На губернатора Вадима Шумкова якобы готовилось покушение - информация вышла на подконтрольных правительству площадках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сообщение о готовящемся покушении на курганского губернатора Вадима Шумкова с большой долей вероятности может быть фейком. Об этом URA.RU сообщили источники в нескольких силовых структурах. Официального подтверждения происшествия на момент публикации нет, даже сами авторы громкой новости наотрез отказываются говорить о новости. На этом фоне политические наблюдатели указывают, что вброс мог быть направлен на изменение ситуации перед выборами в думу региона.

Новость о задержании человека, который готовил покушение на Шумкова, появилась на портале Znak.com под авторством Ольги Братцевой. Ссылаясь на источники, автор публикации сообщила, что у задержанного при себе обнаружили автомат Калашникова, боевой пистолет, а сам злоумышленник изучал пути передвижения главы Зауралья. В заметке также говорилось, что к судьбе задержанного проявили интерес «структуры, аффилированные с одной из крупных корпораций, работающей в Курганской области». Саму компанию в новости не называли.

У киллера нашли автомат Калашникова с глушителем и пистолет. Но у силовиков информации о задержании пока нет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU (архивный снимок)

Материал был опубликован в телеграм-канале «Курган — уран» (считается подконтрольным пиар-блоку Шумкова). Также новость прошла в телеграм-канале «Доктор Комаровский» (ведет сотрудник Znak.com Виталий Сотник), где намекалось на причастность «Корпорации СТС».

В пресс-службе губернатора Курганской области отказались от комментариев и посоветовали обратиться в правоохранительные органы. В региональных управлениях МВД и ФСБ на момент публикации материала какую-либо информацию о покушении на Шумкова предоставить не смогли. Заместитель уральского полпреда Борис Кириллов сказал, что в полпредстве не готовы комментировать эту тему, так как у них до сих пор нет данных от правоохранительных органов.

Один из источников, близкий к силовым структурам, обратил внимание на то, что предполагаемого киллера якобы поймали до визита в Курганскую область полпреда Николая Цуканова (он посетил регион 4 сентября). «Но меры безопасности [при передвижении полдпреда] усилены не были. Также сам губернатор после якобы покушения совершал поездки. И меры безопасности также никто не усилил», — отметил собеседник. Инсайдер среди силовиков сказал, что ему ничего неизвестно о киллере. Другой источник в силовом ведомстве посоветовал задать вопросы пиар-блоку Шумкова.

Киллера поймали перед приездом уральского полпреда Николая Цуканова. Но меры безопасности не были усилены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В попытке разобраться, является ли фейком история с покушением на Шумкова, редакция обратилась к коллегам. Шеф-редактор Znak.com Мария Плюснина сказала, что она ничего не может пояснить, и вряд ли кто-либо сможет подсказать, откуда поступила информация. Автор публикации Ольга Братцева и вовсе заявила, что никакого отношения к новости не имеет. «Я не буду участвовать в этом бреде», — добавила журналистка. Виталий Сотник не стал разговаривать с корреспондентом URA.RU.

По данным системы СБИС, в списке самых крупных компаний Зауралья по выручке «Газпром Межрегионгаз Курган», компания «Метрополис» (сеть магазинов), НК «Роснефть-Курганнефтепродукт», «Курганстальмост» и фармацевтическое предприятие «Синтез». Также в регионе работают предприятия «Корпорации СТС».

Глава сообщества бизнесменов Зауралья Сергей Муратов не стал комментировать скандал с покушением на Шумкова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава областного союза промышленников и предпринимателей Сергей Муратов не смог сказать, о ком из его коллег-бизнесменов идет речь в публикациях, но заверил, что «нужно подождать три дня, и вы все поймете». «Я читаю в интернете, что там пишут про эту историю. Слушайте, ну такая х… Извините, не буду комментировать», — добавил Муратов.

Главный борец с фейками в России, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич отметил, что действия властей и силовиков в данной ситуации вызывают вопросы. «Силовикам или правительству [Курганской области] необходимо было предоставить официальные комментарии. Никто не просит сообщать подробности. Но скажите коротко, покажите фото. Много вопросов к тому, как организована работа со СМИ. Максимальное время для ответа не должно превышать три часа. Если власти молчат, то дальше ситуация может развиваться непредсказуемо», — отметил Малькевич.

История с покушением похожа на провокацию пиар-блока Шумкова перед выборами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков информацию о якобы покушении на Шумкова узнал от корреспондента URA.RU и был удивлен. «Вряд ли губернатор-технократ может быть какой-то угрозой. Если информация о покушении подтвердится, то можно делать вывод, что это была некая спецоперация», — предположил Гращенков альтернативный фейку вариант.

«Возможно, был расчет на рост электоральных рейтингов губернатора и связанных с ним кандидатов», — считает директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков. Продолжая его логику, новость о готовящемся нападении на губернатора может быть выгодна Шумкову, который лично отвечает за результаты предстоящих выборов, а также создание регионального парламента, лояльно настроенного к нему. Курганцы могут начать испытывать сострадание к губернатору, и его личный рейтинг вырастет. Это позволит усилить позиции кандидатов, которых поддерживает Шумков, даже несмотря на падающую популярность курганской «Единой России».

Новость про покушение на Шумкова опубликовало немного федеральных СМИ: Лента, Рен ТВ, Царьград. Но в Коммерсанте, РБК, Ведомости, ТАСС, Интерфакс, РИА Новости и многих других ключевых СМИ ее не было.

Русаков утверждает, что попытка покушения на губернатора — это новость на первых полосах крупнейших федеральных СМИ. В истории же с Курганом, по его словам, многое говорит о пиар-ходе, причем — неудачном. «Может ли это быть частью какой-то пиар-кампании перед выборами? Но я не совсем понимаю, чего хотели добиться. Кто организовал покушение? Политические соперники, которые не хотят для региона счастливого будущего, и для этого убивают губернатора? Откровенно говоря, идея выглядит идиотской.

И губернатора это выставляет не в лучшем виде. Если это родилось в недрах его команды, то ему надо внимательно посмотреть, кто с ним работает. Такая тухлятина в стиле 90-х, когда кандидаты занимались «самоподрывом», якобы на них покушения были. Отдает глуповатой шуткой», — считает Русаков.

Отсутствие федерального резонанса неудивительно: заявления сторонников Шумкова и его самого неоднократно дезавуировались. Самый яркий пример — выступление главы Зауралья на встрече с президентом Владимиром Путиным перед выборами губернатора Курганской области в августе 2019 года. Тогда он представил Путину неверные данные о тарифах на электроэнергию. Позже в подконтрольных правительству СМИ началась атака на энергокомпанию СУЭНКО. Однако проверка с участием ФАС, Минэнерго и других структур показала, что предприятие работает без нарушений.

Версия о вбросе новости перед выборами может подтверждаться постом в телеграм-канале «Курган — уран». В новости о покушении на Шумкова, напоминается о тех достижениях губернатора, которые традиционно использует его пиар-блок. «Проверяют полный круг общения, проверяют всех возможных интересантов. В ходе проверки могут выплыть и не очень приятные для публичного имиджа власти факты, например, как губернатор расчищал „авгиевы конюшни“ доставшиеся от прежней власти, где-то порой переходя на личности. Как ломал через колено энергоолигархов, которые с 1 января 2019 должны были ввести завышенный в два раза мусорный тариф, как вел переговоры с московскими чиновниками по бюджетным ассигнованиям в регион», — говорится в заметке. Там же был сделан акцент на предстоящие выборы: «А пока все будет зависеть от 13 сентября и результатов выборов. Устоит ли команда Шумкова или старая фронда подсадит его на крючок через облдуму».

Впрочем, другие эксперты считают, что Шумков к истории с киллером не имеет отношения. Политолог Александр Безделов уверен, что Шумков не может управлять силовиками и раскручивать такое дело.URA.RU будет следить за развитием событий.