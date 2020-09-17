На Урале многодетную семью переселяют в большой дом

В новом доме семьи Кириченко восемь жилых комнат, сауна с бассейном и тренажерный зал Фото: Анна Майорова

Уральский меценат Игорь Алтушкин подарил дом в Березовском Свердловской области семье Кириченко, в которой воспитываются 12 детей. В их прежнем доме в поселке Верховино было всего две комнаты, где размещались 14 человек. Летом 2020 года о семье начали писать региональные СМИ, и тогда на эту историю обратили внимание в Русской медной компании. В ближайшие дни Кириченко полным составом переедут в новое жилье.

Двухмесячная Вика до переезда спала в своей коляске, потому что для кроватки в доме не было места. Именно тогда, когда она родилась, на семью Кириченко обратила внимание пресса. Поэтому ее мама, Екатерина Кириченко, в шутку называет дочь: «Моя победа, моя Виктория».

Ключи от дома торжественно передали главе семьи, в ближайшие дни сюда переедут все 12 детей Фото: Анна Майорова

«Я не знаю, как выразить благодарность Игорю Алексеевичу и Татьяне Анатольевне Алтушкиным. Они тоже многодетные родители и, наверное, понимают нас, как никто другой. Как это важно, чтобы для воспитания детей было место, пространство для творчества, для жизни. И я благодарна, что они нас заметили, нас увидели, нас услышали. Хотя мы никого никогда не просили, мне казалось, у нас нет проблем. Но они увидели нашу нужду сами», — говорит Екатерина.

В прежнем доме у Кириченко было несколько двухъярусных кроватей и диван. Все дети жили в одной комнате, спали по двое и даже по трое. Они к этому привыкли и сейчас не могут понять, почему их расселяют по разным комнатам. Всего в новом доме три этажа и цоколь. Помимо восьми жилых комнат в нем есть тренажерный зал, бассейн и сауна.

Больше всего хозяйку радует большая ванная комната, которая просто необходима, когда в семье восемь дочерей. А еще ее радует отдельная, вместительная кухня. «В прошлом доме мы ели по очереди. Садились по трое, потому что больше не вмещал столик, а теперь наконец-то будем обедать все вместе. Предыдущая кухня вообще была устроена в коридоре», — делится Екатерина.

Новый дом сразу освятил и благословил батюшка Фото: Анна Майорова

Дом для семьи специально выбирали не в черте Екатеринбурга, чтобы семья могла вести большое хозяйство. Кириченко держат кур и свиней, а теперь площадь позволяет завести еще и корову. Еще одним аргументом в пользу Березовского стал более размеренный ритм жизни. Кириченко не привыкли к шуму большого города. Но при этом Березовский находится поблизости от Екатеринбурга, а, значит, у детей будет возможность посещать спортивные секции, музыкальные и художественные школы.

Екатерина и отец семейства Янис называют подарок Алтушкина символом начала новой и благополучной жизни. Пятерых детей уже ждут в новом садике Уют-Сити, еще четверых — в гимназии №5. «Мы не знаем, как выразить нашу благодарность, но знаем, что будем пользоваться этим подарком с умом. Будем воспитывать детей так, чтобы они были достойными членами общества, порядочными людьми», — обещают родители.