Президент Финляндии сделал громкое заявление о мире на Украине

Стубб сделал заявление по Украине Фото: European People's Party / Wikipedia / CC BY 2.0

Ближайшие дни будут решающими в вопросе достижения мира на Украине. Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб после онлайн-встречи с европейскими лидерами по Украине.

«Мы вместе работаем над прекращением огня и установлением устойчивого мира. Мы поддерживаем Украину на каждом шагу. Следующие несколько дней и недель могут стать решающими», — написал Стубб на своей странице в социальной сети X.

Во вторник, 25 ноября, представители Евросоюза и «коалиции желающих» обсудили переговоры по Украине и мирный план США. Согласно заявлению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз выступает против каких-либо изменений границ Украины и не поддерживает ограничения, которые могли бы ослабить ВСУ.

