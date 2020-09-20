Предприятие больше года не платит за электроэнергию Фото: Анна Майорова © URA.RU

Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала («МРСК-Урала») подала в свердловский арбитражный суд на крупнейшее добывающее свердловское предприятие — Высокогорский горно-обогатительный комбинат (Нижний Тагил). Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Иск к ГОКу был подан 18 сентября. «МРСК Урала» требует с предприятия 31,5 млн рублей. На данный момент заявление еще не принято в производство, а, как следствие, не назначено первое заседание по делу.

В пресс-службе распределительной компании URA.RU уточнили, что иск связан с взысканием долгов по передаче электроэнергии в июле 2020 года, но сумма долгов по электроэнергии намного больше. «В настоящий момент данный промышленный потребитель имеет задолженность за услугу по передаче электрической энергии перед компанией „Россети Урал“ в размере более 391 млн рублей за период — с августа 2019 по август 2020 года. Взыскание долгов идет только по судебным актам, а переговорный процесс давно не приносит ожидаемых результатов», — уточнили в «МРСК Урала».

Получить оперативный комментарий в отделе по связям с общественностью Высокогорского ГОКа не удалось. На звонки корреспондента там не ответили, как и на письменный запрос.

Высокогорский ГОК является старейшим горно-обогатительным, а также крупнейшим горнодобывающим предприятием Урала. В его составе три шахты, три карьера, где ведется добыча руды открытым способом. Производственные мощности комбината позволяют добывать около 3,8 млн тонн руды и производить более трех миллионов тонн агломерата. На балансе Высокогорского ГОКа числится более 300 млн тонн железной руды.