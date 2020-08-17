Гонку 85 губернаторов за вакциной от COVID выиграл один

Алексей Текслер поручил областному минздраву заняться получением вакцины за три дня до постановления правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер стал первым губернатором, который получит вакцину от коронавируса для своего региона, утверждают источники URA.RU. Его уже пытаются догнать главы остальных регионов России, но им придется встать в очередь — производство препарата только налаживается, а уже изготовленных доз на всех желающих не хватит.

Правительство включило вакцину от коронавируса в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством. Приказ от 12 августа был опубликован только через четыре дня. Чтобы контролировать поставки и избежать дефицита до конца года вводится особая система: для получения доз от COVID-19 регионам нужно оформить заявку, в которой должны быть указаны медицинские организации, куда планируется направить вакцину, и число пациентов с коронавирусом, для которых она закупается.

Главы остальных регионов только начинают подключаться к заявочной кампании Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Алексей Текслер поручил областному минздраву заняться вакциной от коронавируса еще до публикации постановления правительства. «В итоге заявку одобрили — Челябинской области пока дают 12 585 доз, финансируется поставка из федерального бюджета. Прививать в первую очередь будут врачей и учителей», — пояснили агентству в областном правительстве.

Пока на всю страну произведено только 15,5 тысячи доз вакцины, сообщил URA.RU Сергей Копытов — пресс-секретарь АФК «Система», куда входит единственный в стране изготовитель препарата «Биннофарм». «В будущем выйдем на 1,5 млн доз в год (125 тысяч в месяц). Но производственные мощности будем наращивать только к сентябрю», — уточнил он.

Фактически Текслер обогнал остальных 84 губернаторов и выиграл гонку за вакцину, говорит директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев: «Он не стал ждать отмашки из Москвы, как остальные, поэтому теперь получит все лавры».

Главы остальных регионов действительно только начинают оформлять заявки на вакцину, подтвердили агентству инсайдеры в правительствах Новосибирской области (18 место по числу зараженных в России) и Алтайского края (17 строчка). Также вышли на сотрудничество с Минздравом РФ власти ЯНАО (12 позиция). «Оборудование окружного склада полностью готово к приему первой партии вакцины от коронавирусной инфекции», — сообщили URA.RU в ямальском депздраве.

Но есть и регионы, которые не спешат вставать в очередь на вакцину, — к примеру, Свердловская область (5 место по числу зараженных в стране) и ХМАО (6 место). «На данный момент федеральный Минздрав не давал поручения готовить заявки на получение вакцины. В случае поступления такой заявки списки [для получения вакцины] будут составлены и направлены в установленном порядке», — пояснил пресс-секретарь свердловского министерства здравоохранения Константин Шестаков. «А мы пока даже о нашей потребности никак не заявляли», — прокомментировал инсайдер в департаменте здравоохранения Югры.

Пока что на всю Россию произведено только 15,5 тысячи доз вакцины Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Промедление остальных губернаторов связано с тем, что они не обдумали порядок действий для получения вакцины, говорит эксперт из think tanks Кремля, глава департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. «Главы не выработали общие регламенты подачи заявок, поэтому кто первый подсуетился — тот и молодец. Но происходящее вскрыло проблему с информированностью и активностью регионов в этом вопросе», — считает собеседница URA.RU.

Также главы регионов не торопились оформлять заявки, потому что до последнего момента не знали, на чьи деньги будет поставляться вакцина — федеральные или региональные, уверен директор экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов.

«В регионах есть сложности с бюджетированием и формированием закупок, поэтому властям не хотелось брать на себя инициативу в этом вопросе и создавать самим себе проблемы», — предположил собеседник агентства.

Некоторые губернаторы не составили заявки, поскольку до сих пор заняты согласованием нужного количества доз, говорит директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Нужно организовать все так, чтобы не было ни дефицита вакцины, ни ее переизбытка. Но темпы работы федеральных и региональных властей сильно отличаются — на последнем уровне такие документы готовятся в разы медленнее, что в итоге может сыграть с самыми нерасторопными злую шутку, и они будут ждать препарат дольше остальных», — полагает политолог.

Именно опыт работы в качестве первого замминистра энергетики РФ помог Текслеру выиграть гонку за вакцину, продолжает Кислицына. «У него тут как раз сыграло федеральное прошлое, благодаря которому он понимает, что в этом вопросе оперативность важна как никогда», — объяснила эксперт.

Остальные регионы выстроятся в очередь на вакцину от коронавируса, которая растянется до декабря, полагает Журавлев. «Местные власти боялись, что сейчас закупят препарат, а потом что-то случится. Хотели посмотреть на опыт соседей — как сложится вакцинация у них? Теперь именно то, что они будут ждать так долго, и станет их наказанием», — подвел он итог.

URA.RU обратилось за комментарием к представителям Минздрава, а также в пресс-службу правительства РФ. Ответ на момент публикации не поступил. Также были направлены запросы в правительства Новосибирской области, Алтайского края и ХМАО.

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