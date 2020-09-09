К 2024 году под маркировку могут попасть все виды товаров Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Российские предприниматели столкнутся с новым обременением, которое окрестили «налогом на всё». Так бизнес называет систему маркировки товаров, расширение которой министр промышленности Денис Мантуров согласовал с президентом Владимиром Путиным. Маркировать будут питьевую воду, молоко и алкоголь, а через четыре года — вообще все виды товаров. Предприниматели, готовясь к дополнительным расходам, предъявили власти свои требования.

Система маркировки товаров «Честный знак» начала вводиться в России с 2016 года. На меховые изделия, табачную продукцию, обувь и лекарства стали наноситься марки с кодами, которые позволяют отследить путь товара от завода до потребителя. 9 сентября на совещании правительства РФ с президентом Владимиром Путиным министр промышленности Денис Мантуров заявил о планах увеличить масштабы маркировки. До конца года в систему будут включены фототовары, шины и парфюмерия. А после 2021-го — легкая промышленность, молочная продукция и, возможно, питьевая упакованная вода.

Владимир Путин общался с членами правительства по ВКС. Главный вопрос — о маркировке товаров Фото: Kremlin.ru

«Из незатронутых категорий товаров считаю важным зайти с маркировкой в сегмент алкоголя, чтобы защитить потребителя. Это важно, поскольку данная сфера особо подвержена фальсификату и контрафакту. Предлагаю начать с пива и масштабировать технологию на другие алкогольные напитки», — сказал Мантуров.

С 2024 года система должна охватить все товарные группы. Пользу от технологии министр объяснил тем, что она позволяет вывести из тени значительные доли рынков. К примеру, после введения маркировки табачной продукции в стране неожиданно появилось 10 новых производителей, а поступления в бюджет увеличились на 54 млрд рублей. «Вряд ли это можно объяснить инвестиционным бумом, — сказал Мантуров. — Маркировка помогла увидеть и глубину внутреннего рынка обуви. Он оценивался в 400 млн пар, а в результате с начала года в оборот введено более 1,3 млрд пар обуви».

Денис Мантуров заявил, что система маркировки помогает уничтожить «серый» рынок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент Путин поблагодарил Мантурова за выступление и предложил другим участникам задать вопросы министру. Слово взял премьер Михаил Мишустин, который поддержал подчиненного: «Важно, предлагая такую повестку дня, не останавливаться и двигаться вперед как в расширении номенклатуры товаров, так и в технологиях».

Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев в разговоре с URA.RU рассказал, что благодаря маркировочной системе в городах действительно почти не осталось «серых» розничных точек, реализующих табачную продукцию: «Система в этом плане продвинута, продавцы не могут торговать мимо кассы».

Но в бизнес-среде расширение системы связывают с новыми расходами для предпринимателей. Глава Союза предпринимателей и арендаторов Андрей Бунич в разговоре с URA.RU сравнил внедрение механизмов с введением нового налога на самые разные группы товаров.

Меховые изделия одними из первых попали под маркировку Фото: Анна Майорова © URA.RU

Дело в том, что марка для каждой единицы продукции стоит до 50 копеек (коды выпускает «Центр развития перспективных технологий», 50% которого принадлежит компании «Петер-Сервис», входящей в USM Holdings Алишера Усманова, и еще по 25% — Ростеху и «Элвис-плюс групп» Александра Галицкого). «Фактически, это новый сбор. Чтобы не вводить новые налоги, власть придумала много различных сборов, которые при этом необходимо регулярно оплачивать. Проблема в том, что когда их масса, то они становятся значительной прибавкой к налоговому бремени», — заявил агентству Бунич.

При этом предложенная Мантуровым технология соответствует европейским стандартам ведения бизнеса, согласился в разговоре с URA.RU член президиума Ассоциации молодых предпринимателей России Александр Толстых. Для успешного внедрения системы российских предпринимателей необходимо замотивировать на изменения новыми льготами, полагает эксперт: «При введении тех или иных регламентных требований важно предлагать и встречные решения, которые могли бы облегчить жизнь малому и среднему бизнесу. В первую очередь — это доступ к льготным кредитным ресурсам».