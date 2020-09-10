Проект Навального на выборах-2020 расколол оппозицию

Алексей Навальный на выборах-2020 намерен доказать, что у него есть электорат в регионах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Разработчикам системы «умного голосования» (УМГ) пришлось экстренно менять список рекомендованных кандидатов на региональных выборах-2020 после их критики. Штаб Алексея Навального — авторов технологии — в симпатии к парламентским партиям и их спойлерам обвинил один из лидеров несистемной оппозиции Максим Кац. В Ульяновске «навальновцев» уличили в манипуляциях с УМГ, а в Новосибирске заподозрили в потворстве союзникам «Единой России».

Технология УМГ заключается в том, что на одном избирательном округе все оппозиционные кандидаты консолидируют усилия, чтобы не допустить выигрыша претендента от «Единой России». За несколько дней до голосования сторонникам Навального сообщают, у кого из оппонентов ЕР наибольшие шансы на победу — за него и отдаются голоса. На выборах 2019 года в Мосгордуму прошло 20 человек, поддержанных УМГ (13 — от КПРФ, четыре — от «Яблока», три — от «Справедливой России»). 13 сентября технология впервые будет применена в регионах, но за несколько дней до выборов проект столкнулся с критикой.

На выборах в Мосгордуму в 2019 году оппозиции удалось провести 20 кандидатов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Основатель фонда «Городские проекты» Максим Кац заявил в Twitter, что представителей его организации не пустили в УМГ в Воронеже и Краснодаре, предпочтя им кандидатов от КПРФ. По мнению оппозиционера, его сторонники имели больше шансов на победу у единороссов, чем кандидаты от других партий: «Везде технические кандидаты от КПРФ, даже в округах, где у наших лежит четыре тиража [агитматериалов] в ящиках и собрано более миллиона на кампании».

Разработчики УМГ после критики Каца скорректировали списки. Так, по округу №19 в Воронеже была поддержана сторонник «Городских проектов» Алевтина Курпек (сначала был рекомендован коммунист Александр Шабунин). В Краснодаре УМГ предлагает проголосовать на округе №24 за Кирилла Гурьева (вместо члена КПРФ Сергея Камаринского).

По мнению краснодарского политолога Геннадия Подлесного, изначальная ставка УМГ на кандидатов от системной оппозиции оправдана, так как пройти в гордуму у них шансов больше, чем у самовыдвиженца. «Но видимо, встал вопрос нравственности — надо, чтобы от несистемной оппозиции пошел самовыдвиженец. Но здесь можно было договориться и избежать конфликта. Допустим, самовыдвиженец бы стал помощником депутата от КПРФ или ЛДПР», — предлагает политолог.

Источник URA.RU в штабе Навального сообщил, что в Воронеже списки поменяли только 9 сентября. «Перепроверили данные, изменили рекомендацию. Ничего удивительного в этом нет — проект впервые выходит на общероссийский уровень», — заметил он. Кандидат Курпек, поддержанная УМГ, не ответила на запрос корреспондента.

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что Кац своим авторитетом просто продавил изменения. По мнению политолога, корректировка списков говорит лишь о том, что за УМГ нет крепкой научной базы. «Они [штаб Навального] заявляют, что пользуются социологией, но никому эту социологию не раскрывают. Если бы была база, замена кандидатов была бы невозможной», — подчеркивает эксперт.

Помимо Воронежа и Красн Кац негодовал из-за ситуации в Ульяновске, где УМГ не рекомендовало его кандидата Екатерину Жукову, предложив на округе №24 проголосовать за представителя «Коммунистов России» Артема Титова. «Наша кандидатка, нами проверена. Собрано много денег, ведется агитация, собрано множество контактов сторонников. Вы поддерживаете „Коммунистов России“?! Серьезно?» — написал оппозиционер в Twitter.

Ульяновский политолог Виталий Ахмеров рассказал URA.RU, что «Коммунисты России» попали в список УМГ обманом. По его словам, партии удалось договориться с представителем местного штаба Навального, и последний изменил список. После вмешательства главы федерального штаба Леонида Волкова Титов был заменен на либерал-демократа Александра Потапова, что тоже не устроило Каца. «Вы поменяли в этом округе „Коммунистов России“ на не ведущего кампанию кандидата от ЛДПР, лишь бы не ставить нашу кандидатку?» — заявил он.

Ахмеров отмечает, что замену Титова на Потапова в Ульяновске восприняли как «победу здравого смысла». Дозвониться до представителей ульяновского штаба Навального не удалось.

В Новосибирске КПРФ обвиняют в альянсе с ЕР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Еще одним конфликтным для УМГ регионом стал Новосибирск. Здесь рекомендуется проголосовать за общественника Ростислава Антонова, близкого к партии «Родина» (на этом округе от Каца на выборы идет глава местного отделения «Яблока» Наталья Чубыкина). Новосибирский политолог Сергей Козлов отмечает, что выбор здесь оправдан. «Шансы известного общественника Антонова явно предпочтительнее, чем у „мертвого“ „Яблока“, — сообщил он. С экспертом согласен лидер новосибирского штаба Навального Сергей Бойко. „На Антонову давит антирейтинг ‚Яблока‘, — заявил он.

Недовольство УМГ в Новосибирске усугубилось тем, что в рекомендации попал представитель КПРФ Максим Старцев (округ №36). Местная оппозиция упрекает компартию в альянсе с ЕР — мэр-коммунист Анатолий Локоть и губернатор-единоросс Андрей Травников открыто поддерживают друг друга. Голосовать в городе против альянса призывал и сам Алексей Навальный. Бойко объяснил рекомендацию тем, что Старцев единственный, кто может противостоят единороссу Алексею Джулаю, которого соратник Навального назвал «бандитом».

Скандалы вокруг УМГ неминуемы, считает эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. Он предполагает, что на выборах в Госдуму в 2021 году технология УМГ вызовет еще больше споров между представителями несистемной оппозиции. «На выборах в федеральный парламент 2016 года либералы переругались и без „умного голосования“. Округов, где они имеют серьезную поддержку немного, поэтому все повторится», — резюмирует политолог.

Получить оперативный комментарий от главы федерального штаба Навального Леонида Волкова не удалось. Он не ответил на сообщение от корреспондента. В Twitter Волков заявил, что считает ожесточенную дискуссию вокруг проекта признаком «большой важности УМГ». В разговоре с URA.RU Кац снизил градус риторики, заявив «никого не обвинял, а просто указал на ошибки в стратегии». По его словам, после критики некоторых его кандидатов все же добавили в УМГ. «Так что это нормальный конструктивный диалог [с Волковым], просто он сейчас стал публичным», — объяснил оппозиционер.