Три российских министерства борются за влияние на ключевой проект

В будущем аппаратные схватки за деньги на цифровизацию только усилятся Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российские министерства начали аппаратную борьбу за цифровизацию, так как это самое перспективное и денежное направление работы кабмина, говорят наблюдатели. Глава Минстроя Владимир Якушев проигрывает — его ведомство не смогло защитить свои проекты в этой сфере, и они попали под сокращение. Его соперники — Антон Силуанов (Минфин) и Максим Решетников (Минэкономразвития) готовы перехватить инициативу. В будущем происходящее негативно скажется на жизни горожан, полагают эксперты.

Негативным сигналом для министерства стал отказ федерального центра выделять деньги на запущенный в 2018 году ведомственный проект Минстроя «Умный город» в Новосибирске. Как сообщил глава департамента промышленности, инноваций и предпринимательства новосибирской мэрии Александр Люлько, столица Сибири должна была получить 5,8 млрд рублей на участие в пилотном проекте, но в итоге осталась без денег. «Финансирование проекта не только в нашем, но и в остальных городах оказалось под большим вопросом», — заявил он. В приемной Люлько URA.RU подтвердили, что это так, но подробности пообещали рассказать позже.

«Умный город» — система мер по ключевым направлениям городского развития (ЖКХ, городское управление, безопасность, транспорт и т. д.). Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Концепция «умного города» предполагает создание единой экосистемы для комфортной и безопасной жизни людей. В первую очередь речь идет о сфере ЖКХ — энергоэффективность, управление ТБО, «умный дом» и др. Сюда же относится управление трафиком — установка «умных» камер, беспилотный транспорт и прочее. Также речь идет о экомониторинге и энергетической самодостаточности городов, в частности, об использовании энергии из возобновляемых источников, внедрение электротранспорта и прочем.

Финансирование проекта «Умный город» сокращается не только в Новосибирске, но и в других городах, поделился с агентством вице-президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Максим Кузнецов. «Правительство начало резать бюджеты на программы из-за больших потерь, и есть основания полагать, что „Умный город“ станет одной из жертв этой политики. Приоритет отдают самым масштабным и системно значимым разработкам, и проект от ведомства Якушева под эту категорию не попадает», — пояснил он.

Его слова подтверждает источник URA.RU, знакомый с реализацией программы в регионах: «Под сокращение могут попасть почти все малые города России и часть средних. Кабмин теперь планирует развивать проект только в крупнейших мегаполисах, где есть смысл проводить цифровизацию. Новосибирск вернут в программу, но не без долгих согласований».

Таким образом Минстрой проигрывает борьбу за деньги на цифровизацию, уверен ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников.

«Цифровизация — это новый и, главное, прибыльный вектор развития экономики. Это, можно сказать, новые нанотехнологии, на них будут выделяться баснословные деньги. [Премьер-министр РФ Михаил] Мишустин уже заявлял, что это будет приоритетом в работе правительства. Поэтому отказ давать деньги на „Умный город“ — негативный для Якушева знак», — считает собеседник агентства.

Минфин (Антон Силуанов) и Минэкономразвития (Максим Решетников) — монополисты в цифровизации, уверены политологи Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

«Министерство строительства становится аутсайдером в этой борьбе из-за недостатка лоббистского веса. Оно не смогло продвинуть свои интересы в этой борьбе, потому что все деньги идут через Минфин, который сам заинтересован в победе. У Силуанова и Решетникова монополия на цифровизацию. Деньгами из-за острейшей нехватки средств раскидываться никто не будет, поэтому ждать милости к другим ведомствам не придется», — полагает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Также у Минстроя есть ряд других системных проектов, из-за которых «Умный город» придется отодвинуть на второй план: к примеру, разработка стимулирующих мер для строительства жилья и продвижение эскроу-счетов, продолжает мысль Солонникова омбудсмен по цифровому развитию экономики Илия Димитров. «У ведомства сейчас много внутренних вопросов, связанных с тем, как оно будет работать с мерами по восстановлению российской экономики после пандемии. Но министерство упускает из виду настоящую золотую жилу, которую, если не начать бороться, освоят другие», — предупредил он в разговоре с агентством.

В будущем аппаратные схватки за деньги на цифровизацию только усилятся, прогнозирует Кузнецов. И если Минстрой не будет в них участвовать, то под ударом могут оказаться нацпроекты «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика», в рамках которых реализуется «Умный город». «Пока что к нацпроектам подход декларативный, потому что большинство из них перенесли на 2030 год. Но это не повод отказываться от борьбы за деньги на собственные проекты: рубежный 2024 год близко, нужно доказать свою эффективность и способность отстаивать свои интересы. Без этого не будет денег, что в будущем повлечет угрозу вовсе не выполнить нацпроекты», — заключил собеседник URA.RU.

URA.RU направило запросы в правительство РФ и Министерство строительства. Ответ на момент публикации не поступил.

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