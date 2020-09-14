Ваши планы на вторник: презентация Apple и концерт русского рока

Вторник, 15 сентября, посвятим новинкам в мире музыки и технологий: послушаем новый трек популярных уральских команд и побываем на долгожданной презентации Apple. А еще заглянем на концерт русского рока в исполнении крупнейшего северного оркестра и отметим день рождения GreenРeace. Подробности — в новой подборке рекомендаций URA.RU. Время указано уральское (плюс два часа к Москве).
Что сделать утром?
Начнем утро с уральской лирики — группы «Сова» и «Сансара» выпустили совместный трек под названием «Жаль». «Жаль» — история об ушедшей юности и болезненному переходу во взрослую жизнь, представляющуюся выходом в открытое море после игры с бумажным корабликом в маленьком ручейке», — говорят музыканты про свою новую работу. Слушаем и ни о чем не жалеем:
Что сделать днем?
15 сентября 49 лет исполняется экологической организации «Гринпис» (GreenРeace). Именно в этот день в 1971 году состоялась их первая акция. Сегодня отделения Гринпис есть по всему миру и занимаются самым различными делами, связанными с экологией. Сегодня мы предлагаем вам послушать забавный подкаст российского отделения организации о том,
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Что сделать вечером?
В 21:00 заглянем на
План на 16 сентября мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в