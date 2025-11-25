«Дай бог»: Шохин дал прогноз по ключевой ставке

Президент РСПП спрогнозировал минимальное снижение ключевой ставки Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Центральный банк России может снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта в декабре. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«Она (ключевая ставка), конечно, снижается... Дай бог, если на 0,5 процентного пункта, а то и вовсе останется на прежнем уровне», — заявил Шохин на международном форуме Финансового университета «Россия: образ будущего». Его слова передает ТАСС.

Шохин считает, что резкое снижение ставки маловероятно из-за проинфляционного эффекта от повышения налогов, который оценивается в 1% к инфляции. При этом повышение ставки, по общепринятому мнению, не ожидается. Президент РСПП отметил, что Центробанк продолжает политику аккуратного снижения ставки, но сохраняет осторожность из-за инфляционных рисков.

Шохин подчеркнул, что ужесточение банковского регулирования со стороны ЦБ создает дополнительные ограничения для бизнеса. По его словам, несмотря на высокие ставки, компаниям трудно заимствовать средства. «Послабления, которые вводились в годы ковида, отменяются. То есть речь не идет об ужесточении, а речь идет об отказе от тех послаблений, которые были раньше», — сказал он. Шохин также отметил, что сейчас компании нуждаются в займах не столько для инвестиций в развитие, сколько для обслуживания старых долгов и пополнения оборотных средств.