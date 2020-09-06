В Екатеринбурге начали строить квартиры будущего

За последние годы жилье в уральской столице изменилось Фото «TEN девелопмент»

В Екатеринбурге начали строить жилье по самым современным требованиям, которые актуальны в мегаполисах по всему миру. Уже сейчас в городской застройке можно отметить тенденции, которые широко распространены в Америке, Европе и развитых странах Азии. Это происходит несмотря на то, что все тренды сначала приходят в Москву и только потом идут в регионы.

Архитектор и член Совета Уральской палаты недвижимости Николай Мальцев отмечает, что жилье в уральской столице серьезно трансформировалось: «Сейчас на первых этажах размещаются мини-пекарни, ресторанчики, салоны услуг, фитнес-студии и другие коммерческие зоны. Создание дополнительных бонусов и удобств для жильцов — это приоритет и конкурентное преимущество отдельных ЖК. На первых этажах создаются помещения общего пользования: коливинги для общения и совместных мероприятий, коворкинги для стартапов и фрилансеров, у которых нет возможности работать в квартире».

Коммерческие зоны на первых этажах уже есть во всех современных ЖК Фото: «TEN девелопмент»

Эксперт также отмечает, что в категориях жилья «бизнес» и «премиум» уже распространены умные дома с технологиями, которые обеспечивают безопасность и просто берут на себя часть бытовых функций. Стала появляться так называемая «зеленая среда» — террасы или придомовые территории. Это элементы, которые формируют новую философию жизни. Технологии пришли из Америки, Европы и Японии, причем Япония в этом плане — флагман, так как все эти решения в строительстве там есть уже несколько десятков лет.

«В перспективе самыми очевидными будут два направления — это умные дома» с современными технологиями и эко-проекты с крышами-садами и террасами. В Екатеринбурге уже замечена и та, и другая тенденция, могу предположить, что в ближайшем будущем они объединятся», — прогнозирует Николай Мальцев.

Для жилых комплексов, которые сейчас реализуются в Екатеринбурге, из перечисленных тенденций обычно выбирают одну доминанту. Это либо упор на технологии и проектирование умного дома, либо озеленение или общественные пространства. Одним из проектов, который сочетает все основные тренды, является концепт-проект Екатерининский парк, который реализует TEN девелопмент в квадрате улиц Свердлова — Шевченко — Азина — Мамина-Сибиряка. В проекте комплекса предусмотрен урбан-парк, который засадят взрослыми деревьями. Это решение отвечает запросам горожан на сохранение зеленой среды и является необычным для Екатеринбурга.

В концепт-проекте «Екатерининский парк» реализованы ведущие мировые тренды застройки Фото: «TEN девелопмент»

«Мы прорабатываем ландшафтный дизайн по всей территории ЖК, создаем прогулочные аллеи вдоль коммерческой зоны. Помимо коммерческих помещений на первых этажах, будут предусмотрены помещения под урбан-парком. Места для встреч будут организованы в парке, а также в каждом из домов на первых этажах, где оборудованы мягкие зоны ожидания», — рассказал коммерческий директор TEN девелопмент Владимир Щеколдин.

Безопасность в современном ЖК обеспечивают системы видеонаблюдения с диспетчерами и контролем порядка. В проект заложен весь базовый функционал умного дома: телеметрия, IP домофония и удаленные доступы к управляющей компании. Остальные функции находятся в стадии проработки.

Выбрать квартиру мечты в концепт-проекте с передовыми мировыми решениями можно уже сегодня на сайте TEN девелопмент. На планировки до 100 м? в «Екатерининском парке» действует скидка 10%, а на семейные планировки от 100 м? — 20%. Для покупателей также действуют условия комфортной покупки — ипотека без первого взноса, рассрочка под 0% и трейд-ин.