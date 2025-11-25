Лавров ответил на слухи о тайной встрече в Абу-Даби
Слова Лаврова прозвучали на совместной пресс-конференции с МИД Беларуси
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Москва предпочитает заниматься дипломатией, а не распространять пустые слухи, которые могут подорвать мирные инициативы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Мы предпочитаем заниматься именно дипломатией, а не трепать языком в попытке спровоцировать и подорвать те или иные позитивные и перспективные инициативы», — сказал Лавров на совместной пресс-конференции с МИД Беларуси Максимом Рыженковым. Трансляция проходит на официальном сайте МИД России.
Ранее американский телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что министр армии США Дэниел Дрисколл провел встречу с представителями России в Абу-Даби (ОАЭ). Стороны якобы намерены обсудить мирный процесс и возможности ускорения мирных переговоров.
