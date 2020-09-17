27 губернаторов под ударом из-за амбиций Минстроя РФ

Ключевая программа по расселению аварийных домов, которую курирует министр строительства РФ Владимир Якушев, страдает из-за губернаторов 27 регионов. Из-за пассивности глав на местах Минстрою не удается перевыполнить план по переселению жителей из ветхих домов, что ранее пообещал министр. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, курирующий сферу строительства, уже предупредил глав-аутсайдеров о санкциях и дал понять, что в случае провала программы за это ответит лично каждый из них.
Хуснуллин на селекторном совещании с регионами 17 сентября отчитался о промежуточных итогах программы по переселению из аварийного жилья, которая входит в федеральный проект Минстроя РФ «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». По его словам, многие губернаторы успешно справляются с этой задачей, но 27 из них срывают выполнение программы. «Причины были проанализированы, главам направлены соответствующие сигналы. До конца года отставание должно быть ликвидировано», — заявил он.
Представители зампреда правительства в беседе с агентством отказались уточнять, какие именно субъекты не выполняют план. Но согласно отчетности регионов, опубликованной на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ, в этом году программу переселения выполнили на 50% и менее следующие субъекты:
- Алтай (Олег Хорохордин);
- Архангельская область (Александр Цыбульский);
- Волгоградская область (Андрей Бочаров);
- ЕАО (Ростислав Гольдштейн);
- Забайкальский край (Александр Осипов);
- Калмыкия (Бату Хасиков);
- Кировская область (Игорь Васильев);
- Крым (Сергей Аксенов);
- Курганская область (Вадим Шумков);
- Ленинградская область (Александр Дрозденко);
- Липецкая область (Игорь Артамонов);
- Марий Эл (Александр Евстифеев);
- Мордовия (Владимир Волков);
- Нижегородская область (Глеб Никитин);
- Новгородская область (Андрей Никитин);
- Омская область (Александр Бурков);
- Орловская область (Андрей Клычков);
- Пензенская область (Иван Белозерцев);
- Псковская область (Михаил Ведерников);
- Рязанская область (Николай Любимов);
- Самарская область (Дмитрий Азаров);
- Смоленская область (Алексей Островский);
- Ставропольский край (Владимир Владимиров);
- Тульская область (Алексей Дюмин);
- Тыва (Шолбан Кара-оол);
- Хакасия (Валентин Коновалов);
- Якутия (Айсен Николаев).
Летом глава Минстроя Владимир Якушев заявил, что в 2020 году план по расселению ветхого и аварийного жилья может быть перевыполнен в 1,5 раза. Но 27 губернаторов ставят обещание министра под сомнение. «Расселение аварийного жилья — один из важнейших и чуть ли не самый больной вопрос у Минстроя, проблемы в этой сфере копились еще с 2000-х годов. В итоге сейчас они наложились на кризис и пассивность глав на местах, что обязательно скажется на госпрограмме в целом», — поделился в разговоре с URA.RU директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.
Таким образом губернаторы подвели не столько министра, сколько самих себя, говорит политолог Сергей Маркелов. «Прежде всего срыв программы по расселению ударит по главам регионов, ведь это к ним отправятся раздраженные горожане. По сути, Якушев летом дал им понять, что правительство держит эту тему на контроле, но губернаторы не поняли сигнал, и все вылилось в кулуарную порку 27 человек», — говорит собеседник агентства. «Мы увидели, что Хуснуллин встал на защиту Якушева. Поэтому срыв программы по расселению от губернаторов скажется только на их позициях, а не на министре», — заключил Маркелов.
«Хуснуллин здесь стал проводником, который объяснил, в чем причина буксования Минстроя в этой сфере. Возникшие проблемы преодолимы, но это забота прежде всего не профильного министерства, а региональных властей. Поэтому Якушев стал заложником обстоятельств, — считает эксперт Института современного развития Никита Масленников.
URA.RU направило запросы в правительства всех 27 регионов, которые отстают в реализации программы по расселению жилья. Ответ на момент публикации не поступил.
Подписывайтесь на URA.RU в