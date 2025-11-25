Россиянам рассказали, как обычный йогурт может стать причиной комы

При отстром отравлении, пояснила врач, важно незамедлительно оказать помощь человеку Фото: Размик Закарян © URA.RU

Простой йогурт может стать причиной острого отравления и последующего обезвоживания организма. Если не оказать своевременную квалифицированную помощь, человек может впасть в кому. Об этом рассказал врач-диетолог Елена Соломатина.

Накануне в СМИ появилась информация, что молодой человек был доставлен в больницу после употребления йогурта. Там ему была оказана экстренная помощь. Мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в состояние медикаментозной комы. По словам Соломатиной, подобные меры иногда требуются для снижения болевых ощущений, выполнения инвазивных процедур и минимизации риска необратимых последствий, связанных с сильным обезвоживанием.

«Независимо от того, что было в йогурте, он вызвал отравление. <...> При таком состоянии, если его срочно не компенсировать, падает давление, ухудшается кровообращение. <...> Если вовремя не вывести человека из этого состояния, то происходит отмирание нейронов. Человек может впасть в сопор, а потом в кому, и тогда, конечно, ситуация очень сильно осложняется», — сказала врач-диетолог в беседе с «Абзацем».

