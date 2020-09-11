Сенатор Лисовский заявил о новом месте работы

Сенатор Курганской области Сергей Лисовский после окончания полномочий сохранится в политике Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Сенатор Курганской области Сергей Лисовский после выхода из предвыборной гонки за место в Совете Федерации впервые высказался о карьерных планах. Он ведет переговоры с «Единой России» о новом месте работы — подробнее в интервью URA.RU. Также Лисовский рассказал об отношениях с губернатором Зауралья Вадимом Шумковым, борьбе с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и будущем «Единой России».

— Сергей Федорович, после вашего громкого заявления и выхода из предвыборной гонки в Курганскую облдуму, что-то изменилось в вашей жизни? Как отреагировали знакомые, коллеги?

Лисовский 16 лет представлял интересы Курганской области в Совете Федерации Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— Я решение принимал не быстро. Это не было — проснулся и решил. Соответственно, оно было продумано. Друзьям и знакомым я все объяснил. Многие мои близкие отреагировали положительно, сказали: ну, наконец-таки, семье внимание уделишь.

— Почему вы решили снять свою кандидатуру? Было ли оказано на вас давление?

— Давления никакого не было. Сложилась совокупность факторов. Первое — это то, что я 16 лет в Совете Федерации, можно сказать аксакал.

В Совете принято решение на обновление состава для того, чтобы обеспечить вовлеченность молодых региональных лидеров в политику и законотворчество, потому что это большая школа.

Второе — есть возможность пойти дальше в реализации моего потенциала продвижения в политике. Но позиция первого зама комитета [в СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию] — это максимум, что можно для меня в Совете Федерации реализовать. В-третьих, надо учитывать, что у жителей Курганской области существует запрос на то, чтобы в Совете Федерации был свой, местный. Хотя треть моей сознательной жизни прошла вместе с регионом.

При всем при том я понимаю, что это больше позиция ощущений, чем прагматичного расчета. Эти запросы курганцев надо учитывать. Для губернатора [Вадима Шумкова], который пришел с новой командой это тоже важный момент. В совокупности такое решение было правильным.

— Почему, по вашему мнению, против вас на избирательном округе был выдвинут лидер ЛДПР Владимир Жириновский?

Жириновский выдвинулся в Курганскую областную думу по 17-му округу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Я ему позвонил, когда узнал. Мы с ним давно знакомы и с уважением друг к другу относимся. На мой вопрос он сказал: «Серега, ты же понимаешь, мне нужно было зарегистрироваться в любом округе, чтобы использовать мое изображение и фамилию, потому что сейчас очень жесткое избирательное законодательство и фамилию некандидата нельзя использовать в предвыборной агитации». Его фамилия стала брендом, поэтому ее используют однопартийцы, так сказать техническая регистрация.

— После многочисленных обсуждений двойного гражданства и ваших опровержений перед выборами снова всплыла эта тема. Есть информация, что негатив в эту сторону поддержала председатель СФ Валентина Матвиенко. Как думаете, по какой причине?

— У нас с Валентиной Ивановной очень хорошие отношения, и я надеюсь они продолжатся. А двойное гражданство — глупо это обсуждать. Мои оппоненты собрали всю грязь, которая была и выплеснули ее. На глупое обвинение глупо отвечать. Нет у меня второго гражданства.

В Кургане обсуждается версия, что Сергей Лисовский может сменить Елену Перминову в Совете Федерации, если она уйдет на повышение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

— По версии некоторых источников, именно вы можете заменить Елену Перминову в Совете Федерации. Вам что-то известно об этом?

— Я знаю эту историю, но это конспирология, которую обсуждают, не более.

— Не так давно вы были в Кургане, присутствовали на Совете, который провел полпред в УрФО Николай Цуканов. На встрече губернатор Курганской области Вадим Шумков впервые публично поблагодарил вас за работу. Какие у вас сейчас сложились взаимоотношения с главой региона? Как выдумаете, почему именно сейчас прозвучало это заявление?

— За работу благодарят, когда завершается определенный этап. Моя деятельность, как члена Совета Федерации заканчивается, естественно, губернатор подвел итог, и большое ему спасибо. Это нормальная ситуация. Отношения достаточно хорошие.

И если сложится, то, что я предполагаю, то у нас будет возможность продолжать совместную работу.

В Совете Федерации Курганскую область представляют два человека — от облдумы и от правительства региона Фото: Антон Белицкий © URA.RU

— А кого вы видите реальным кандидатом на пост сенатора Курганской области?

— Это уже вопрос к нашим депутатам, которые будут избраны. К губернатору, который будет формировать команду членов Совета Федерации. Это их вопрос.

— Появилась информация, что вы можете возглавить представительство Курганской области в Москве. Это действительно так?

— Нет, таких планов нет ни у меня, ни у губернатора, насколько я знаю.

— Есть ли в ваших планах намерения принять участие в выборах в Государственную думу? Если да, от какого региона?

— Да, это обсуждается. Но тут будет зависеть от партии. Потому что сейчас у партии новый секретарь Генсовета — Андрей Турчак. Меняются подходы к формированию списочного состава. Это вопрос, который обсуждается. От какого региона — пока это информация не разглашается.

— Какие законопроекты вы сейчас продвигаете в Совете Федерации? И есть ли такие, которые вы стремитесь завершить перед окончанием срока ваших полномочий?

— Один из важных касается маркировки воды — усиления контроля за качеством питьевой воды и водных ресурсов. Выяснилось, что на воде зарабатывают больше, чем на алкоголе, при этом за качеством воды контроля практически нет. Этим законопроектом занимается весь комитет по поручению Валентины Ивановны [Матвиенко]. Я участвовал в работе. Надеюсь, мои коллеги ее успешно завершат.

Сергей Лисовский признался, что рассматривает возможность избраться в Госдуму Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Практически 15 лет пытаемся провести законопроект о семеноводстве. Он касается сохранения генетического потенциала — основа основ нашей продовольственной безопасности. Также в стадии завершения законы об уточнении фермерской квоты — важен в плане селекции семеноводства, о пестицидах — нужен нашей стране для охраны здоровья населения. Еще рассматриваются проекты, касающиеся развития авиационного сообщения. Не менее важный проект касается добычи полезных ископаемых.

— Как член политсовета Курганского реготделения партии «Единая Россия», как вы оцениваете ее шансы на выборах в облдуму?

— Я надеюсь, что нам удастся сохранить количество мандатов. Может плюс-минус один-два. Поэтому в целом для партии, думаю, это будут успешные выборы. Опять же рассматривать надо работу партии, исходя не из лозунгов, а из реальной работы. Наши депутаты курганской облдумы эффективны. Они каждый для своего округа сделали очень много. В итоге избиратели будут смотреть не на политические предпочтения, а на реальную работу конкретного депутат на конкретном месте.

— Есть ли проблемы внутри партии? В чем сила и слабость курганского отделения?

— Это отдельная тема для большой статьи. Проблемы есть как и в любой организации. В то же время общий результат хороший. И это дает уверенность, что партия сохранит свое лидерство и облдуме. Это поможет эффективно работать на благо жителей. Могу сказать, я участвовал в создании многих законов, но не всегда они заметны. Зачастую это просто поправки — иногда меняешь «и» на «или» и смысл закона меняется кардинально. Мне много удалось сделать, потому что я был избран от «Единой России». За мной стоял авторитет партии и это надо понимать.

Выборы в Курганскую областную думу стартовали 11 сентября и продлятся до 13 сентября. На места в региональном парламенте претендуют представители «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, «Партии Роста», «Партии пенсионеров». Также в эти дни пройдут выборы в Шадринскую городскую думу и в 21 районную думу.