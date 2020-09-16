Текслер подставил всех губернаторов России

Алексей Текслер вступил в «Единую Россию» в конце июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер доказал, что главам регионов под силу спасти рейтинг «Единой России». Он возглавил списки партии на выборах в региональное заксобрание 13 сентября, и ему удалось добавить к ЕР порядка 15%. Его успех может усложнить работу для остальных 84 губернаторов — кейс Текслера рискует стать аргументом для администрации президента РФ, которая будет требовать от губернаторов делиться рейтингом с ЕР на кампании в Госдуму РФ в 2021 году, предрекают эксперты.

Всего этой осенью в Единый день голосования избирали 18 губернаторов по всей России. Участвовать в выборах в этом году от «Единой России» шли 12 губернаторов. А при поддержке ЕР на выборы баллотировались самовыдвиженцы Игорь Кобзев (Иркутская область), Владимир Солодов (Камчатка), Владимир Уйба (Коми), Дмитрий Махонин (Пермский край) и Олег Николаев (Чувашия). От ЛДПР шел один кандидат — Алексей Островский (Смоленская область).

То есть, без использования бренда «Единой России» выдвигались почти 30% кандидатов.

В этом году избирались 18 губернаторов по всей России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сам Текслер избирался в 2019 году как самовыдвиженец, обращает внимание руководитель Центра электоральных практик Сергей Поляков. «Традиционно Текслер дистанцировался от партии власти, не взаимодействовал с ней, чтобы сберечь свой рейтинг — по последним соцопросам, ему доверяют больше 60%. Но на выборах этой осенью он решил поделиться с партией рейтингом, и это сработало — таким образом он собрал заксобрание, обязанное ему победой», — уточнил политолог.

В марте антирейтинг челябинского отделения «Единой России» сравнялся с ее рейтингом и колебался в районе 30%, сообщало URA.RU. В июне губернатор решил вступить в ЕР и позднее возглавил ее партийный список, в итоге она получила около 44% голосов. «Для проблемной кампании единороссов такая цифра — серьезное достижение», — констатировал в разговоре с URA.RU представитель АПЭК в Челябинске Андрей Лавров. В награду лидер «Единой России» Дмитрий Медведев предложил Текслеру возглавить региональное отделение ЕР, 16 сентября губернатор стал исполняющим обязанности секретаря челябинского отделения партии.

Успешная практика челябинского губернатора станет аргументом для остальных глав регионов, которые предпочитают избираться не под брендом правящей партии, говорит директор Центра стратегического консалтинга Роман Ларионов.

«Беспартийный губернатор вовремя зашел в „Единую Россию“ — она показала хорошие результаты на прошедших выборах. И то, что Текслер ей в этом помог, не останется незамеченным ни в отношении его самого, ни в отношении других глав регионов», — уверен собеседник агентства.

Остальным губернаторам — и партийным, и самовыдвиженцам — возможно, придется повторить эту практику на выборах в Госдуму в следующем году, продолжает Ларионов. «Это прецедент, использование которого даст больше шансов „Единой России“ взять конституционное большинство в Госдуме, о котором она грезит. Идет сращивание политической партийной и государственной структур, которое уже не остановить. И губернаторам придется смириться и начать качественную партийную работу», — заключил он в разговоре с URA.RU.

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сейчас главы регионов, несмотря на укрепление позиций «Единой России», участвуют в жизни партии и делятся с ней рейтингом не так активно, как могли бы: к примеру, в этом году на выборах в местные парламенты региональные списки ЕР возглавили семь губернаторов из 11: в Белгородской, Калужской, Воронежской, Новосибирской, Рязанской, Магаданской, а также в Челябинской областях. Они же активно агитировали за «Единую Россию». Четыре других — Коми, Костромская и Курганская область, а также ЯНАО — остались без «локомотива» в лице главы региона.