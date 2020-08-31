Прямые выборы мэра в Екатеринбурге превратились в бизнес-проект

Из 3,3 миллионов свердловских избирателей под инициативой за прямые выборы мэра подписались 11 тысяч Фото: Анна Майорова © URA.RU

Акция по сбору подписей за прямые выборы мэра удивила политическую элиту Свердловской области. Ее представители не видят в проекте практического смысла. Выгоду, по их мнению, получает только политтехнолог Константин Киселев, который осваивает бюджеты спонсора. Источник URA.RU в структурах областной власти выразил убеждение, что Киселев создал политическую франшизу, которой можно торговать в ущерб властям региона.

«Политтехнолог начал собственную игру на спонсорские деньги, когда процесс уже нельзя было остановить. Киселев сумел убедить авторитетного бизнесмена, что акция поможет ему усилить свое влияние в регионе. Тот, в свою очередь, уговорил главу области не препятствовать „Народной инициативе“», — рассказал инсайдер.

Ни одна протестная акция в Екатеринбурге не проходит без Константина Киселева Фото: Анна Майорова © URA.RU

В результате инициативная группа в составе 20 человек была зарегистрирована свердловским заксобранием, о чем ее формальному лидеру — депутату гордумы Екатеринбурга Андрею Пирожкову было выдано свидетельство от 13 июля 2020 года за подписью главы аппарата областного парламента Сергея Демакова. «Если бы губернатор не дал „добро“, этого бы не произошло», — убежден собеседник URA.RU. Таким образом, в политическую повестку Среднего Урала оказалась вброшена тема, которая создает дополнительное напряжение в обществе.

Акция направлена против политического статус-кво, но мэра Екатеринбурга Александра Высокинского она не коснется. Градоначальник доработает положенный срок, даже если законопроект вдруг примут областные депутаты, говорит собеседник агентства.

Представители политэлиты видят в разговорах о возврате прямых выборов мину замедленного действия, которая ударит по партии власти на выборах в Госдуму и областное заксобрание.

По их мнению, это не только усилит протестные настроения в обществе, но и позволит теневому автору проекта продавать право присоединиться к этой инициативе. На ней любая оппозиционная партия сможет набирать очки на выборах в госдуму и заксо поделился собеседник агентства. на которой на будут набирать очки любые партии.

Для партии власти же это несет серьезный репутационный урон, ведь депутатское большинство, которому предстоит отклонить «народный» законопроект, принадлежит партии «Единая Россия». Следовательно, гибель законодательной инициативы в ходе избирательной кампании будет поставлена единороссам в вину. Чтобы избежать прорыва оппозиции в областной парламент и утраты контроля над ним, региональным властям придется как-то нивелировать протестную повестку. Представители региональной элиты шепчутся, что, пойдя на поводу у предпринимателя, губернатор «выстрелил себе в ногу».

Будучи опытным политтехнологом, сам Киселев понимает отдаленные политические риски собственной инициативы, не сомневаются инсайдеры. В политтусовке до сих пор удивляются, как он смог убедить спонсора поддержать проект. «Это очевидное использование спонсорских средств в собственных целях», — возмущается собеседник агентства.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Подобной точки зрения придерживаются и свердловские политконсалтеры. Директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков отметил абсолютную бесцельность действа с политической точки зрения. «На мой взгляд, за сбором подписей стоит какая-то элитная группа, которая финансирует эту акцию. Однако вряд ли заказчик получит ожидаемые бонусы, поскольку сама инициатива — это чисто политтехнологическая задумка, направленная, в большей степени на получение денег от спонсоров. Но с точки зрения маркетинга все сделано безупречно», — заявил URA.RU Андрей Русаков.

В администрации губернатора спокойно реагируют на активность собирающих подписи «общественников». По мнению первого замглавы администрации губернатора Вадима Дубичева, инициатива обречена на провал.

«Не стоит преувеличивать значение для горожан темы преимуществ той или иной схемы избрания главы города. Объективная социология фиксирует, что людей в значительно большей степени интересует эффективность работы муниципальной власти, умение оперативно реагировать на проблемы, способность обеспечить развитие города и тому подобные прагматичные вопросы. Тема прямых выборов мэра живо интересует небольшую, политически активную часть горожан», — сказал Вадим Дубичев. Он убежден, что тема обязательно всплывет на выборах, но, в силу вышеуказанных причин, без особого эффекта.

Кампанию оппозиционного мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в 2013 году также вел Константин Киселев Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сам Константин Киселев отрицает свою причастность к организации сбора подписей. Его фамилия не значится в списках инициативной группы. При этом политтехнолог оказывает активную информационную поддержку «Народной инициативы». «Я абсолютно поддерживаю возврат прямых выборов мэра и буду поддерживать всегда. Я сделаю все, чтобы подписи были собраны, и делаю все для этого», — сказал Киселев в разговоре с URA.RU. На первом этапе возле палаток для сбора подписей регулярно появлялись он сам, а также экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман. Наблюдатели отмечают разительное сходство мэрской кампании Ройзмана 2013 года, которую вел Киселев, и текущей политической акции.

Как писало URA.RU, инициативная группа, в состав которой вошли 20 представителей городской оппозиции, ведет сбор подписей за возврат прямых выборов мэра Екатеринбурга и других свердловских городов с 29 июля. Для того, чтобы депутаты областного парламента рассмотрели законопроект, до 11 сентября необходимо заручиться поддержкой десяти тысяч человек. На текущий момент заполнено 12 тысяч подписных листов.