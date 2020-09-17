Челябинские инсайды: новые замы Текслера

Особенности Челябинска Коллаж: URA.RU

Челябинские элиты бурно обсуждают, почему Москва ускорила процесс захода губернатора Алексея Текслера в «Единую Россию», не дожидаясь партийной конференции. Одновременно все гадают, что будет происходить теперь в самой «ЕР». Но главной темой для разговоров остается формирование заксобрания региона и распределение портфелей.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

«ЕР» поспешила выполнить указание Медведева

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Основной версией назначения губернатора Алексея Текслера и. о. секретаря челябинской «ЕР» еще до выборной конференции называют прямое указание лидера партии Дмитрия Медведева. Последний сразу после выборов в ЗСО предложил Текслеру возглавить реготделение партии и, как утверждают инсайдеры, в Москве решили не тянуть с этим вопросом. По другой версии, срочное назначение потребовалось для того, чтобы Текслер получил единоличный и полный контроль при формировании новой структуры ЗСО и распределении портфелей в заксобрании еще до конференции. Такой контроль у него уже был, но его решили закрепить документально.

У Текслера будут новые замы

Говорят, что не только состав президиума регионального политсовета «ЕР» будет обновлен. Сама структура президиума, после того как его возглавил губернатор Алексей Текслер, может поменяться. Пока у Текслера в региональном отделении, как у и и. о. секретаря, два первых заместителя — Анатолий Векшин и Юрий Карликанов. Плюс восемь простых заместителей. Как сообщают инсайдеры, могут пересмотреть число обычных замов. А первыми замами поставить спикера ЗСО Владимира Мякуша и вице-губернатора Анатолия Векшина.

Текслер встретился с Антиповым

Публичная выволочка, устроенная губернатором Алексеем Текслером руководству ПО «Мечел» за не самое лучшее исполнение экологических обязательств, не последняя. Претензии в первую очередь адресованы владельцу «Мечела» — олигарху Игорю Зюзин. Как сообщают инсайдеры, предстоит серьезная ревизия на предмет проверок, как остальные олигархи выполняют соглашения по уменьшению выбросов в атмосферу. Некоторые промышленники уже сами просятся на встречу, чтобы заверить губернатора, что все мероприятия идут по плану. Говорят, что уже и бизнесмен Юрий Антипов, получивший после раздела активов с Александром Аристовым, полный контроль над Челябинским электрометаллургическим комбинатом, встретился с Текслером. Антипов заверил, что теперь, когда ему никто не мешает, он сделает все, чтобы выбросы от ЧЭМК снизились.

Губернатору подготовили список глав на вылет

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Список глав городов и районов, у которых осенью истекают полномочия и кому не стоит рассчитывать на поддержку области при переизбрании, готов. Инсайдеры уверяют, что он уже лег на стол губернатору Алексею Текслеру. Самое любопытное, что и сами главы толком не знают, чьи фамилии попали в черный список. Те, кто, все-таки, чувствует, что у них земля горит под ногами, пытаются договориться с политблоком губернатора. Клянутся в верности областным властям и обещают исправиться. Но им дают понять, что хлопотать уже поздно.

Отставки отложены до первой сессии ЗСО

Все кадровые решения в правительстве области, в том числе отставки ряда руководителей, отложены до первой сессии ЗСО. Это же касается и глав муниципалитетов, которым не светит переизбрание. Некоторым из них придется уйти в отставку чуть раньше истечения срока полномочий, чтобы на их место успели завести сменщика. Инсайдеры сообщают, что главы муниципалитетов, которым грозит отставка, пока зря волнуются. В ближайшую пару недель у властей иные задачи. Готовятся к областной конференции «ЕР» и согласовывают новую структуру заксобрания.

Структуру Заксобрания поменяют

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В резиденции губернатора Алексея Текслера продолжают обсуждать новую структуру ЗСО. Как сообщают инсайдеры, рассматривается вариант, что у спикера заксобрания Владимира Мякуша будет два первых заместителя. В предыдущих созывах первый вице-спикер был только один. Этот пост всегда занимал Юрий Карликанов, представитель так называемой «старой гвардии». Если Карликанов сохранит полномочия первого заместителя председателя в новом созыве, его как бы уравновесит еще один первый вице-спикер. Это будет представитель уже нового поколения челябинских политиков, впервые избравшийся в ЗСО. В резиденции обсуждается и более радикальный вариант изменения структуры ЗСО. Никто из вице-спикеров не будет иметь полномочия первого заместителя председателя собрания.

Для социального комитета нет руководителя

По тем итогам выборов в челябинское ЗСО, что озвучили в облизбиркоме, в заксобрание не попадает Александр Журавлев. Его нет среди 15 кандидатов, что проходят в областной парламент по спискам «Единой России». В итоге обозначилась проблема — нет кандидата на должность председателя комитета по социальной политике, которым Журавлев руководит несколько созывов. Инсайдеры в ЗСО рассказывают, что это пост предлагали выигравшим выборы депутатам-медикам — Андрею Важенину и Давиду Альтману, но те отказались, сославшись на занятость в основной профессии. Между тем инсайдеры в губернаторской резиденции сообщают, что Журавлев не рассматривался на должность председателя комитета даже тогда, когда все были уверены, что в ЗСО он попадает.

Кто получит последний мандат «ЕР»?

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У Александра Журавлева еще есть шанс попасть в ЗСО. Губернатор Алексей Текслер и детский омбудсмен Елена Майорова, входившие в тройку лидеров «Единой России» на выборах в ЗСО, должны отказаться от мандатов и передать их тем, кто в проходной список не попал. Ни для кого не секрет, что мандат Текслера должен в итоге достаться гендиректору ОТВ Олегу Герберу. А вот мандат Майоровой, по сообщениям инсайдеров, получит руководитель областного Конгресса татар Лена Колесникова. Колесникова входила в прошлый созыв ЗСО, и ей не хватило чуть-чуть голосов, чтобы попасть в проходной список от «ЕР».

Мотовилова тормозит диплом

В заксобрании Челябинской области рассказывают, что депутат Александр Мотовилов борется за то, чтобы в новом созыве получить одну из должностей на освобожденной основе — вице-спикера или председателя комитета. И ни у кого особых возражений по этому поводу нет. Однако силовики дали понять, что это не лучшая идея. Якобы у них есть большие сомнения в подлинности диплома о высшем образовании Мотовилова. И если начнется проверка, то ничем хорошим это не кончится.

У депутата Заксобрания нашли квартиру в Мюнхене

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В заксобрании Челябинской области говорят, что у депутата Павла Киселева, переизбравшегося на новый срок полномочий, якобы обнаружили незадекларированную квартиру в Мюнхене (Германия). Эти данные будут проверять, чтобы новый созыв ЗСО не стартовал со скандала. Однако информация просочилась и буквально взорвала избирательный штаб Киселева. Его технологи якобы возмущены, что он до сих пор ни с кем не рассчитался, ссылаясь на тяжелое финансовое положение, а сам владеет квартирой в Германии.

Судьба Моисеева под вопросом

Кадровая перезагрузка «ЕР» с приходом губернатора Алексея Текслера должна коснуться и регионального исполкома (РИК), которым сейчас руководит Денис Моисеев. О возможной смене руководства говорили еще до выборов. Моисеев даже пытался подстраховаться и подавал документы на первого заместителя руководителя РИК. Первый зам напрямую подчиняется Москве, а не партийному начальству в регионе. Но на эту должность согласовали Виталия Маслова. Инсайдеры говорят, что в губернаторской резиденции пока нет решения по Моисееву — оставить ли его в исполкоме или завести на эту должность другого человека, который бы устраивал Текслера.

На минэкологии посыпались жалобы

Инсайдеры сообщают, что на заместителя министра экологии региона Виталия Безрукова посыпались жалобы во все надзорные органы. Жалобы пишут собственников баз отдыха, расположенных на самых живописных озерах Южного Урала. В правительстве области к этим жалобам отнеслись спокойно. Недовольство бизнесменов вызвано тем, что минэкологии по требованию губернатора Алексея Текслера, усилило контроль над соблюдением природоохранного законодательства в водоохранных зонах.

Замминистра уличили в интригах

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Среди тех, кому грозит отставка в правительстве области — первый замминистра экологии региона Яна Куприкова. Один повод для ее увольнения уже есть. Куприкова стала одной из виновных летнего мусорного коллапса в кластере «Горный», когда власти расторгли договор с одним региональным оператором, не успев завести оператора временного. А теперь добавились новые поводы. В нескольких telegram-каналах началась информационная атака на вице-губернатора Сергея Сушкова и министра экологии Сергея Лихачева. Инсайдеры уверяют, что к этим атакам причастна Куприкова и за такие интриги ее могут уволить.

Разбор итогов выборов закончится исключением из «ЕР»

Разбор полетов в «ЕР» по Калининскому округу, где на выборах в ЗСО единоросс Владимир Бодров проиграл эсеру Дмитрию Ларину обязательно состоится. В партии собираются призвать к ответу тех единороссов, кто помогал Ларину на выборах. Депутат центрального райсовета Челябинска Марсель Хазиев, активно работавший в штабе Ларина, уже поспешил сам приостановить членство в «ЕР». Под подозрением остается депутат гордумы, пока еще член президиума регионального политсовета «ЕР» Александр Галкин. Если подтвердится, что Галкин помогал Ларину, его исключат из «Единой России».

В Челябинске агитацию смешали с навозом

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Разборки по выборам в Калининском округе еще впереди, а утром 18 сентября произошел неприятный инцидент у офиса депутата гордумы Челябинска Владимира Бодрова, проигравшего в этом округе выборы в ЗСО. Как рассказывают инсайдеры, неизвестные вывалили у офиса навоз вперемешку с агитацией, на которой изображен Бодров вместе с губернатором Алексеем Текслером. На место приехали представители штаба Дмитрия Ларина («Справедливая Россия»), выигравшего у Бодрова выборы. Они вызвали технику, за свой счет убрали навоз и прибрали территорию. Сейчас обе стороны выясняют, кто пытался их стравить этой провокацией. Главным подозреваемым почему-то называют депутата Центрального райсовета Марселя Хазиева, приостановившего членство в «Единой России» и помогавшего на выборах Ларину.

Колесник примирил соперников

В администрации Калининского района говорят, что глава Сергей Колесник примирил соперников по выборам в заксобрание области Владимира Бодрова и Дмитрия Ларина. После публичных слушаний чиновник пригласил представителей обеих сторон к себе в кабинет на чаепитие. Там он попросил не продолжать соперничество, поскольку оно закончилось с окончанием выборов. Стороны согласились, что делить им нечего.

ОНФ пользуется техникой «Южуралмоста»

Представители челябинского ОНФ начали в Челябинске активную кампанию по выявлению недостатков в сфере дорожного строительства. В аккаунты ОНФ выкладываются недоделки, большей частью мелкие. Цели активисты преследуют вроде бы самые благие. Но как сообщают инсайдеры, такой бурной деятельности у челябинских фронтовиков не было, когда дороги в городе делал «Южуралмост». Сейчас в город зашли новые подрядчики. Самое интересное, что ОНФ при выявлении нынешних недостатков пользуется лабораторией купленной «Южуралмостом», что выглядит подозрительно.

Тайбергенов выгнал зама за фамильярность

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курьезный случай произошел во время встречи с ветеранами главы Агаповского района Байдавлета Тайбергенова и его заместителя по социальной политике Евгении Волковой. Пожилые люди из соблюдения санитарных норм расселись на расстоянии полутора метров друг от друга. Чиновница предложила им присесть поближе. Но ветераны сказали, что люди старше 65 лет находятся в группе риска по коронавирусу, поэтому нужно быть особо внимательными к соблюдению требований. «Тогда тебе тоже надо отсесть», — якобы сказала молодая чиновница главе района. В администрации рассказывают, что Тайбергенов публично отчитал ее за фамильярность и выгнал со встречи.

Менеджеров машзавода отправили к станкам

В Златоусте рассказывают, что одно из крупнейших предприятий в городе — «Златмаш» — получил крупный контракт на поставку электроплит «Мечта» в одну из стран Средней Азии. Однако выполнить его не успевает, поскольку не хватает специалистов. Гендиректор машзавода Антон Лобанов нашел необычное решение — он выгнал к станкам менеджеров заводоуправления. И теперь юристы и бухгалтеры пытаются собрать нужное количество плит, чтобы успеть отправить их заказчику.

В Златоусте сменили силовиков

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После выборов, когда мэром Златоуста стал Максим Пекарский, в городе сменились почти все силовики. За последние несколько месяцев сменился руководитель следственного отдела, службы судебных приставов, отделов МВД и ФСБ. А на неделе назначили нового председателя городского суда. Единственный из силовиков, кто остался в должности, это прокурор Евгений Шумихин. Говорят, у него контракт истекает в феврале. Однако его называют человеком, который никак не связан с прежними элитами. Поэтому Шумихин может оказаться единственным силовиком, кто сохранит должность.

Сгояны уехали из Златоуста

Семья златоустовских бизнесменов Сгоянов, которая была фактически монополистом в ремонте и строительстве дорог в Златоусте при прежнем мэре Вячеславе Жилине, после смены власти в городе и ужесточения требований к работам начала искать новые рынки. И им удалось найти новый источник дохода. В соседнем Кусинском районе рассказывают, что Сгояны начали получать чуть ли не все подряды по ремонту и строительству дорог в муниципалитете. Говорят, что и остальной бизнес семья бизнесменов будет выводить в другие территории. По крайней мере, они уже купили ресторан в Челябинске.

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