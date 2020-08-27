А вы готовы к 1 сентября? Коллаж: URA.RU

Чиновники регионального правительства в растерянности и не понимают, начинать им крупные проекты или искать новую работу. А мэры в шоке — им запретили принимать скандальные решения. Еще в сегодняшних инсайдах: почему мнение Роспотребнадзора больше никого не интересует, как в ХМАО работает римский афоризм «разделяй и властвуй» и зачем силовикам малолетние ауешники.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Комарову поздравляют с переизбранием раньше срока

Собеседники внутри аппарата губернатора Югры с усмешкой рассказывают, как в адрес Натальи Комаровой все чаще и чаще поступают поздравительные сообщения от представителей власти и крупного бизнеса. Есть среди них и те, кто еще вчера практически открыто критиковал работу губернатора, был уверен, что в ХМАО будет поставлен новый руководителей.

«Комарова еще официально не переизбралась, не вступила в должность, но желающие присягнуть ей на верность уже идут ровной колонной. Среди них и те, кому бы вообще по-хорошему стоит покинуть пределы региона. Это выглядит забавно, хотя умение держать нос по ветру всегда было отличительной чертой многих наших уважаемых политиков. Впрочем, Наталья Владимировна помнит, что сильный руководитель умеет не только карать, но и миловать», — сплетничает один из наблюдателей в Белом доме.

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В ХМАО объявлен режим «тишины»

В ХМАО до осенних выборов губернатора объявлен режим тишины. Во все муниципалитеты спущена команда максимально гасить все потенциально конфликтные темы и проблемы. «Также мэрам настоятельно рекомендовали не принимать каких-то скандальных решений, которые способствовали бы дестабилизации общественно-политической повестки. В общем, до 13 сентября должно быть общее благоденствие, чтобы лишний раз не нервировать Москву», — уверяют слухачи.

Элиты рискуют не попасть на инаугурацию губернатора

Авиакомпания «ЮТэйр» вновь рискует оказаться в немилости у югорчан. На этот раз перевозчиком возмущены представители окружной элиты, которые намереваются лично присутствовать на инаугурации губернатора Натальи Комаровой, но рискуют пропустить это событие. Дело в том, что из-за коронакризиса «ЮТэйр» отменил прямые рейсы в Ханты-Мансийск, которые традиционно пользовались бешеной популярностью. Теперь единственная возможность добраться до окружной столицы — автомобиль, путешествие на котором из-за огромной территории автономного округа может занимать по 10 часов и более.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В окружном правительстве тормозят принятие всех решений

Ходят слухи, что в окружном правительстве большинство ключевых решений поставлены на паузу до формирования новой команды Белого дома. Чиновники до проведения осенних выборов губернатора ХМАО боятся принимать решения. «Все находятся в подвешенном состоянии. Поэтому, в основном, заняты текущей работой. А как можно думать о чем-то грандиозном, если нет понимания, останешься ли ты на своем месте после 13 сентября? Или у тебя появится новый куратор, к примеру?» — шепчутся в кулуарах Белого дома.

От Савинцева ждут нового повода для насмешек

В Думе ХМАО гадают, какое шоу на этот раз выкинет главный коммунист региона и участник губернаторской гонки Алексей Савинцев. В прошлый раз — в 2015 году — когда Наталья Комарова переизбиралась на второй срок, Савинцев прямо с трибуны заявил, что не намерен становиться губернатором, и предпочтет, если ему достанется место в составе обновленного правительства Комаровой. Глава региона тогда отшутилась, что неудачливый оппонент и так работает в ее команде — Савинцев в то время занимал пост главы города Советский.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В ХМАО лидеров общественного мнения попросили хвалить власти в соцсетях

Говорят, что лидеров общественного мнения в ХМАО попросили в соцсетях сделать посты, которые отражают развитие округа. Это необходимо в рамках фоновой кампании по переизбранию губернатора Югры Натальи Комаровой. «В постах не возбраняется отметить и роль главы региона. Никакого конкретного шаблона нет. Наоборот, приветствуется разнообразие форм. Чтобы это не выглядело, как будто все посты сошли с одного конвейера. Понятно, что у какого-нибудь спортсмена и заслуженного педагога абсолютно разные стили и подача материала», — говорят инсайдеры.

В рядах коммунистов Мегиона — идейный раскол

Слухачи рассказывают о странной ситуации, сложившейся в местном отделении КПРФ в Мегионе. Там, якобы, сразу два кандидата от партии в местную думу заняли диаметрально противоположные позиции. Первый из них — Евгений Сватков — публично заявил, что планирует добиваться отмены депутатских зарплат, так как считает членство в думе общественной работой. Другой же — Халид Таги-заде — при этом, проголосовал против лишения депутатов их денежного вознаграждения на поставленном в горсобрании вопросе.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Роспотребнадзор проиграл битву за влияние

Слухачи поговаривают, что веденные на этой неделе самые масштабные послабления карантинных мер, связанных с коронавирусом, поставили точку в войне региональной власти и Роспотребнадзора ХМАО за влияние. «Роспотребнадзор никогда не хотел брать на себя ответственность за запреты, ограничиваясь рекомендациями, а решение все равно принимала губернатор ХМАО Наталья Комарова. Зато в случае проблем — санитарные врачи могли бы сказать: а мы предупреждали. Одним из своих последних решений губернатор лишила их такого права», — считает слухмейкер. По его словам, власти намеренно пошли на открытие ресторанов, парков и скверов до начала третьего этапа снятия карантина (а эти послабление по плану должны были наступить только тогда), чтобы показать наблюдателям, кто на самом деле принимает решения в ХМАО. И это не врачи.

Коронавирус показал истинное лицо бизнеса

В коридорах югорского Белого дома обсуждают итоги филигранно исполненного маневра по ликвидации протестных настроений бизнесменов. Речь о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова поэтапно сняла ограничения с предпринимателей (сначала с фитнес-центров, потом с доп.образования, а затем и с ресторанов). «Разделяй и властвуй — не уникальный метод, но в ХМАО он сработал просто потрясающе. Оказалось, что сообщество предпринимателей — это миф. Бизнесмены схожи только в стремлении зарабатывать деньги. На этом пути они способны на краткосрочные союзы, но только с целью давления. И об этих союзах предприниматели забывают, как только решаются их шкурные вопросы», — считает слухач, напоминая, что от протестующих моментально откалывались те, кто получал право работать.

За провокацией в адрес «Мегаполиса» следят в правительстве и ФСБ

В кругу истеблишмента Югры обсуждают активность вокруг телеканала «Мегаполис» и истории с резонансным ДТП, где поучаствовала помощник президента корпорации «СЛАВТЭК» Александра Петермана Раиса Демина. Внимание привлек тот факт, что в социальных сетях и Telegram-каналах кто-то активно формирует мнение, будто журналисты «Мегаполиса» выступили исполнителями информационной атаки на Демину, хотя на деле они лишь констатировали факт аварии без указания имен. Остальное уже раздули анонимы с подставных страниц.

«Так выглядит, что Петермана провоцируют порешать вопрос со СМИ в крайне убедительной для всех форме. По задумке, это станет эпизодом, где он наконец проколется, чего очень многие в Нижневартовске ждут. Но следует помнить, что любой скандал с журналистами тут же попадет во внимание федеральных структур, в том числе и правоохранительных, а купирование последствий станет личной проблемой губернатора и внутриполитического блока. Там быстро вычислят реального заказчика и исполнителей», — рассказывает инсайдер, также добавляя, что ситуация с «Мегаполисом» взята на контроль в правительстве, о ней также знают в региональном управлении ФСБ.

Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

В мэрии Сургута придумали, как отвести от себя негатив жителей

Говорят, что сургутские чиновники устали выслушивать жалобы жителей на работу управляющих компаний и придумали, как сократить их количество. В мэрии решили создать специальное приложение для горожан, где все замечания будут автоматически отправляться в коммунальные службы. А в случае, если претензии будут проигнорированы, то сервис автоматически перешлет их в Жилстройнадзор ХМАО. «Эта служба является надзорным органом для УК. У городской администрации, в большинстве случаев, нет права вмешиваться во взаимоотношения жителей и коммунальщиков. Только административный ресурс, но его же не будешь использовать каждый день. Так что и людям польза, и негатив с мэрии можно будет переключить», — обсуждают чиновники.

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Помощника главы Нефтеюганска будут судить на Ямале

Говорят, что уголовное дело помощника главы Нефтеюганска Максима Виера о фальсификации документов при увольнении бывшего вице-мэра Сергея Лагойды после долгих споров решено рассматривать в суде Ноябрьска. Ямал стал компромиссом для стороны обвинения и защиты. «Потерпевший был категорически против рассмотрения дела в Югре, а особенно в Нефтеюганске. Он считал, что на судей может быть оказано давление. Защита по схожим мотивам не хотела суда в Тюменской области, опасаясь прессинга со стороны ФСБ, где раньше служил Лагойда. В итоге получилась боевая ничья», — обсуждают слухачи.

Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В думу Нефтеюганска рвутся одиозные кандидаты

Политтусовка в Нефтеюганске обсуждает кандидатуры кандидатов в депутаты на довыборах в городскую думу. На них заявились два экс-директора спортивной школы по зимним видам спорта — Алан Баев и Константин Черных. «К обоим было много вопросом за время работы в учреждении. Тем не менее, каждый из них считает, что достоин быть народным избранником. Посмотрим, какой процент доверия у населения они получат с таким бэкграундом», — смеются злопыхатели.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Выходка пиарщицы «бизнесмена из 90-х» ударит по его репутации

Слухачи поговаривают, что пьяное ДТП с участием Раисы Деминой (пресс-секретарь президента корпорации «Славтек» Александра Петермана, сколотившего состояние в 90-х) критически ударило по рейтингу Петермана.

«Странно получается: Демина публично поддерживает здоровый образ жизни, „Славтек“ устраивает арктические экспедиции и оплачивает строительство спортплощадок, а его пиарщица садится пьяная за руль и устраивает ДТП», — описывает ситуацию наблюдатель. По его мнению, все усугубилось и тем, что Демину пытались «отмазать», а саму ситуацию скрыть от общественности. «На место аварии даже приезжал один из „решал“ Петермана, это отчетливо видно по записям с регистраторов. Были и попытки давления на СМИ и полицию. Но времена „малиновых пиджаков“ прошли, вот только Петерман этого никак, видимо, не поймет», — заключает инсайдер.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Спецслужбы делят сферы влияния после признания АУЕ-шников экстремистами

Слухачи из силовых структур говорят, что решение о признании последователей АУЕ экстремистами ведет к переделу сфер влияния спецслужб, а ворами в законе теперь якобы будут заниматься ФСБ. «До этого „законниками“ занимался в основном следственный комитет, который, в отдельных местах, вероятно, сросся с криминалитетом. Участились случаи, когда расколовшиеся воры рассказывали о своих покровителях именно в СК. Федеральные власти не стали утруждать себя посадками силовиков, а просто признали АУЕ-шников экстремистами, автоматически отдав всю структуру (ее, по некоторым данным, возглавляют именно воры в законе — ред.) под контроль ФСБ. Теперь договариваться с „крышей“ со стороны власти ворам будет гораздо сложней», — анализирует слухмейкер, добавляя, что в ФСБ уже потирают руки, так как давно хотели заняться «законниками».

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