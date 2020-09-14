Ваши планы на вторник: презентация Apple и концерт русского рока

Рекомендации URA.RU. Чем заняться в свободное время

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый IPhone X в Сstore. Екатеринбург, cstore
15 сентября откроется предзаказ на iPhone 12. Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
статья из сюжета
Нескучная афиша от URA.RU

Вторник, 15 сентября, посвятим новинкам в мире музыки и технологий: послушаем новый трек популярных уральских команд и побываем на долгожданной презентации Apple. А еще заглянем на концерт русского рока в исполнении крупнейшего северного оркестра и отметим день рождения GreenРeace. Подробности — в новой подборке рекомендаций URA.RU. Время указано уральское (плюс два часа к Москве).

Что сделать утром?

Начнем утро с уральской лирики — группы «Сова» и «Сансара» выпустили совместный трек под названием «Жаль». «Жаль» — история об ушедшей юности и болезненному переходу во взрослую жизнь, представляющуюся выходом в открытое море после игры с бумажным корабликом в маленьком ручейке», — говорят музыканты про свою новую работу. Слушаем и ни о чем не жалеем:

Что сделать днем?

15 сентября 49 лет исполняется экологической организации «Гринпис» (GreenРeace). Именно в этот день в 1971 году состоялась их первая акция. Сегодня отделения Гринпис есть по всему миру и занимаются самым различными делами, связанными с экологией. Сегодня мы предлагаем вам послушать забавный подкаст российского отделения организации о том, как провести экологичную свадьбу.

На официальном канале Apple состоится презентация новых продуктов компании: Apple Watch Series 6 и iPad. В этот же день стартанет предзаказ на долгожданную версию iPhone 12, который будет презентован широкой общественности чуть позже.

Что сделать вечером?

В 21:00 заглянем на онлайн-концерт «Классика русского рока» в исполнении крупнейшего оркестра Югры. В программе будут звучать произведения групп «Машина времени», «Кино», ДДТ, «Ария», «Парк Горького», «Алиса», Земфиры, а также других известных коллективов и исполнителей XX и XXI веков.

План на 16 сентября мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в официальном telegram-канале агентства.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...