Курганские инсайды: уволенных чиновников возвращают

А что сберегаете вы? Коллаж URA.RU

В Курганской области — проблемы с кадрами. Элиты удивлены составом комиссии, которая формирует будущую команду главы региона — губернатор Вадим Шумков игнорирует отбор, зато подключился Антон Науменко — бывший хоккеист. Еще в Кургане вот уже два месяца не могут найти человека на должность главного прокурора города, а ушедших из регионального правительства чиновников будут звать обратно.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Губернаторскую сотню выбирают бывшие секретарь и хоккеист

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Инсайдеры в коридорах курганского правительства сплетничают, что кадровый резерв отбирают бывшие секретарь и хоккеист. Говорят, губернатор Вадим Шумков не принимает участие в собеседовании с потенциальными членами своей команды. «Присутствует [руководитель аппарата курганского правительства, бывшая секретарь в тюменском правительстве] Оксана Куташи. А недавно подключился [экс-хоккеист, возглавляющий учреждение по обеспечению правительства] Антон Науменко. Он вообще непонятно с какой стороны рассматривает кандидатов на трудоустройство в правительство. Видимо, собирается в управделами попасть», — считают инсайдеры.

Шумков хочет вернуть ушедших чиновников

Губернатор Вадим Шумков может вернуть в правительство Курганской области часть уволенных ранее чиновников, перешептываются в коридорах власти. По их словам, такая ситуация вызвана кадровым голодом. «За последние два года из правительства уволилось много действительно хороших специалистов. Но оказалось, что заменить их некем. Говорят, что кому-то из них уже поступили предложения вернуться на госслужбу», — говорят сплетники. В качестве доказательства они приводят Александра Кондратова, который уже вернулся в департамент экономики через год после отставки. «Раньше было негласное правило, что ушедших из правительства обратно не берут. Видимо, ситуация с кадрами действительно плачевная», — рассказывают в кулуарах.

Экс-партнеры курганского сенатора попадают под уголовки

Уголовный срок на этой неделе получил Олег Кудинов, бывший партнер по бизнесу промышленника Сергея Муратова (депутата облдумы, избранного в сенаторы). Пять лет тюрьмы суд ему назначил якобы за мошенничество (приговор не вступил в силу). Под следствием находятся еще два человека, с которыми Муратов имел совместный бизнес (коммерсант Сергей Пузанов) или просто водил дружбу (экс-глава курганского ГУ МЧС Олег Рожков). «Некоторые считают, что интерес силовиков мог быть и к самому Муратову. Но теперь это вроде и не актуально. После назначения сенатором Сергей Николаевич становится неприкосновенной фигурой», — уточняет инсайдер.

Сенатор Сергей Муратов укрепляется

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Член Совета Федерации, выбранный депутатами Курганской областной думы, Сергей Муратов укрепляет позиции. Сплетники перешептываются, что у него на ключевых политических позициях расставлены свои люди. «ОНФ возглавляет зять Федор Теребенин, которого стали называть кандидатом в депутаты в Госдуму. В облдуму прошла давняя соратница Муратова Татьяна Хильчук. В гордуме остается сотрудник „Курганприбора“ Александр Маклыгин» (Муратов — председатель совета директоров этого предприятия), — переговариваются инсайдеры. По их мнению, после ухода Хильчук из гордумы ее место вполне может занять еще один родственник Муратова. «Зять Юрий Авдалов пока не вовлечен в политику. Логично, если и он начнет свою политическую карьеру», — считают инсайдеры.

Курганский вице-губернатор укрепляет позиции

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов укрепляет свои позиции в правительстве региона, говорят в кулуарах. «Его уже и так за глаза называли „серым кардиналом“. И постепенно этот статус подтверждается», — говорят инсайдеры. В качестве довода они приводят недавнее назначение Рустама Камалетдинова руководителем департамента АПК. «Они знакомы по работе в Башкортостане. Видимо, назначение Камалетдинова лоббировал именно Кузнецов», — рассуждают в регионе.

Курганское правительство скрыло главу департамента

Слухачи сообщают, что до Рустама Камалетдинова, который сейчас возглавляет областной департамент агропромышленного комплекса, на его посту был неизвестный СМИ руководитель. По информации источников, департаментом временно руководил Максим Самойлов. Он является заместителем директора департамента АПК. Несмотря на то, что он определенное время руководил департаментом, ни в одном правительственном источнике не сообщалось об этом. По мнению слухачей, Самойлов не прошел испытательный срок. «Слишком вял», — объяснил источник.

Курганских единороссов ждет масштабная реформа

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В работе регионального отделения «Единой России», по слухам, могут произойти кардинальные перемены. Речь идет как о кадровых, так и об организационных изменениях. Это, в частности, связано с предстоящими выборами в Госдуму. Инсайдеры отмечают, что координировать эту реформу будет лично губернатор Вадим Шумков, который официально не является единороссом. «В последнее время он плотно работает с „ЕР“, называет единороссов своей командой, поддержал их на выборах, а теперь ждет, что они помогут ему провести в Госдуму „своих“ депутатов», — отмечают в регионе.

Единороссы не хотят отставки Кафеева

Разговоры о возможном уходе Евгения Кафеева с поста секретаря регионального отделения «ЕР» расстроили единороссов. «Наверное, ни у кого не было к нему претензий как к начальнику. А кто придет на его место — неизвестно», — поделился с URA.RU один из членов партии. По его словам, слухи о скорой отставке Кафеева ходят уже не в первый год, но в последнее время они звучат все чаще. При этом инсайдер отметил, что сам Кафеев, скорее всего, не расстроится, если его попросят уйти. «Для него это будет как гора с плеч. Должность неблагодарная. Ответственности много, а отдачи практически никакой», — говорят сплетники.

Чиновники опасаются отставки мэра Кургана

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Чиновники из мэрии Кургана, в свою очередь, опасаются, что подтвердятся слухи об отставке главы города Андрея Потапова. «Как руководитель он всех устраивает. При нем в работе администрации стало больше порядка», — рассказал один из чиновников на условиях анонимности. По его словам, сотрудники мэрии опасаются, что руководство городом поручат очередному варягу, который не знаком с ситуацией в городе, приведет своих заместителей. «Пока они вникнут — пройдет время. За это время вся предыдущая работа может пойти под откос», — говорит инсайдер.

Главные курганские силовики готовятся к повышению

Сплетники, приближенные к правоохранительной сфере, заговорили о серьезных кадровых перестановках. Ротации ожидают в руководстве силового блока. «Но перед этим будет начато громкое уголовное дело, по которому сейчас работают правоохранители. Одни говорят, речь идет про членов команды бывшего губернатора, другие считают, что фигурантом будет не очевидная, но высокопоставленная персона», — считают слухачи.

В Кургане не могут найти прокурора города

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане спустя два месяца после ухода прокурора города Вадима Суровцева не могут найти подходящую кандидатуру на этот пост. Озвученные ранее кандидаты либо отказались брать ответственность, либо не проходят по антикоррупционному законодательству. «У одного из кандидатов родственник занимает высокий пост. Поэтому в случае назначения прокурором мог возникнуть конфликт интересов», — пояснил инсайдер. Сотрудники силового ведомства не исключают, что на эту должность могут пригласить человека из другого региона.

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