рост тарифа составит более 5%, что ляжет дополнительными расходами на плечи населения экономически неблагополучного региона и приведет к еще большему снижению уровня жизни в Курганской области», — говорят в ЭК «Восток».

При установлении властями тарифа на минимальном уровне (3,43 рубля/кВтч) рост составил бы 3,3%. «У нас социально ответственная компания, мы понимаем все последствия такой ситуации, поэтому направили обращения во все профильные инстанции (в департамент цен и тарифов области, Федеральную антимонопольную службу, прокуратуру) с тем, чтобы предотвратить возможный социальный взрыв», — говорят энергетики.

В рейтинге регионов по тарифам на свет для населения Курганская область на 18 месте Фото: depositphotos.com

Департамент нарушает законодательство, уверен председатель правления региональной общественной организации «Общественный контроль ЖКХ», член общественного совета при департаменте госрегулирования Михаил Кузовков. По его словам, общественный совет запрашивал документы у обеих сторон, но пока их не получил. В департаменте, в частности, ссылаются на режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, во время которого встречи общественного совета с руководством департамента не проводятся. По словам Кузовкова, ситуация с энерготарифами остается нерешенной не только для населения, но и для многих других категорий потребителей.

«Возможно, это связано с предстоящими сентябрьскими выборами, и власти пытаются тянуть время и откладывают принятие решения о повышении тарифов», — предположил в разговоре с URA.RU источник, близкий к сфере ЖКХ. Инсайдер напомнил, что курганские власти называют тарифы одной из ключевых причин, по которой экономика региона находится в плачевном состоянии:

«Регулярно заявляют, что тарифы в разы превышают аналогичные показатели других регионов. Но это не правда. Например, в первом полугодии 2020 года Курганская область вошла в 20 регионов с самыми низкими тарифами для населения среди всех 85 субъектов РФ, она занимает 18 строчку. Это подтверждает рейтинг „Энерго-24“».

В правительстве с претензиями не согласны. «Реализуемая регионом тарифная политика направлена на преодоление факторов, негативно влияющих на социально-экономическое положение Курганской области, на поддержку более уязвимого потребителя — населения. При этом, как и любая публичная деятельность, тарифное регулирование основано на соблюдении действующего законодательства и на соблюдении баланса интересов», — прокомментировала директор тарифного департамента Зауралья Ирина Гагарина.

В департаменте Ирины Гагариной уверены, что оснований для пересмотра тарифа нет Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сохранение цены на электроэнергию на уровне 3,32 рубля/кВтч было сделано за счет перекрестного субсидирования (при такой ситуации за население доплачивает бизнес). Так как тариф оказался ниже предельного уровня, департамент в декабре 2019 года отправил проект тарифного решения на согласование антимонопольщикам. «Решение ФАС России о согласовании заявления до настоящего времени департаментом не получено», — говорится в ответе правительства на запрос URA.RU. По версии чиновников, весной 2020 года ФАС, принимая решение о справедливости цен на свет, в том числе ссылалась на то, что департамент не предоставил на согласование проект тарифного решения. Никаких причин для изменения тарифов в правительстве не видят.

URA.RU направило запрос в ФАС России, ответ пока не получен. Агентство продолжит следить за развитием ситуации.