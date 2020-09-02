Собянин забрал себе все вакцины от COVID в России

Сергей Собянин смог обойти в очереди всех глав регионов и стать первым получателем вакцины Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин получил вакцину от коронавируса самым первым в стране, обойдя губернаторов, которые вставали за ней в очередь. Так градоначальник пытается укрепить свой авторитет, но вместе с этим ставит под сомнение саму идею заявочной кампании, разработанную правительством, уверены наблюдатели. По их мнению, в будущем это только усугубит раскол между регионами и федеральным центром.

Правительство еще в августе включило вакцину от коронавируса в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством. Чтобы контролировать поставки и избежать дефицита препарата до конца 2020 года вводится заявочно-очередная система. Как писало URA.RU, одним из первых заявку успел оформить губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который поручил областному минздраву заняться вакциной от коронавируса еще до публикации постановления кабмина.

Теперь правила корректируются: в первую очередь вакцина уйдет в регионы, где будут проводиться ее пострегистрационные испытания, а массовая вакцинация в субъектах перенесена на конец года, объявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «Набираются группы добровольцев до 40 тысяч человек», — пояснил он. Но весь лимит, обозначенный министром, приходится исключительно на Москву, говорится на сайте мэра столицы. Как сообщил Александр Гинцбург — глава института имени Гамалеи, разработавшего препарат, ­­­­­­­­­­- вакцинация в столице начнется уже 5 сентября.

Таким образом Сергей Собянин смог обойти в очереди всех глав регионов и стать первым получателем вакцины, говорит политолог Сергей Маркелов.

«Губернаторы, которые раньше всех получили инсайд о начале кампании и вовремя подпрыгнули с заявкой, мэра Москвы не волнуют. Если что, подвинутся.

Победа в этой гонке — принципиальный для него вопрос, а пострегистрационные испытания — лишь формальный повод, чтобы ее выиграть», — говорит собеседник URA.RU.

В других регионах уже перераспределяют вакцины или меняют даты их поставок, поделился с URA.RU президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. Это же подтверждают источники агентства в одном из регионов УрФО: «Обещалось, что назовут хотя бы ориентировочные сроки завоза, но теперь заявка стоит с открытой датой».

Заявочная компания поставлена под сомнение, считают политологи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Идея пострегистрационных испытаний в Москве идет вразрез с заявочной концепцией правительства, продолжает он. «Заявки в принципе были венчурной операцией, и такие казусы показывают, что она была бессмысленна. Зачем нужно вводить такой регламент, если вакцину сначала получат не регионы, успевшие подать заявку, а столица?» — задается он вопросом.

Собянин хочет взять на себя роль первопроходца в третьей стадии испытания вакцины, поясняет директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. «К ней было много вопросов и упреков, высок фактор недоверия к препарату. Испытания вакцины до поставки в регионы в случае чего помогут мэру столицы обнаружить ее побочные эффекты или, напротив, доказать, что можно прививаться без опасений», — уверен собеседник агентства.

Но такая практика может навредить взаимоотношениям регионов с центром, прогнозирует Маркелов.

«Логика правительства понятна: Москва — это витрина всех процессов в России, особенно в вопросе коронавируса. Но если другие главы успевают оформить заявку на вакцину раньше, а их двигают в угоду демонстрационной политике, то это непременно скажется на их отношениях со столицей и будет экстраполировано на всю федеральную власть, возможно, вплоть до раскола», — заключил собеседник URA.RU.

URA.RU направило запросы в правительство РФ, а также в Минздрав и мэрию Москвы. Ответ на момент публикации не поступил.

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