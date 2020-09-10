Пермские инсайды: единороссы ищут шпиона

13 сентября — Единый день голосования Коллаж: URA.RU

В Перми спешно готовятся к инаугурации губернатора и перекладывают плитку. Кандидату в губернаторы Евгению Козлову запретили говорить и отправили на дачу. А кандидаты в депутаты от «Единой России» сильно нервничают. У одного из прокуроров нашелся судимый родственник, а руководство краевой прокуратуры получило массу взысканий.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Рабочие торопятся с ремонтом до инаугурации губернатора

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Плитку на крыльце перед краевым органным залом стали спешно перекладывать. Источники говорят, что подрядчику поставлена задача — уложиться в кратчайшие сроки, чтобы успеть до инаугурации губернатора Пермского края. «Просто после выборов будет официальное вступление в должность, а вход в „торжественный зал“ разрушен. Вот и начали перекладывать спешно плитку», — говорит инсайдер.

Кандидату в пермские губернаторы запретили говорить

Поговаривают, что кандидату в губернаторы Пермского края от «Патриотов России» Евгению Козлову запретили общаться с кем-либо и давать любые комментарии СМИ. «Козлову сказали, чтобы он изолировался на своей даче и сидел там до конца выборов», — пояснил инсайдер. Он утверждает, что все переговоры с «патриотом» Козловым проходят через экс-кандидата в губернаторы Пермского края Андрея Степанова, который возглавляет реготделение партии. «Еще байку интересную придумали — Козлов старенький (1954 г. р.), коронавирус гуляет, нельзя ему появляться на публике», — добавляет инсайдер.

Краевая власть боится мэра-силовика

Сообщается, что в администрации губернатора Пермского края очень переживают из-за того, что главой Пермского района может стать выходец из силовых структур. «Если на конкурс заявится [экс-начальник центра по борьбе с экстремизмом ГУ МВД по региону Сергей] Пиларов, то начнется активная работа по его дискредитации», — уточнил инсайдер. Он утверждает, что силовика боится не врио губернатора Дмитрий Махонин, а сотрудники его администрации, которые работали еще во времена экс-главы региона Максима Решетникова. «Просто много чего интересного может вскрыть силовик. И он ведь явно не будет действовать в интересах тех, кто работал до него», — пояснил источник.

Кассина уйдет вслед за Клепиковым

Министр образования Пермского края Раиса Кассина собирается в отставку. По слухам, она уже готовит себе замену. Поговаривают, она ожидает, что после выборов губернатора ее попросят на выход. Поэтому она стремится продвинуть на свое место близкого человека. Говорят, трудность в том, как совместить отставку Кассиной с уходом вице-премьера Антона Клепикова. Если убрать сразу обоих, то образование лишится и министра, и курирующего это направление вице-премьера. Ожидается, что эти две отставки разобьют во времени, чтобы смягчить сложности переходного периода.

В рядах прикамских патриотов произошел раскол из-за выборов…

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермские патриотические силы оказались расколоты на два лагеря из-за выборов. Поговаривают, что далеко не последнюю роль в этом сыграл пермский бизнесмен Александр Репин. Источник рассказал, что на днях в Перми прошел съезд общественных организаций, на котором, в том числе, «обсуждалась повестка патриотического воспитания». «Публику на съезд приглашал один из местных патриотов, боксер и ярый сторонник Репина Виктор Коровкин. Были приглашены представители спортивных федераций и ветеранских организаций: МВД, пограничники, „афганцы“. Но скандал случился еще до съезда — в соцсетях. Многие из приглашенных просто послали Коровкина по известному адресу, поскольку ранее открыто поддержали Махонина», — отметил инсайдер.

…а бизнесмен Репин готовится вкладывать в патриотов свои деньги

В Перми местные политические силы уже обсуждают громкое заявление, сделанное бизнесменом-строителем Александром Репиным во время съезда общественных сил. Поговаривают, что его заявление о готовности уйти из бизнеса и возглавить пермское отделение политической партии «За правду» в партии с нетерпением ждали все последние дни. «С ним несколько месяцев велись переговоры. Уже готов медийный проект, который партия готова запускать в Перми, вопрос упирается только в деньги», — признался источник. Злые языки утверждают, что пермские сторонники Захара Прилепина (лидер партии) и называющие себя патриотами организации с сомнительной репутацией, ждут от Репина значительных финансовых вливаний. «Впереди серьезный электоральный цикл и партия намерена усиливать свое влияние в регионах», — говорит инсайдер, добавляя, что упор будет сделан именно на патриотизм.

Но говорят, что Репин опять блефует

Рассказывают, что заявление Александра Репина о том, что он возглавит региональное отделение партии «За правду», — очередной блеф. В действительности, говорят инсайдеры, бизнесмен пока находится в переговорах с руководством партии. «Он сам напросился туда. Ответ ему пообещали дать после выборов губернатора», — рассказал источник.

Постников устроил провокацию по совету пиарщика Репина

Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Сообщается, что кандидат в губернаторы Пермского края от ЛДПР Олег Постников раздул скандал с бракованными бюллетенями по совету Антона Толмачева, который является пиарщиком экс-кандидата Александра Репина. «Бюллетени с браком выявили, уничтожили, но Постников решил на этом хайпануть. Он по совету Толмачева слил это в telegram-каналы с описанием, выдернутым из контекста», — уточнил инсайдер. Он говорит, что Постников потом понял, что был не прав, но было уже поздно и таким образом он сильно испортил отношения с краевой избирательной комиссией и администрацией губернатора региона.

Пермские либерал-демократы объявили бойкот Олегу Постникову

Поговаривают, будто сторонники ЛДПР затаили обиду на кандидата в депутаты, лидера реготделения ЛДПР Олега Постникова. «Либерал-демократы не будут голосовать за Постникова в Чусовом», — рассказал инсайдер. Причиной якобы послужило то, что Постников не вмешался в «коммунальный» конфликт, в котором оказался замешан один из муниципальных депутатов Чусового. «Последнего, не без помощи административного ресурса, лишили возможности работать в коммунальном секторе, а лидер реготделения партии даже ни разу не позвонил ему и не выразил поддержку в ходе судебных разбирательств», — судачат злые языки.

Пермский штаб Навального готовит провокации

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Штаб блогера Алексея Навального в Перми подготовил около семидесяти наблюдателей в регионе, которые пойдут на избирательные участки. Инсайдер говорит, что эти люди заточены не просто на наблюдение, а на создание провокаций и конфликтных ситуаций. «Им спущена задача — тренировать комиссии и тренироваться самим перед выборами 2021 года», — уточняет инсайдер. Он говорит, что основная задача у этих наблюдателей — заснять «хайповое» видео, которое оценит их федеральное руководство.

Кандидаты в депутаты сильно нервничают из-за конкурентов

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Поговаривают, что кандидаты в депутаты краевого парламента Антон Удальев и Вячеслав Григорьев очень сильно нервничают. «Удальев понимает, что высокая явка может подтянуть протестный электорат. В этом случае будут поддерживать его основного конкурента — Ирину Злобину», — говорит инсайдер. У Григорьева схожая ситуация, но и кандидатов по его округу в два раза больше — восемь. «У Григорьева протест будут оттягивать на себя его же три технических кандидата, а также сильные кандидаты от „СР“ и ЛДПР — Владимир Степанов и Георгий Балашов», — уточнил инсайдер.

Молодые единороссы готовятся к зачистке в своих рядах

Молодая гвардия «Единой России» в Пермском крае ищет шпиона в своих рядах и готовится к обновлению кадров, сообщает инсайдер. Он утверждает, что кто-то из районных руководителей отделений МГЕР в Перми слил тайную переписку молодогвардейцев в общем чате. «Они пытались мобилизовать своих, чтобы прибавить голосов в telegram-опросе кандидату в депутаты Вячеславу Григорьеву. Но кто-то это вынес в паблик», — говорит инсайдер. Он утверждает, что в рядах молодых единороссов назревает конфликт, который в первую очередь связан с отсутствием финансирования и во вторую — борьбой за власть.

Сандырев ищет поддержку у всех

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Поговаривают, что в последнее время руководитель группы «Налоги и право» Геннадий Сандырев стал проявлять еще большую активность. «Он лично встречается с пенсионерами в избирательном округе № 58 (Госдумы) и вручает им книги про Великую Отечественную войну», — говорит инсайдер. Также Сандырева стали все чаще видеть в окружении членов правительства и на мероприятиях, которые проводит врио губернатора Дмитрий Махонин. «Сандырев готовится к выборам. Хочет быть номером один. Действующий депутат Игорь Шубин, похоже, уже смирился с поражением и вроде как даже уже сам начал поддерживать Сандыерва», — уточнил инсайдер.

Лисняку хотят напомнить о прошлом…

Рассказывают, что один из пермских политтехнологов ищет площадки для размещения «компромата» на депутата пермской гордумы Илью Лисняка. «В тексте ничего нового нет. В нем рассказывается, что якобы Лисняк, будучи подростком, кинул много людей, когда пытался создать хостинговую компанию, а также подробно описываются его связи с [бывшим замглавы администрации губернатора] Кириллом Маркевичем», — рассказал инсайдер. По его словам, этот же технолог два года назад пытался продать СМИ некое видео, на котором запечатлена вечеринка с участием Лисняка с неким компроматом.

…а он готовится стать единороссом

Сам же молодой политик в ближайшее время может перейти в «Единую Россию», которая в следующем году его выдвинет на выборы в законодательное собрание. Рассказывают, что Лисняк об этом договаривался с политическими администраторами. Одно из условий, которые выдвинули последние, — отказ Лисняка от поддержки кандидата на губернаторских выборах от ЛДПР. «Лисняк даже перевыполнил план. Именно он слил в паблик документ с запретом на подписание „Манифеста общественного согласия“. С его же подачи в telegram-каналах разошлась негативная информация о том, что Постников замусорил улицы города своими листовками», — рассказал инсайдер.

Руководство прокуратуры края наказали

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Поговаривают, что руководство краевой прокуратуры чуть ли не в полном составе получило массу взысканий от Генпрокуратуры России. «После проверки Генпрокуратуры многие получили выговоры и другие дисциплинарные взыскания. Прокурор края Андрей Юмшанов — тоже», — говорит инсайдер. Он утверждает, что немилость проверяющих связана с бездействием регионального надзорного органа. «Все из-за экологической проблемы в Березниках. Там, когда пошли разливы и сливы химикатов со стороны Березниковского содового завода, выяснилось, что пермские вроде как должны были это предотвратить, но не предотвратили. Надзор слабый был», — уточнил инсайдер.

В крае нашелся прокурор с темным прошлым

Инсайдеры сообщают, что действующий прокурор Чернушинского района Артем Трушков скрыл информацию о криминальном прошлом своих близких родственников. «У Трушкова, который родом из Уинска, есть отец, который якобы был судим. Статья тяжкая или средней тяжести», — уточняет инсайдер. Он говорит, что в период привлечения отца Трушкова к ответственности, последний еще не работал в надзорных органах и вовсе был подростком. «Его отца таскали силовики, все это было на его глазах. Как-то странно получается, как он после этого может быть прокурором», — говорит инсайдер. Он утверждает, что даже став прокурором родного Уинского района, Трушков продолжал жить с родителями, но потом его перевели в Березовку, а сейчас вновь поближе к родителям — в Чернушку.

Силовики решили актуализировать список авторов telegram-каналов

Рассказывают, что в Пермском крае силовики начали сбор актуальной информации об авторах и владельцах каналов. «В последний раз такую информацию запрашивали в 2017 году», — говорит инсайдер. Он связывает сбор информации с началом политического сезона и вероятностью дестабилизации обстановки в регионе некоторыми авторами. А также слухами о смене владельцев у некоторых каналов. Так, вероятно, под контроль одного из депутатов пермской гордумы перешел telegram-канал «СНГ». По его словам, в этом году силовиков интересуют и авторы муниципальных telegram-каналов. «В частности интересовались авторами „Чайковской зорьки“, которую ведет известная местная журналистка, и „Осинская телега“, которую контролирует один чиновников администрации округа», — рассказал собеседник.

Скандальной стройкой в Березниках займется краевой главк

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В истории со скандальным уходом из Березников компании ПСК «БОР» появились новые подробности. Застройщик еще летом фактически был изгнан со стройплощадки, где возводится жилье для переселенцев из зоны техногенной аварии. Куратор масштабной стройки — корпорация КРПК — в одностороннем порядке расторгла с «БОР» договоры, обвинив ее в том, что компания сорвала сроки строительства домов. Одновременно КРПК попросила прокуратуру провести в отношении застройщика, получившего многомиллионные контракты, проверку на предмет мошеннических действий. Изначально проверку проводили следователи полиции Березников, но теперь материалы проверки изъяты главным следственным управление краевого главка. После проверки станет известно, грозит ли ПСК «БОР» громкое уголовное разбирательство.

Пермских бизнесменов выживают из торговых центров

На прикамских просторах судачат, что крупные торговые центры теряют арендаторов с катастрофической скоростью. Собственники помещений в ТЦ «Алмаз» и ТРК «Колизей» не хотят идти на компромисс с предпринимателями и диктуют свои условия. После карантина, предприниматели пришли к владельцам помещений в ТЦ и просили о скидках на аренду, оплату коммунальных счетов. Но им дали понять, что никаких поблажек не будет. Инсайдер отмечает, что если так пойдет и дальше, то совсем скоро поток посетителей в ТЦ резко снизится, это отразится на выручке, а возросшая финансовая нагрузка в итоге ляжет на тех, кто пока еще продолжает держаться на плаву, арендуя торговые площади.

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