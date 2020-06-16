Вадим Шумков не является членом партии «Единая Россия» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Рейтинг «Единой России» с начала года вырос в большинстве уральских регионов, об этом URA.RU сообщили источники в региональных отделениях партий. Снижение отмечено лишь в Курганской области.

По данным закрытого опроса, проведенного партией, по итогам первого квартала 2020 года рейтинг «Единой России» в целом по стране составляет 33%, однако в некоторых регионах показатели хуже. Так, по данным инсайдеров, в Свердловской области конца с 2010 года рейтинг вырос на полтора процента и превысил 30%. В Челябинской области за аналогичный период рейтинг партии власти с 29,8% вырос до 33%. По данным источников в партии Югры, рейтинг «Единой России» там также вырос и достиг 30%.

Региональное отделение партии в Курганской области в декабре прошлого года имело более высокую поддержку населения — около 40%, однако к концу марта рейтинг «Единой России» снизился до 36%. По мнению политолога Андрея Шуклина, на рейтинге парии в Зауралье сказывается разочарование населения, которое надеялось после выборов губернатора Вадима Шумкова на значительное улучшение состояния дел в регионе. «Мы видим череду конфликтов: резкие заявления губернатора, разбирательства между региональной и муниципальной властью, крах курганского ЖКХ. Жители думали, что Шумков принесет в Курган „тюменское экономическое чудо“, однако творцы этого чуда почему-то из региона разбегаются», — отметил политолог. Он также предположил, что жесткий стиль управления курганского губернатора подавляет инициативы среди депутатов-единороссов.

Руководитель регионального отделения партии в Курганской области Евгений Кафеев не стал комментировать данные по рейтингу партии, однако отметил, что партия имеет высокую поддержку у населения. «Это показывают данные по предварительному голосованию за кандидатов на выдвижение в областную думу», — отметил он.

Отметим, что, согласно данным ВЦИОМ, общероссийский рейтинг «Единой России» за последний год существенно не менялся и колебался в районе 33%. Согласно последним данным (на 7 июня), рейтинг партии власти составляет 32,2%.

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