Как после вуза зарабатывать больше 100 тысяч рублей

Эпидемиологическая ситуация в России позволяет начать новый учебный год 1 сентября в очной форме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из-за пандемии число вакансий для начинающих специалистов сократилось, а эксперты рынка труда предупреждают о массовой безработице. Экономический кризис в России может стать более острым и затяжным. Многие компании уже заморозили подбор кадров. Какие шансы у нынешних студентов найти высокооплачиваемую работу, как им в этом поможет университет, кто нужен работодателям и где взять деньги на обучение — в материале URA.RU.

Поступать в вуз или диплом никогда не пригодится?

Годы обучения в университете не пройдут зря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Работодатель, выбирая между человеком образованным и тем, кто получил университетское образование, всегда выберет последнего, «поскольку он научился учиться», считает ректор УрФУ Виктор Кокшаров. «Университет — пространство для мышления, куда приходят не только за знаниями, но и чтобы научится мыслить. Еще одна важная задача вуза — социализация. Студенты обретают необходимые связи, которые на протяжении жизни используют. Без этого просто невозможно добиться успеха», — пояснил он.

Оплачивать учебу в вузе не каждому по карману. Где взять деньги?

Шанс получить бесплатное высшее образование не велик. Доля бюджетных мест в вузах за последние восемь лет снизилась с 74% до 62%. Но не всем семьям под силу оплачивать обучение детей. Основной новацией этого года стали гранты на обучение, которые предоставляют сами вузы. Так, в УрФУ претендовать на них могут талантливые первокурсники Института экономики и управления, которые поступили на контрактное обучение с суммой баллов ЕГЭ выше 260. Также в этом году действуют антикризисные меры приемной кампании. «На 2020/21 учебный год стоимость обучения осталась на уровне прошлого года. Есть направления, где цены понизили. Действует гибкая система скидок по оплате обучения», — заключил Кокшаров.

Как оказаться на хорошем счету у работодателя еще будучи студентом?

Студенты за время учебы получают опыт работы над собственными проектами Фото: Анна Майорова © URA.RU

Практика, когда потенциальные работодатели присматриваются к студентам и отбирают кадры со студенческой скамьи — широко применима. В частности, ярким примером служит сотрудничество УрФУ и ГК «СКБ Контур», которая привлекает своих IT-специалистов к разработке образовательных курсов и преподаванию в университете. В рамках таких встреч предусмотрено проектное обучение — решение задач, приближенных к рабочим, и стажировки студентов с возможным трудоустройством. «С вузом мы работаем более 20 лет. Поддерживаем направление „Фундаментальная информатика, информационные технологии“. В этом году удалось привлечь 29 призеров и победителей олимпиад. Это здорово, поскольку зачастую такие ребята уезжают в Москву, регионы их просто теряют», — пояснил председатель совета директоров ГК «СКБ Контур» Дмитрий Мраморов.

Кто из вчерашних студентов зарабатывает больше 100 тысяч рублей

Бывших студентов УрФУ ценят работодатели Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

По статистике 87% выпускников УрФУ устраиваются на работу в течение полугода после окончания вуза. Они сразу получают достойную зарплату, об этом свидетельствует исследование, которое УрФУ провел совместно с Высшей школой экономики. В 2019 году минимальная зарплата бакалавра составила 37,5 тысяч рублей, выпускника магистратуры — 43 тысячи рублей. Самыми высокооплачиваемыми стали направления «Бизнес-информатика» (зарплата 105 тысяч рублей) и «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» (около 100 тысяч).

Высокая оценка компетенций выпускников вуза не случайна — УрФУ входит в число лучших университетов России и мира. Так, журнал Forbes летом 2020 года разместил УрФУ на четвертой строчке среди лучших вузов России. Уральский вуз обошли только столичные Высшая школа экономики, МГУ и МФТИ.

Но работодатели всегда будут хотеть большего

Несмотря на высокую оценку выпускников, работодатели всегда будут требоваться от них большего, считает первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов. «Выпускники университетов не соответствуют требованиям рынка. Как бы ни развивался вуз, каких бы передовых специалистов ни готовил, планка у работодателя будет повышаться, потому что это жизнь, это конкуренция, и это нормально», — заявил он.

Какие шансы у гуманитариев попасть в госструктуру?

Госслужба уступает бизнесу по уровню зарплат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместитель руководителя аппарата губернатора Свердловской области Вадим Дубичев предостерег всех желающих пойти во власть с целью получать большие деньги. Он пояснил, что оплата труда госслужащего регламентируется законодательством и зачастую ниже, чем заработок бизнесменов. «Уровень зарплат на госслужбе ниже, чем в бизнесе. Госслужба привлекает социальным пакетом. Существуют выплаты за ненормированный рабочий день или за допуск к государственной тайне. Это накладывает определенные ограничения, но за это государство доплачивает», — поделился Дубичев, уточнив, что у студентов также есть возможность присмотреться к будущей профессии в органах государственной власти в рамках практики от университета.

Топ самых высокооплачиваемых сфер. Кто ошибся профессией?

Наиболее ощутимое повышение заработных плат ожидается в тех отраслях, где работодатели испытывают острую нехватку кадров. Прежде всего, это касается специалистов сфер IT и робототехники, а также — строителей и инженеров. «Специалистов нужно много и разных. Нужны те, кто займется машиностроением, кто умеет работать на современных станках, связанных с лазерной сваркой. Нужны энергетики и те, кто задействован в сфере IT», — считает Кокшаров.

Проблем с трудоустройством не избежать. Виной пандемия и кризис

Рынок труда в России упал: пандемия и кризис привели к рекордной за последние восемь лет безработице. Однако даже в непростое время на желаемую работу можно устроиться, уверен первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов. «Сейчас выпускники попали в более сложную ситуацию, нежели несколько лет назад. Руководители многих предприятий не готовы к набору кадров. Но надо понимать, что кризис — это время возможностей. Талантливые и целеустремленные выпускники всегда пробьются», — заключил Черепанов.

Новый учебный год стартовал в школах, колледжах и вузах России: студенты и школьники приступили к очным занятиям в классах и аудиториях после пятимесячного коронавирусного перерыва. За парты сели 17 миллионов учеников, а университеты приняли свыше миллиона студентов.