Министр Якушев не смог отвоевать деньги на поручение Путина

Владимир Якушев был главой Тюменской области с 2005 по 2018 год Фото: Николай Бастриков © URA.RU

статья из сюжета Экономический кризис 2020

Глава Минстроя РФ Владимир Якушев, некогда эффективный и влиятельный губернатор Тюменской области, не смог добиться выделения денег на свой ключевой нацпроект «Жилье и городская среда». Из-за очередного аппаратного удара по министру нацпроект во время его корректировки в правительстве РФ могут перераспределить между другими министрами, уверены экономисты и политологи.

Якушев на конференции «Российский строительный комплекс» заявил, что ведомство пересматривает приоритеты нацпроекта «Жилье и городская среда», а также планирует привлекать внебюджетные средства на его реализацию, поскольку дополнительно из федерального бюджета он финансироваться не будет. Эти средства пойдут на развитие инфраструктуры, на достройку проблемных домов и расселение в них россиян из аварийного жилья. Более подробный план Минстрой представит на заседании Госсовета по нацпроектам.

На нацпроект Минстроя в этом году выделено почти 119 млрд рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Инициатива Якушева — тревожный сигнал, говорящий о том, что Минстрой не смог пролоббировать выделение средств на один из важнейших для страны нацпроектов, уверен гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев: «За строительством стоит и непосредственно сама стройка, и инвестиции, и промышленность. Эта сфера — локомотив экономики, который в этом году забуксовал».

В итоге нацпроект Минстроя может попасть под перераспределение, прогнозирует глава Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Кабинет премьера Михаила Мишустина уже показал, что работает на конкретику и эффективность. Если на этапе аудита различных программ „Жилья и городской среды“ возникнут вопросы либо к сроку, либо к качеству исполнения ключевых моментов, нацпроект переверстается, а на проблемные точки вместо Якушева найдут новых ответственных», — заключил собеседник агентства.

Ситуация, сложившаяся в министерстве Якушева, настолько серьезна, что ему пришлось прибегнуть к непопулярному способу получения средств — обратиться к бизнесу. Дело в том, что министры традиционно считают, что нацпроектами должно заниматься именно государство, объясняет URA.RU директор Центра региональной политики РАНХиГС, член Общественного совета при Минфине РФ Владимир Климанов. «Частные средства должны были привлекаться на нацпроекты изначально, когда [президент РФ Владимир] Путин подписывал их. Но этого не делалось, чтобы не было различных коллизий и споров за интересы, особенно с системообразующими программами вроде строительства и промышленности. Поэтому тут мы видим логичный, но отчаянный шаг», — поясняет он.

Бюджет нацпроекта «Жилье и городская среда», на который в этом году выделялось 118,9 млрд, за первое полугодие исполнен на 55,5%, говорится в оперативном докладе Счетной палаты, опубликованном на сайте аудитора. Но при этом особо подчеркивается: у Минстроя, несмотря на высокую динамику в освоении бюджета, есть риск не достичь целевых показателей.

Минстрой теперь нацелен на ежегодную сдачу 120 млн квадратных метров жилья, говорят экономисты Фото: Анна Майорова © URA.RU

Возникшие у ведомства проблемы связаны с тем, что в нацпроект включены недоработанные программы, утверждает эксперт Института современного развития Никита Масленников. «Все госпрограммы по развитию инфраструктуры и по „Умному городу“ — системе мер по ключевым направлениям городского развития — у Минстроя сильно хромают. Это ненадежные, сырые инициативы, которые портят министерству всю картину», — полагает собеседник агентства.

«Именно поэтому Якушев не выбил себе дополнительных вливаний. Минфин, который в условиях кризиса сильно консервативен, не будет разбрасываться деньгами на сомнительные или неэффективные проекты. Теперь Минстрой мобилизует весь свой ресурс на решение социальных проблем, но на это хватит уже выделенных бюджетов», — поделился в беседе с URA.RU ведущий эксперт аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов.

Не смог спасти ситуацию и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, курирующий нацпроект, продолжает Масленников. «Зампред правительства анонсировал, что в октябре „Жилье и городская среда“ интегрируется в нацплан по восстановлению экономики. Но, как мы видим, это не помогло, Минфин не выделил на этот нацпроект дополнительных средств», — замечает он.

Это уже не первый аппаратный удар по министру Якушеву — ранее Минстрой не смог защитить свой проект «Умный город», таким образом проиграв борьбу за деньги на цифровизацию, напоминает Журавлев. «Якушев, некогда один из самых эффективных и влиятельных губернаторов, который на прошлом посту легко решал такие проблемы, расписывается в своей министерской беспомощности. В тучные годы это не было заметно. Теперь стало видно, что ему не хватает веса, чтобы противостоять конкурентам, также заинтересованным в финансировании своих нацпроектов», — говорит политолог. В пример он привел проекты «Цифровая экономика» и «Экология», в которых планируется расширение госпрограмм, несмотря на проблемы с освоением бюджета (17,8% и 34,3% соответственно).

URA.RU направило запрос в Минстрой РФ. Ответ на момент публикации не получен.