Инсайды ЯНАО: больным не дали лекарства

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Медикаменты, закупленные правительством ЯНАО для раздачи больным ОРВИ, не дошли до пациентов. Муниципалитеты не спешат расселять аварийные дома, что может закончиться ЧП. Их ждет ревизия. Тем временем реформа власти продолжается: число заместителей губернатора сократят, перераспределив полномочия и сферы влияния.

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Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Зам Артюхова останется без работы

Источники в высших эшелонах власти рассказывают, что команду губернатора Дмитрия Артюхова в обозримом будущем может покинуть Александр Мажаров. «Ходят разговоры, что столько заместителей, как сейчас, губернатору не нужно, — сообщил собеседник. — Есть зам, курирующий внешнюю политику, есть — внутреннюю. Скорее всего, эти полномочия перераспределят, сосредоточив в руках одного человека, и это будет не Мажаров».

Это укладывается в общий тренд на перемены во власти, заданный главой региона, рассказывают инсайдеры. Будет ли Мажарову предложена какая-то альтернатива, как это произошло с тремя другими замами Артюхова, выдвинувшимися в заксобрание, слухачи пока сказать затрудняются.

Непотопляемая чиновница дептранса покидает ведомство

Поговаривают, что бессменная замглавы департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Наталья Сагун, временно назначенная главой ведомства, может освободить свой пост до конца этого года. «Сагун пересидела уже трех директоров — Дмитрия Варакина, Альберта Султанова, Максима Першикова, а сама, периодически их замещая, ни за что не отвечала, — рассказывают источники во властных структурах. — Есть основания полагать, что скоро это закончится: новый директор, имя которого обещают назвать в октябре, получит от губернатора задачу на обновление команды».

По словам собеседника, вопросы ответственности Сагун за проколы ведомства уже поднимались в высших кругах. Да и новый руководитель дептранса наверняка подтянет собственную команду, чтобы выполнить поручения губернатора.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В депздраве ЯНАО «распилили» бесплатные лекарства

Источники в медицинских кругах ЯНАО сообщают, что контрольно-ревизионным службам вскоре добавится работы в связи с недостачей в окружном депздраве. «Летом закупили лекарства и сформировали наборы для бесплатного обеспечения населения при ОРВИ, 25 тысяч комплектов, — рассказал собеседник. — Сейчас оказалось, что лекарства закончились, хотя и 18 тысяч наборов было роздано, куда они подевались — никто внятно ответить не может».

От медучреждений требуют, чтобы пациентов обеспечивали, как положено, а главврачи хватаются за головы, делятся инсайдеры. Медикаменты на местах заканчиваются, как и лимиты выделенных на их закупку средств.

Экс-глава полиции выпросил у мэра портфель чиновника

По информации источников в силовых структурах ЯНАО, назначение бывшего начальника ОМВД по Ноябрьску Андрея Смирнова на должность в мэрии стало результатом его долгих переговоров с местными властями. «Когда стало ясно, что из полиции придется уходить, он сразу начал искать, чем заняться после „дембеля“, — рассказывают собеседники. — Однако Смирнов в городе известен, в том числе и своим неуживчивым конфликтным характером, поэтому никто его к себе брать не хотел, ни в ТЭК ни в более мелких конторах».

В итоге договориться полковнику удалось только с горадминистрацией. Там, чтобы пристроить экс-полицейского, даже пришлось провести рокировку руководителей местных департаментов.

Фото: Андрей Воронов, Instagram

Ставленник губернатора в Новом Уренгое формирует свою команду

В администрации Нового Уренгоя шепчутся, что назначенный первым замом главы города и врио мэра Андрей Воронов уже фактически начал формировать собственную команду. «Пока экс-замгубернатора не может делать этого напрямую, формально он еще не глава администрации, а только исполняет обязанности, однако намерения пригласить в газовую столицу новых людей у него есть, — рассказывают инсайдеры. — Речь идет о Юрии Петрове из администрации Ноябрьска и Алексее Мартынове из окружного правительства».

Собеседники затрудняются сказать, проводил ли Воронов переговоры о намерениях с названными чиновниками. Однако опрошенные уверены: в случае успеха Петрову будет доверен блок строительства и ЖКХ, а Мартынову — вопросы внешней и внутренней политики горадминистрации.

Окружные власти прорабатывают возможность отставки Кугаевского

Поговаривают, что кадровая встряска ждет еще один район ЯНАО — Ямальский. «Последний год вскрыл множество проблем, которые в Ямальском районе не решают годами, — рассказывают источники во властных структурах. — Понятно, что вопросы возникли прежде всего к мэру Андрею Кугаевскому: до такой степени, что сейчас прорабатывается вариант его возможной замены».

Тем не менее, отставка мэра Ямальского района если и произойдет, то не раньше ноября этого года, уточняют инсайдеры. По словам слухачей, в регионе сейчас есть более острые проблемы, которые будут решаться по степени их важности.

Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Преемником отставного депутата станет глава реготделения

В политэлитах Ямала поговаривают, что отставка депутата-эсера Валерия Степанченко накануне выборов в заксобрание не стала неожиданной для однопартийцев и руководства. «Фактически сданный мандат с правом солидного выходного пособия означает, что с политиком договорились на всех уровнях, — рассказывают инсайдеры. — Степанченко уходит из политики на заслуженный отдых, и в реготделении этот вопрос был согласован».

При этом заменить коллегу в регпарламенте планирует никто иной, как лидер ямальского отделения «СР» Максим Лазарев. В истеблишменте уверены, что именно он получит единственный мандат в заксобрании седьмого созыва.

ЧП в Салехарде изменит отношение к Титовскому

Источники, близкие к правительству ЯНАО, уверены, что разрушение жилой «деревяшки» в Салехарде может изменить отношение губернатора Дмитрия Артюхова к мэру Алексею Титовскому. «Главе ямальской столицы придется срочно искать виноватых и принимать кадровые решения, если он не хочет сам оказаться крайним, — сообщают собеседник. — Вне зависимости от выводов комиссии, вопрос остается открытым — почему в аварийном доме до последнего момента жили люди».

Несмотря на то, что никто не пострадал, проблема «деревяшек» для Ямала стала системной, поэтому губернатор будет требовать от глав не отчетов на бумаге, а конкретных мер. Муниципалитетам, где подобное повторится, мало не покажется, уверены слухачи.

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