27 губернаторов под ударом из-за амбиций Минстроя РФ

Марат Хуснуллин заявил, что губернаторам, срывающим программу переселения из аварийного жилья, «направлены соответствующие сигналы» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ключевая программа по расселению аварийных домов, которую курирует министр строительства РФ Владимир Якушев, страдает из-за губернаторов 27 регионов. Из-за пассивности глав на местах Минстрою не удается перевыполнить план по переселению жителей из ветхих домов, что ранее пообещал министр. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, курирующий сферу строительства, уже предупредил глав-аутсайдеров о санкциях и дал понять, что в случае провала программы за это ответит лично каждый из них.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Хуснуллин на селекторном совещании с регионами 17 сентября отчитался о промежуточных итогах программы по переселению из аварийного жилья, которая входит в федеральный проект Минстроя РФ «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». По его словам, многие губернаторы успешно справляются с этой задачей, но 27 из них срывают выполнение программы. «Причины были проанализированы, главам направлены соответствующие сигналы. До конца года отставание должно быть ликвидировано», — заявил он.

Представители зампреда правительства в беседе с агентством отказались уточнять, какие именно субъекты не выполняют план. Но согласно отчетности регионов, опубликованной на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ, в этом году программу переселения выполнили на 50% и менее следующие субъекты:

Алтай (Олег Хорохордин);

Архангельская область (Александр Цыбульский);

Волгоградская область (Андрей Бочаров);

ЕАО (Ростислав Гольдштейн);

Забайкальский край (Александр Осипов);

Калмыкия (Бату Хасиков);

Кировская область (Игорь Васильев);

Крым (Сергей Аксенов);

Курганская область (Вадим Шумков);

Ленинградская область (Александр Дрозденко);

Липецкая область (Игорь Артамонов);

Марий Эл (Александр Евстифеев);

Мордовия (Владимир Волков);

Нижегородская область (Глеб Никитин);

Новгородская область (Андрей Никитин);

Омская область (Александр Бурков);

Орловская область (Андрей Клычков);

Пензенская область (Иван Белозерцев);

Псковская область (Михаил Ведерников);

Рязанская область (Николай Любимов);

Самарская область (Дмитрий Азаров);

Смоленская область (Алексей Островский);

Ставропольский край (Владимир Владимиров);

Тульская область (Алексей Дюмин);

Тыва (Шолбан Кара-оол);

Хакасия (Валентин Коновалов);

Якутия (Айсен Николаев).

Летом глава Минстроя Владимир Якушев заявил, что в 2020 году план по расселению ветхого и аварийного жилья может быть перевыполнен в 1,5 раза. Но 27 губернаторов ставят обещание министра под сомнение. «Расселение аварийного жилья — один из важнейших и чуть ли не самый больной вопрос у Минстроя, проблемы в этой сфере копились еще с 2000-х годов. В итоге сейчас они наложились на кризис и пассивность глав на местах, что обязательно скажется на госпрограмме в целом», — поделился в разговоре с URA.RU директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Таким образом губернаторы подвели не столько министра, сколько самих себя, говорит политолог Сергей Маркелов. «Прежде всего срыв программы по расселению ударит по главам регионов, ведь это к ним отправятся раздраженные горожане. По сути, Якушев летом дал им понять, что правительство держит эту тему на контроле, но губернаторы не поняли сигнал, и все вылилось в кулуарную порку 27 человек», — говорит собеседник агентства. «Мы увидели, что Хуснуллин встал на защиту Якушева. Поэтому срыв программы по расселению от губернаторов скажется только на их позициях, а не на министре», — заключил Маркелов.

«Хуснуллин здесь стал проводником, который объяснил, в чем причина буксования Минстроя в этой сфере. Возникшие проблемы преодолимы, но это забота прежде всего не профильного министерства, а региональных властей. Поэтому Якушев стал заложником обстоятельств, — считает эксперт Института современного развития Никита Масленников.

URA.RU направило запросы в правительства всех 27 регионов, которые отстают в реализации программы по расселению жилья. Ответ на момент публикации не поступил.