Навальный готовит главную интригу выборов-2020

Алексей Навальный применит в региональных кампаниях «умное голосование» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Блогер Алексей Навальный на выборах 13 сентября намерен доказать, что его влияние распространяется не только на Москву, но и на регионы, а его технология может конкурировать с официальными партиями. Его сторонники примут участие во всех значимых региональных кампаниях, применяя «умное голосование». В 2019 году она была успешно апробирована на выборах в Мосгордуму. В случае успеха технология станет основой стратегии Навального во время выборов в Госдуму в 2021 году.

Осенью в 11 субъектах РФ будут выбирать депутатов Заксобрания и областных дум, в 22 региональных центрах — депутатов в гордумы. Навальный заявил, что собирается провести своих кандидатов на все значимые выборы. На страницах региональных штабов команды блогера уже активно идет агитация за умное голосование в Челябинске, Воронеже, Белгороде, Костроме (здесь выбирают региональные парламенты), Томске, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Казани и других областных центрах, где обновятся составы муниципальных дум.

Челябинск — один из городов, где живет целевая аудитория Навального Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Технология «умного голосования» предполагает, что на одном участке все оппозионные кандидаты консолидируют усилия, чтобы не допустить выигрыша претендента от «Единой России». Зарегистрированным на сайте «умного голосования» избирателям приходит уведомление о том, у кого из оппозиционеров наибольшие шансы на победу. За него сторонники Навального и отдают свои голоса.

Эксперты URA.RU отмечают, что «умное голосование» может быть эффективно в крупных городах-миллионниках, где высока доля избирателей, глубоко вовлеченных в современные цифровые технологии — это ядерная аудитория Навального. «В отдельных городах как Новосибирск, Нижний Новгород, Челябинск — это может сработать», — отмечает политолог Дмитрий Солонников. Специалист по региональной политике Виталий Иванов также не исключает, что «умное голосование» может быть успешно применено в том же Новосибирске.

Агентство обратилось к пресс-секретарю Навального с просьбой сообщить, какие регионы оппозиция считает ключевыми в текущей предвыборной кампании. На момент публикации материала ответ получен не был.

Политологи замечают, что Навальному в большей степени придется делать ставку на самовыдвиженцев-одномандатников, поскольку системная оппозиция в регионах отказывается работать с блогером.

«Они [оппозиция] рассчитывают на мандаты по спискам и не хотят нарушать договоренности с властями, запустив проект, автором которого является Навальный», — говорит челябинский политолог Андрей Лавров.

Трехдневное голосование может помешать планам оппозиции Фото: Анна Майорова © URA.RU

Из-за небольшого числа самовыдвиженцев (их активно не допускают до выборов на стадии проверки подписей), эксперты не исключают, что Навальный в случае успеха системной оппозиции может приписать победу себе, по аналогии с выборами в Хабаровскую краевую думу в 2019 году. Тогда большинство получила партия ЛДПР и Навальный заявил, что это заслуга «умного голосования».

Политолог Михаил Карягин считает, что предстоящие выборы будут для властей сложными не столько из-за «умного голосования», сколько из-за других негативных факторов: экономического спада, пандемии COVID-19, незабытого до сих пор конфликта из-за пенсионной реформы. Все это, скорее всего, приведет к сокращению представительства «Единой России» в региональных парламентах.

«Но Навальный [в случае успеха оппозиции] будет продавать это как личную победу, чтобы конвертировать „умное голосование“ в политический капитал. Осенью в регионах пройдет обкатка технологии, а главная кампания для „умного голосования“ — выборы в Госдуму-2021», — отмечает он.

Чтобы противодействовать оппозиции, региональные власти будут использовать несколько методов, в зависимости от специфики субъекта. «Где-то достаточно сделать ставку на сильных одномандатников, где-то кампанию ЕР вытащат сильные губернаторы. Но общего рецепта нет», — отмечает Виталий Иванов. Сами оппозиционеры связали введение трехдневных выборов со своим «умным голосованием». «Это прямо следует из самого решения ЦИК. Выборных кампаний много, но „трехдневку“ они вводят только там, где мы делаем УМГ: довыборы в Госдуму; губернаторские; выборы в Заксобрания субъектов; выборы в гордумы региональных центров», — заявил Навальный в своем блоге.

Политолог Карягин признает, что нововведение усложнит жизнь оппозиции (за ходом голосования сложнее будет наблюдать), но считает, что трехдневные выборы не играют на руку исключительно власти. «Оппозиция точно также может привести своего избирателя на участки в течение трех дней», — объясняет эксперт.

По мнению президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова предполагать, смогут ли власти помешать планам Навального, рано. «Пока неясна температура общественных настроений — большая часть избирателей не в курсе, что будут какие-то выборы. В целом тактика „умного голосования“ интересна и иногда продуктивна — но в большей степени там, где велики антирейтинги кандидатов от власти. Поскольку общество только просыпается от карантина, предвыборная расстановка сил еще оформляется», — резюмировал он.

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