Новые партии отобрали избирателей у «Единой России»

ЕР ждет чистка рядов в регионах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Новые партии, которые задумывались как спойлеры для борьбы с со старой оппозицией, неожиданно забрали голоса у «Единой России» на голосовании 13 сентября. Об этом свидетельствуют предварительные итоги выборов депутатов региональных заксобраний, опубликованные на сайте ЦИК. Новые игроки аккумулировали электорат, разочаровавшийся в ЕР, а «партия власти» получила важный урок перед выборами в Госдуму в 2021 году.

По итогам трехдневного голосования места в региональных парламентах, преодолев пятипроцентный барьер, получили партия «Новые люди» (Новосибирская, Рязанская, Калужская, Костромская области), партия Захара Прилепина «За правду» (Рязанская область), экологическая партия «Зеленая альтернатива» (республика Коми и Челябинская область). Во всех этих субъектах успех молодых политобъединений состоялся на фоне падения результатов ЕР по сравнению с аналогичными выборами 2015 года. При этом результаты остальных парламентских партий улучшились, либо, за редким исключением, снизились несущественно.

Партия «Новые люди» прошла в четыре региональных парламента Фото: Ярослав Чингаев © URA.RU

Самое большое снижение показателей «партии власти» при голосовании по спискам произошло в республике Коми. 13 сентября ЕР, по предварительным данным, набрала здесь 28,61% голосов против 58,05% пятью годами ранее. «В политическом пространстве не бывает пустоты. Если лидирующая партия не отвечает на сегодняшний запрос, этим пользуются конкуренты», — комментирует успех «Зеленой альтернативы» в регионе политолог Станислав Еремеев. По его мнению, реготделению ЕР предстоит проделать большую работу, чтобы показать, что партия меняется.

По мнению новосибирского политолога Сергея Козлова, новым партиям не удалось привести на участки нового избирателя. Зато они сумели забрать часть электората, который традиционно ходит на выборы, но уже разочаровался в ЕР. «Избиратели пришли и проголосовали за „Новых людей“ только потому, что они новые», — считает эксперт. Партия власти на выборах в заксобрание набрала 38,18% (44,56% — в 2015 году).

Кроме того, в Новосибирской области снизился результат КПРФ, которую в регионе обвиняют в альянсе с единороссами — за партию коммунистов свои голоса отдали 16,66% избирателей (24,52% в 2015 году).

С Козловым согласен его рязанский коллега Юрий Мостяев. «Явка оказалась на уровне прошлых выборов (около 32%), несмотря на трехдневное голосование. Поэтому пришли те, кто считает нужным ходить на выборы. А падение результатов ЕР было ожидаемо на фоне пандемии коронавируса и отголосков непопулярной пенсионной реформы», — отмечает он. В Рязанской области единороссы набрали 47,6% (62,73% в 2015 году).

На выборах в заксобрание Калужской области «Единая Россия» получила 42,5% голосов (в 2015 году — 56,99%). По мнению первого мэра Калуги Виталия Черникова, «Новые люди» прошли в регионе пятипроцентный барьер за счет договоренности с местной властью. «Им обещали подвинуться на 5%, они получили чуть больше (около 7% — прим. ред.), но, в принципе, в рамках договоренности», — рассказал экс-градоначальник.

Ранее URA.RU писало, что новые партии были созданы в 2020 году при поддержке Кремля. Руководитель Центра электоральных практик Сергей Поляков считает, что к ним части электората «Единой России» был запланирован. «Важно было, чтобы доля избирателей, разочаровавшихся в ЕР, не ушла к системной оппозиции и объединениям типа „Яблока“. А новые партии, даже если они пройдут в Госдуму в 2021 году, скорее всего будут лояльными власти», — предполагает политтехнолог.

Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов замечает, что молодые политобъединения играют на электоральном поле всех партий, ЕР, в том числе. «Не думаю, что по итогам выборов-2020 они нанесли „Единой России“ серьёзный ущерб. Значимой угрозой для единороссов они пока также не являются — по данным „Левада-центра“, „Новые люди“ располагают пока поддержкой лишь 1% от определившихся с выбором, а другие новые партии не имеют и этого», — говорит политолог.

Политолог Дмитрий Орлов не видит угрозы для ЕР со стороны новых партий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По мнению главы Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, новые партии помогли ЕР увидеть слабость некоторых региональных отделений, в которых возможны перестановки в местном партийном руководстве. «Во-первых, нужно назначить виноватых [за низкий результат]. Во-вторых, нужно подготовиться к выборам 2021 года в Госдуму», — резюмирует эксперт.

В «Единой России» на запрос агентства ответили, что сравнение результатов выборов 2015 года и 2020 года считают некорректным. «Мы солидарны в этом с мнением политологов, которые отмечают, что условия, в которых проходили кампании слишком разные. Как минимум в 2015 году не было пандемии. И сравнивать нужно рейтинг, который был у партий на момент входа в кампанию, с полученным результатом», — подчеркнули в ЕР.