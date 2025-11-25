Николай Дроздов поправляется: как сегодня живет и борется с болезнью легендарный телеведущий

Дроздов сейчас занимается два раза в неделю с тренером Фото: Агентство «Москва»

Легендарному телеведущему Николаю Дроздову удалось достичь ремиссии после тяжелой борьбы с онкологическим заболеванием. В 2023 году врачи обнаружили у него рак предстательной железы. Сейчас здоровье 88-летнего ученого-телеведущего постепенно налаживается. Он активно занимается спортом, следит за питанием и не пьет никакие лекарства.

Николай Дроздов — не просто телеведущий, а настоящая легенда отечественного телевидения. На протяжении более 40 лет он был лицом и душой программы «В мире животных», открывшей для целых поколений красоту и тайны дикого мира. Подробнее о его детстве, творческом пути и жизни сейчас — в материале URA.RU.

Детство и образование

Дроздов с детства любил животных Фото: Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва»

Николай Дроздов родился в 1937 году в Москве в семье ученных и врачей. Его отец был профессором-химиком, а мать — врачом-терапевтом. С самого детства он обожал природу: вел дневники наблюдений, зарисовывал насекомых и птиц, а на каникулах подрабатывал табунщиком на конном заводе, мечтая стать кентавром. Детство будущего телеведущего прошло в деревянном доме на окраине Рязани.

«Родился я до войны, поэтому помню не только День Победы, а даже день нападения. Это было что-то непонятное и страшное. Буквально через месяц появились самолеты фашистские, долетавшие до Рязани, где мы жили с отцом и матерью», — рассказывал Дроздов.

После школы он поступил на биологический факультет МГУ, но после первого курса неожиданно бросил учебу, чтобы поработать на швейной фабрике и доказать свою самостоятельность. Однако тяга к знаниям победила, и он вернулся в университет, но уже на географический факультет, который с отличием окончил, а затем даже защитил кандидатскую диссертацию.

Творческий путь

Еще до того, как стать звездой телеэкранов, Дроздов полностью посвятил себя науке. Окончив с отличием географический факультет МГУ, он остался работать в университете и поступил в аспирантуру. Его главной страстью были научные экспедиции, которые позволяли изучать животных в самых отдаленных уголках планеты. Одна из самых ярких командировок ждала его в 1971 году, когда он отправился на почти годичную стажировку в Австралию. Он объехал этот уникальный континент вдоль и поперег, а позже описал свои впечатления в увлекательной книге «Полет бумеранга», которая потом много раз переиздавалась.

Параллельно с исследованиями он начал пробовать силы на телевидении. Сначала его приглашали в качестве эксперта-ученого в различные программы, где он делился своими знаниями о природе. Помимо этого, Дроздов активно помогал кинодокументалистам. Он работал научным консультантом над несколькими фильмами знаменитого режиссера Александра Згуриди, включая такие картины, как «Рикки-Тикки-Тави». Его задача была следить, чтобы поведение животных в кадре было показано максимально точно и достоверно с научной точки зрения. Эта работа и стала его пропуском в большой эфир, постепенно подготовив его к роли ведущего, которая прославила его на всю страну.

Программа «В мире животных»

Дроздов был ведущим программы почти 40 лет Фото: Киселев Сергей / Агентство «Москва»

Николай Дроздов попал в программу не сразу и не в один день. Все началось в 1968 году, когда его, молодого ученого, пригласили в качестве эксперта выступить в эфире. Его рассказы о животных так понравились зрителям, что его стали звать снова и снова. Сначала он просто помогал создателям программы советами, а в 1977 году ему предложили занять место ведущего, и он с радостью согласился.

Программа «В мире животных» была уникальным проектом. Она рассказывала о жизни диких зверей и птиц в их естественной среде обитания. Благодаря Дроздову миллионы зрителей могли виртуально путешествовать по всему миру: от африканских саванн до сибирской тайги. Он не просто сухо пересказывал факты, а делился личными впечатлениями от экспедиций, словно беря зрителей с собой в увлекательное приключение.

Николай Дроздов был ведущим этой программы больше 40 лет. Он ушел из программы в 2018 году. К тому времени ему было уже за 80, и он хотел передать эстафету молодому коллеге. Однако после его ухода программа быстро потеряла популярность и через год закрылась. Для миллионов зрителей «В мире животных» навсегда останется программой Николая Дроздова — того самого ученого с невероятно теплым и душевным голосом, который искренне любил все живое на планете.

Участие в «Последнем герое» и другие проекты

Большую популярность Дроздову принесло участие в проекте «Последний герой» в 2003 году Фото: Киселев Сергей / Агентство «Москва»

Помимо программы «В мире животных», Дроздов был очень востребован в других проектах. Он стал настоящей звездой, когда в 2000-х годах принял участие в популярном шоу «Последний герой». Несмотря на солидный возраст, он больше месяца прожил на необитаемом острове. Для него эта поездка стала уникальной возможностью изучить местную фауну в естественных условиях.

Зрители наблюдали за выпусками с его участием с особым любопытством. Пока другие герои вовлекались в конфликты, плели интриги и боролись за лидерство, Дроздов исследовал остров. Он с одинаковым энтузиазмом рассказывал о повадках крабов, особенностях тропических растений и жизни насекомых, превращая реалити-шоу в увлекательную натуралистическую лекцию под открытым небом.

Помимо этого, Дроздов также озвучивал некоторые фильмы. Его голос, знакомый всем с детства, можно услышать в дубляже многих документальных проектах BBC о природе, а также в известных мультфильмах «В поисках Дори» и «Зверополис». Дроздов также снялся в нескольких художественных фильмах в роли самого себя — уважаемого ученого.

Награды и признание

Николай Дроздов за свою карьеру был удостоен множества наград и званий. Он является заслуженным журналистом России, почетным гражданином Рязанской области и заслуженным профессором Московского университета.

Среди наград телеведущего — серебряная медаль ЮНЕСКО имени Альберта Эйнштейна, орден Почета за значительный вклад в развитие отечественного телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность, а также ордена «За заслуги перед Отечеством» II и IV степеней (получены в 2022 и 2011 годах соответственно). Кроме того, в списке его наград — премия «Золотая Панда» и другие почетные отличия.

Николай Дроздов входит в состав многочисленных академий наук и научных сообществ как в России, так и в США. В честь ученого назван астероид (18334) Drozdov, который был открыт 2 сентября 1987 года в Крымской астрофизической обсерватории.

Семья

Первый раз Дроздов женился еще в юности. Его избранницей стала Инна — они познакомились, когда он учился в Московском городском педагогическом институте. Ему тогда было 19 лет. Брак не продлился долго, но супруги смогли разойтись без ссор. В этом браке у Николая появилась дочь Надежда. После первого брака Дроздов не был женат 20 лет.

Со своей второй женой, Татьяной, он познакомился в 1975 году. Будущие супруги жили в одном доме, но на разных этажах, и встретились в лифте. Они поженились 9 сентября 1978 года. В их семье родилась дочь Елена, которой дали двойную фамилию — Дрейлинг-Дроздова (Дрейлинг — девичья фамилия матери Николая Дроздова). Елена некоторое время жила в Австралии с мужем и детьми. Она называет себя «свободным художником». У Елены двое детей: Филарет (родился в 2004 году) и Ян (родился в 2010 году в Австралии).

Увлечения, образ жизни

Николай Дроздов всегда вел активный и здоровый образ жизни. Он был убежденным вегетарианцем почти 50 лет. Однако в последнее время, по рекомендации врачей, телеведущий стал иногда есть мясо из-за проблем с костями. Он никогда не курил и не употреблял алкоголь.

Его главным увлечением, кроме науки, всегда была музыка. Он прекрасно исполняет старинные русские романсы и народные песни и даже выпустил собственный музыкальный диск. Даже в преклонном возрасте он продолжает делать зарядку и следить за своим здоровьем, оставаясь примером бодрости и оптимизма для людей всех поколений.

Проблемы со здоровьем

В последние годы здоровье известного телеведущего заметно ухудшилось. Все началось в январе 2023 года: он упал возле дома и сломал семь ребер. После этого у Дроздова появились проблемы с дыханием, и он почти два месяца провел в больнице. В феврале его выписали.

Позже в том же году врачи обнаружили у телеведущего рак предстательной железы. Все началось с болей в животе. Обследование показало опухоль, а биопсия подтвердила, что она злокачественная. Дроздов прошел несколько курсов гормональной терапии. Только к концу 2025 года ситуация улучшилась: анализы показали, что болезнь отступила и наступила ремиссия.

Летом 2025 года телеведущему сделали операцию на колене из-за тяжелой формы артроза. Восстановление проходило тяжело — Дроздов сильно страдал от боли и почти не мог вставать. Из-за операции он потерял много крови, поэтому лечился в двух больницах, получал гормональные уколы и часто сдавал анализы.

Как живет телеведущий сейчас

Как сообщила супруга телеведущего, сейчас он проходит реабилитацию. Два раза в неделю Дроздов тренируется на специальных тренажерах с тренером — занимается по два часа, прорабатывая мышцы спины, ног и рук. После занятий он чувствует себя лучше.