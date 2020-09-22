Челябинского бизнесмена заставят гасить долги деньгами из офшора

Бизнесмен Владислав Шацилло приобрел Высокогорский ГОК в 2013 году, после чего начались проблемы у предприятия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Владельца Высокогорского горно-обогатительного комбината (Нижний Тагил) — челябинского бизнесмена Владислава Шацилло — обязали выплатить долги добывающего предприятия из активов своего вергинского офшора. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «ЭнергосбыТ Плюс», которая пытается взыскать задолженность по электроэнергии с Высокогорского ГОКа.

Высокогорский ГОК (Свердловская область) подконтрольна офшорной компании Amber Glow International Group Limited (Виргинские острова). Ее владелец — Владислав Шацилло Фото: Анна Майорова © URA.RU

По данным из открытых источников, Шацилло считается владельцем Высокогорского ГОКа через офшорную компанию Amber Glow International Group Limited (Виргинские острова). В 2013 году комбинат выдал зарубежной фирме два займа на 159 млн рублей и на 15 млн долларов. С того момента предприятие накопило долги перед ресурсоснабжающими компаниями (более 630 млн рублей), налоговой и другими кредиторами. Так, ГОК должен «МРСК Урала» треть миллиарда рублей за просроченную оплату передачи электроэнергии с августа 2019 по август 2020 года.

Сейчас Высокогорский ГОК в качестве ответчика участвует в делах на сумму более миллиарда рублей. Самые крупные иски — именно от ресурсноснабжающих компаний. Исполнительные производства в отношении предприятия уже превышают сумму в 720 млн рублей. В итоге в дело вмешалась Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Свердловской области.

«Офшорная компания Amber Glow International Group Limited (Виргинские острова) обязана вернуть займы, выданные ей Высокогорским ГОКом, в размере 159 млн рублей и 15 млн долларов на депозит Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Свердловской области. Такое постановление по инициативе „ЭнергосбыТ Плюс“ вынесла ФССП. После поступления денег на депозит, эти средства пойдут на погашение долгов перед ресурсоснабжающими организациями, налоговой и другими кредиторами», — говорится в сообщении «ЭнергосбыТ Плюс».

Высокогорский ГОК накопил долги перед ресурсоснабжающими компаниями (более 630 млн рублей), налоговой и другими кредиторами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сейчас ФССП по Свердловской области направила в центральный аппарат запрос о международной правовой помощи. Позже данное постановление будет вручено Amber Glow International Group Limited. Получить оперативный комментарий в отделе по связям с общественностью Высокогорского ГОКа и у самого Шацилло не удалось. На звонки корреспондента на предприятии не ответили, как и на письменный запрос. С бизнесменом связаться не удалось.

Высокогорский ГОК является старейшим горно-обогатительным, а также крупнейшим горнодобывающим предприятием Урала. В его составе три шахты, три карьера, где ведется добыча руды открытым способом. На балансе предприятия числится более 300 млн тонн железной руды. До 2013 года компания входила в структуру холдинга «ЕВРАЗ», после акции предприятия приобрел Владислав Шацилло.